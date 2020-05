Madrid pide al Supremo que le permita pasar ya a fase 1 ante la "arbitrariedad" de Sanidad

La Comunidad de Madrid pide en su recurso ante la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo que se le permita pasar ya a la fase 1 de forma cautelar ya que, en caso contrario, se pueden producir "perjuicios irreparables" para la región.

Vozpópuliha tenido acceso al escrito del recurso, que cuenta con 14 páginas, en el que se subraya de inicio que desde una perspectiva técnica-jurídica el sistema para pasar de una fase a otra "puede situarse en la discrecionalidad técnica, al residir la decisión del Ministro de Sanidad en una serie de indicadores", si bien no es lo que está ocurriendo en este caso en su opinión.

El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso lamenta que, a priori, no haya una "baremación" de los indicadores en los que se sustenta cada decisión del departamento de Salvador Illa. "La decisión jurídicamente válida solo puede ser una: o bien los indicadores muestran la conveniencia de progresar hacía la siguiente fase, o, por el contrario, la protección de la salud impone que, a la vista de tales indicadores, las restricciones deben de mantenerse", se expone en el recurso.

Madrid también subraya que, de forma simultánea, en Sanidad se están resolviendo las peticiones de todas las comunidades autónomas, "lo que exige, a su vez, que el criterio técnico que fundamente la decisión debe aplicarse de forma homogénea a todo el territorio".

Por ello, el Gobierno de Ayuso considera que "no puede calificarse la decisión del Ministro de Sanidad de naturaleza discrecional, en el sentido de admitir, jurídicamente, distintas opciones como válidas". En este sentido, se indica a los magistrados del Supremo que Madrid "en estos momentos" no tiene conocimiento de "los concretos motivos para su no inclusión en las unidades territoriales que progresaban a la fase 1" cuando hubo la primera oportunidad para avanzar de fase.

Decisión arbitraria

En la segunda solicitud, que a Madrid sólo le sirvió para quedarse en la llamada fase 0,5, sí que hubo un informe de la directora general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, pero Madrid advierte a los magistrados que esta decisión provocó "uno de los mayores agravios".

"Hay datos objetivos que demuestran que las razones ofrecidas para denegar la segunda solicitud no muestran una aplicación homogénea de los indicadores. Una diferencia de criterio que sitúa la decisión en el ámbito de la arbitrariedad, desde el momento en que deja de estar referida a una evaluación objetiva y técnica de los indicadores".

"Precisamente, con los datos expuestos, lo que se evidencia es un trato desigual, que aplica las variables objetivas con distinto grado de severidad", se hace hincapié en el texto. Por todo ello, la Comunidad de Madrid solicita al Supremo que le deje pasar a fase 1 de forma cautelar mientras examine el fondo de la cuestión. "Solo la concesión de la medida cautelar actúa evitando los perjuicios irreparables indicados, y solo así se puede sostener este recurso de forma efectiva", sostiene el Ejecutivo de Ayuso.