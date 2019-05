Malestar entre los diplomáticos con Lozano: su plan para mejorar la imagen de España no tiene recursos

El plan de la Secretaría de Estado de la España Global, liderada por Irene Lozano, para mejorar la reputación del país ha generado malestar entre algunos diplomáticos por la ausencia de recursos para llevar a cabo una estrategia tan ambiciosa como la anunciada.

Desde finales de noviembre el Ministerio de Exteriores, a través de este organismo, dio a conocer la puesta en marcha de "una red de enlaces" formada por más de 200 diplomáticos en embajadas y consulados a los que se les había asignado la tarea de estar alerta ante cualquier situación que pudiese poner en riesgo la imagen de España en el mundo.

Un mes más tarde, a finales de diciembre, el Gobierno de Pedro Sánchez anunció la creación de una "célula de acción reputacional" complementaria que se reúne dos veces a la semana para detectar y anticipar los peligros y oportunidades y poder responder a ellos con inmediatez. Se encargarían también de canalizar los avisos por parte de las distintas misiones.

"No hay un plan"

Sin embargo, hay miembros del cuerpo diplomático que cuestionan la iniciativa. "No hay un plan. Estamos dispuestos, pero dígame con qué medios", plantea un diplomático destinado en el exterior. "Poner a parir a España tiene muy buena prensa en el extranjero porque el Gobierno no contesta", denuncia. No hay manual de instrucciones.

El anuncio y la creación de esa "red de enlaces" formada por diplomáticos fuera del país ha sido vendida por sus promotores como una suerte de radar especializado en detectar y anticiparse a todo tipo de situaciones que puedan incidir, para bien o para mal, en la reputación de España. Sobre todo en el segundo de los casos y con la mirada puesta en la propaganda secesionista.

Torra dice que España está derrochando "una cantidad ingente de dinero público en combatir la idea democrática de la independencia de Cataluña"

A su vez, los políticos independentistas han utilizado la idea de España Global para divulgar que España está derrochando "una cantidad ingente de dinero público en combatir la idea democrática de la independencia de Cataluña". Así lo ha denunciado el presidente de la Generalitat, Quim Torra.

Algunos diplomáticos también han utilizado las redes para sugerir que "harían bien tanto los que hablan de dispendio como los que creen que esto será la panacea contra las fake news en reconocer que estos 200 diplomáticos son los mismos que están ya encargándose de mil otras cuestiones".

