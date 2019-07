El grupo liberal europeo condena el "acoso" a Ciudadanos en el Orgullo

El grupo de los Liberales en el Parlamento Europeo, Renovar Europa, ha censurado este lunes los "insultos" y "acoso" sufridos por políticos de Ciudadanos que este fin de semana quisieron sumarse a la manifestación por el Orgullo LGTBI en Madrid.

"La agresión, los insultos o el acoso no tienen espacio en nuestras sociedades, en España ni en ningún lugar", ha criticado el grupo liberal en un mensaje difundido a través de su cuenta oficial en Twitter.

Aggression, insults or harassment have no place in our societies, in Spain or elsewhere. What happened in the #MADO2019 Pride celebration this weekend is unacceptable. Defending the rights & freedoms of the #LGBTI community is a core value of @CiudadanosCs and our group! pic.twitter.com/LvEkSnFYdp