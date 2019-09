La Audiencia de Logroño ratifica la sentencia contra los exdirigentes de Podemos en La Rioja

La Audiencia Provincial de Logroño ha desestimado el recurso presentado por los antiguos gestores de Podemos en La Rioja contra un fallo judicial que estableció que debían haber permitido presentarse a las primarias de la formación morada a Germán Cantabrana, exportavoz parlamentario de la formación morada en esa comunidad.

Cantabrana demandó a finales del año pasado a los entonces dirigentes de Podemos en La Rioja por haberle impedido participar en las primarias del partido, en base a unos hechos que él negaba y que fueron rebatidos en el primer fallo judicial, que fue recurrido desde Podemos, informa Efe.

El fallo de la Audiencia, según ha explicado este domingo Cantabrana en un comunicado, establece que él debería haber participado en las primarias en igualdad de condiciones ante la ausencia de infracciones o delitos.

”Los magistrados dejan claro que no cometí ninguna infracción ni delito y que todo fueron acusaciones malintencionadas, falsas y absurdas, con el único objetivo de apartarme de forma ilegítima de las primarias", explica Cantabrana.

Sentencia inicial

La sentencia inicial, recurrida después, data del 25 de febrero pasado, cuando un juzgado de Logroño dictaminó que el proceso debía retomarse desde un momento en el que se permitiera a Cantabrana participar en igualdad de condiciones con el resto de candidatos.

No obstante, los entonces dirigentes de Podemos en La Rioja decidieron que no hubiera primarias, alegando que no disponían de tiempo suficiente para su desarrollo por la proximidad de las citas electorales de abril y mayo.

Entonces se designó a Raquel Romero como cabeza de lista de Podemos a las elecciones autonómicas; hace unos días un desacuerdo entre ella y el Equipo Técnico (gestora) de Podemos hizo que todos los miembros de ese organismo (salvo Romero) dimitieran.

Así, ni tras la sentencia de febrero hubo primarias, ni quienes la recurrieron están ya en la dirección de Podemos La Rioja.

Pero a pesar de la falta de efectos prácticos del fallo, Cantabrana insiste en la importancia que para él tiene que los magistrados de la Audiencia hayan "desmontado las supuestas infracciones y delitos" que le achacaban.