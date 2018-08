Los líderes europeos se disputan la medalla de haber rescatado a los migrantes del Aquarius

El 'Aquarius' ya tiene puerto. Pero eso no parece ser suficiente para los líderes europeos. No. Ahora alguien tiene que llevarse el crédito. Pedro Sánchez dice que coordinó el acuerdo. Emmanuel Macron asegura que fue una iniciativa de Francia y Malta. Y el comisario de la Comisión Europea aplaude al gobierno maltés, aunque reconoce la voluntad del resto de países receptores: Alemania, España, Francia, Luxemburgo y Portugal.

"España ha coordinado un acuerdo pionero con 6 países para distribuir la acogida de las personas del #Aquarius. Ha sido posible gracias al camino que emprendimos en junio, impulsando una salida común y solidaria a los flujos migratorios", ha escrito el presidente español en su cuenta de Twitter. Lo hizo a las 15.15 horas.

Una hora después, a las 16.26, Emmanuel Macron subrayaba en su cuenta de Twitter que se había tratado de una "iniciativa franco-maltésa".

El primer ministro de Malta, Joseph Muscat, ha confirmado la autorización para que el Aquarius, con 141 inmigrantes indocumentados a bordo, atracaron en sus puertos. En un primer tuit ha aplaudido el liderazgo de Macron y luego ha agradecido al Sánchez.

We will continue working with @sanchezcastejon on #migration and so many other issues, and thank him for his valuable collaboration on #Aquarius. #Malta and #Spain have common aims for #Europe and the #Mediterranean -JM