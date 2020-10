Madrid planea ampliar las restricciones a la hostelería más allá de las zonas confinadas

La Comunidad de Madrid estudia ampliar las restricciones en el sector de la hostelería más allá de los distritos y municipios de la región afectados por el confinamiento. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso revisa todos los viernes sus protocolos sanitarios contra el coronavirus y se está planteando anunciar nuevas medidas para el sector antes incluso de que entre en vigor el cierre impuesto por el Ministerio de Sanidad.

Díaz Ayuso ha ofrecido numerosas pistas sobre la importancia de unificar las restricciones en la hostelería durante las últimas semanas. La presidenta entiende que no se puede crear un agravio entre barrios confinados y barrios que no lo están.

"No me sabe bien, y esto sé que está sucediendo, que un bar en Vallecas o en Usera que cumple todas sus normas, que a las diez esté cerrado, mientras que todo el mundo esté de copas como si no pasara nada a las once o a las doce en Chamberí, en Salamanca, en Chamartín", dijo Ayuso en Onda Cero hace unos días.

Restricciones para la hostelería

La hostelería es uno de los sectores más castigados por la pandemia. Por eso, el Gobierno regional estudia si ampliar restricciones a toda la comunidad o solo a algunas localidades. Estas medidas son previas al cumplimiento de la orden del Gobierno que limitará la libertad de circulación y las reuniones en once municipios de la región, entre ellos la capital.

La orden del Ministerio contiene normas para bares y restaurantes que difieren en algunos detalles de las que aplica actualmente la Comunidad. Por ejemplo, Sanidad permite un 60% de aforo en terrazas y un 50% en el interior de los locales. Madrid solo autoriza la mitad del aforo tanto dentro como fuera. El consumo en barra está prohibido en ambos casos y las dos administraciones imponen también el cierre de estos negocios a las 22 horas.

Ayuso puede optar por mantener las restricciones de Madrid en esta ampliación a territorios no confinados o unificar criterios con el Gobierno. La presidenta de Madrid ha dicho que cumplirá las instrucciones de Sanidad, aunque recurra a los tribunales.

4.000 locales afectados

La Comunidad de Madrid activó el pasado 22 de septiembre restricciones a la movilidad y a la hostelería que obligan a los bares y restaurantes de las 45 áreas sanitarias afectadas a cerrar a las diez de la noche. Desde el sector de la hostelería lanzaron la alarma de que las limitaciones afectan a más de 4.000 locales y pidieron una indemnización diaria de mil euros.

Pero en el resto de la Comunidad, hasta ahora los comercios pueden cerrar como tarde a la 1 de la madrugada. El aforo se ha limitado al 75%, aunque los clientes tienen acceso a la barra de los bares y restaurantes.

Con las nuevas restricciones, Ayuso demuestra haber puesto en su diana el ocio nocturno para intentar frenar el contagio. Las medidas se enmarcan en acciones ejecutadas también en otros países del entorno europeo, como Francia e Italia.