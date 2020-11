Críticas a Macarena Olona por sus palabras sobre las terapias de conversión de la orientación sexual

Macarena Olona está suscitando una gran polémica en Twitter después de que haya sugerido que es un error prohibir que "las personas homosexuales acudan a terapia para encontrar su identidad".

Unas palabras que forman parte del discurso que ha pronunciado este miércoles en el debate de una proposición no de ley de Ciudadanos para que se prohíban los programas y terapias de conversión de la orientación sexual y se sancione a las organizaciones que siguen ofreciendo tratamientos para "curar" a los homosexuales.

La iniciativa ha sido apoyada por todos los partidos excepto, por Vox. Olona arremetió contra Ciudadanos (Cs) por "suplicar" al colectivo LGTBIQ que les acepte y defendió su oposición a la propuesta no de ley con estas palabras: "En España hoy, la homosexualidad no es una enfermedad. ¿Y a qué nos llevaría a apoyar su PNL con el grueso error que han cometido? A que el Gobierno pueda prohibir que las personas homosexuales acudan a terapia".

Olona: "Dejen de meterse en nuestras camas"

Después continuó diciendo: "Y me estoy refiriendo al derecho a que cualquier persona, sea o no homosexual, tiene a acudir a un especialista a que le ayude a encontrar su identidad. Y no me refiero a la identidad de género, que hasta en eso Ciudadanos se ha tragado el discurso progre de la izquierda; sino a la identidad que todos tenemos como personas y que formamos a través de un proceso biológico. Libertad. Dejen de meterse en nuestras camas".

Enfermedad es la suya, Macarena. Se llama homofobia. Y odio.Nuestra identidad la tenemos clarísima. Encontrar SU identidad lo debería hacer un juez. https://t.co/pukYU0Ve8v — Tú no mandas (@Tunomandas) November 18, 2020

Críticas contra Macarena Olona

El discurso de Macarena Olona ha generado una gran polémica en Twitter donde están criticándola con palabras como: "Enfermedad es la suya. Se llama homofobia y odio", "ascazo", "ella sí que necesita terapia"o "discurso homófobo o peligroso".

Tras las críticas recibidas, Iván Espinosa de los Monterosha salido en defensa de Olona y ha señalado que los titulares que se han extraído de las declaraciones de la diputada de Vox son "Fake".

Lo que sí ha dicho @Macarena_Olona es que “cada vez más personas LGTBI con gran valentía, dan un paso al frente para salir del armario ideológico donde les tienen encerrados los sectarios de la izquierda.” Y eso sí que les molesta, claro... https://t.co/yExszGXkNG — Iván Espinosa de los Monteros (@ivanedlm) November 18, 2020

Todos los partidos menos Vox apoyan la iniciativa

La portavoz de Ciudadanos, Sara Giménez, ha señalado que aún solo cuatro comunidades autónomas, Madrid, Andalucía, Aragón y la Comunidad Valenciana, prohíbencon sanciones estas terapias de "aversión, conversión o contracondicionamiento de la orientación sexual o de la identidad o expresión de género".

Desde el PSOE, Lázaro Azorín ha mostrado su apoyo a la iniciativa para acabar con terapias "inmundas" y ha reprochado a Ciudadanos que en Murcia se concediera una subvención de 8.500 euros a la asociación Mater Familiae, que ofrece entre sus actividades "orientación familiar" para "atender casos de desviación de la conducta sexual".

La portavoz del partido Popular (PP), Teresa Giménez Becerril, también se ha sumado a la propuesta para acabar con grupos que siguen creyendo que la homosexualidad "es una anomalía que puede ser curada" o una "desviación" y ha hecho un llamamiento a prestar especial atención a menores y adolescentes, especialmente vulnerables a este tipo de prácticas "abominables".