Sánchez confiesa en su libro que se sentía como un "intruso" ante los barones del PSOE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se sentía como "un intruso". Esto ha confesado en su libro 'Manual de resistencia', que se publica este martes y en el que el socialista narra su periplo hasta llegar a La Moncloa. "Ya en 2014 percibí que algunos me respaldaban solo para ganar tiempo hasta que Susana [Díaz] ocupara mi lugar", dice en sus páginas.

"Desde el principio tuve esa incómoda sensación de intruso. Mi victoria en las primarias de 2014 se produjo con el apoyo de la federación andaluza y ya entonces percibí que algunos me apoyaban sólo para ganar tiempo hasta que Susana ocupara mi lugar", dice literalmente la obra. "Obtuve el cargo de secretario general pero no me concedió la legitimidad política para ejercerlo", afirma.

En sus más de 300 páginas, Sánchez habla de los hechos que han marcado su carrera política y, entre ellos, no podía faltar el 1 de octubre de 2016. En esa fecha, y tras la celebración del Comité Federal del PSOE en el que se rechazó su propuesta, Sánchez presentó su dimisión como secretario general de la formación.

Sánchez habla de "un largo mes de septiembre" en el que "las filtraciones de los medios" contra él prosiguieron. "La imagen de división interna iba aumentando", señala, algo que "perjudicó enormemente" a la formación en las elecciones gallegas y vascas.

El socialista critica la posición de algunos de los que formaban el partido. "Viví todo aquello con mucha tristeza", afirma. "Pensaba que una parte de los dirigentes socialistas no estaban entendiendo los cambios que se habían producido en el país. Había una resistencia a entender que el sistema político había dado un vuelco, y la presión sobre mí era enorme, en los medios y en el partido", añade.

Sánchez asegura que era "evidente" que existía "una corriente de opinión" que planteaba el paso del PSOE a la oposición. "Para ello debíamos abstenernos y dejar gobernar a Rajoy", señala.

El socialista habla de una "maniobra" contra él el día del Comité Federal. "Optaron por la dimisión de 17 miembros de mi Ejecutiva, con la que pretendían forzar mi dimisión", indica. "Incluyeron algún fallecimiento entre las dimisiones", dice.

El "fatídico" 1 de octubre de 2016

Así, llegó el "fatídico" 1 de octubre. "La decisión de que yo saliera de la dirección partido estaba tomada, lo que consiguieron en un tumultusos Comité Federal", añade en sus páginas. Esto para Sánchez fue "duro" y "traumático" y asevera que vivió "algunas deslealtades minuto a minuto". "Me permitió saber quién podía considerar amigo y quién no", confiesa.

Sin embargo, conviene remontarse al "terremoto de 2014". Así llama Sánchez al periodo de tiempo en el que "había dos cosas claras". Según el presidente del Gobierno, por entonces y con la vista puesta en las primarias del partido en las que 'competiría' contra Eduardo Madina -quien afirma que "se presentó con escasa convicción"- y José Antonio Pérez Tapias.

"Las primarias serían para candidato a presidente del Gobierno, porque la Secretaría General no estaba vacante", señala. "La segunda, era que Susana Díaz no se podía presentar en ese momento", dice. Sin embargo, asegura que tras un telefonazo de Díaz a Rubalcaba para que diera un paso atrás, la situación cambiaba y la Secretaría General quedaba libre.

Sánchez habla de la "época de Pedro el guapo", cuyo mensaje "implícito" asegura que era: "Como es guapo, es frívolo".