Sánchez elimina por decreto una restricción clave para evitar las adjudicaciones a dedo

El Gobierno ha modificado el artículo 118 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), un punto de la compleja norma que entró en vigor en marzo de 2018 y que buscaba reducir las prácticas relacionadas con la corrupción como el fraccionamiento de los contratos para poder realizar adjudicaciones 'a dedo'.

Hasta ahora, el expediente debía justificar que "no se está alterando el objeto del contrato para evitar la aplicación de las reglas generales de contratación", es decir, demostrar que no se está fraccionando de forma fraudulenta. Pero también era requisito justificar que "el contratista no ha suscrito más contratos menores que, individual o conjuntamente superen" los márgenes por los que el contrato se considera menor: 15.000euros cuando se trate de contratos de suministro o de servicios y 40.000, cuando se trate de contratos de obras. Este último punto queda suprimido.

El Ejecutivo ha introducido la modificación 'por la puerta de atrás', a través de una disposición final en el Real Decreto-ley 3/2020, de medidas urgentes por el que se incorporan a nuestro ordenamiento jurídico diversas directivas de la Unión Europea. El Gobierno esgrime "razones de seguridad jurídica" para modificar este punto de la LCSP a fin de "solucionar los graves problemas técnicos" que representaba la redacción del texto. Ya intentó suprimirlo a través del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) que no consiguió sacar adelante en la Cámara Baja.

El apartado eliminado ha suscitado desde su entrada en vigor una inmensa disparidad interpretativa por los órganos de contratación y de las Juntas Consultivas de las diferentes administraciones públicas. Fuentes del Ministerio de Hacienda consultadas por Vozpópuli apuntan que con la nueva redacción "se consigue no restringir la concurrencia, así como que no se vea mermada la necesaria agilidad que la figura de los contratos menores debe aportar a las Administraciones Públicas y, en especial, a los pequeños Ayuntamientos".

Diversas interpretaciones

La que los expertos en derecho administrativo tachaban de 'poco afortunada' redacción por parte del legislador, no dejaba claro durante cuánto tiempo regía la limitación de adjudicación a un mismo empresario o si los importes de los contratos menores de obras eran acumulablesa los de servicios. Esto ha dado pie en los menos de dos años de vigencia de la norma a una notable diversidad interpretativa por parte de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, las Juntas Consultivas Autonómicas y de las Entidades Locales.

Varios expertos consultados no saben precisar el alcance que puede tener la medida, aunque se muestran convencidos de que podría dar lugar a otra disparidad de interpretaciones de los órganos consultivos y de los más de 16.000 órganos de contratación que hay en España.

Fragmentación de contratos

Una reciente investigación del portal Civio reveló que numerosos órganos de contratación se han venido saltando el texto vigente hasta ahora. Los datos recopilados por esta fundación reflejan más de 6.500 adjudicaciones que sumaron varios contratos menores con un mismo contratista por valor superior a los límites de 15.000 o 40.000 euros en los primeros siete meses de 2019.

El Tribunal de Cuentas viene detectando asimismo prácticas de fragmentación de los contratos de las administraciones públicas para transformarlos en 'menores'. Uno de sus últimos informes revela que el Ayuntamiento de Barcelona gobernado por Ada Colau adjudicó durante el año 2016 más de una decena de contratos públicos a los que restó un céntimo de euro para no superar el umbral permitido para los contratos menores. Por aquel entonces, el límite para los de suministros y servicios estaba en 18.000 euros. A otros 60 les restó un euro para dejarlos en 17.999 euros. También firmó cuatro de obras por 49.999 euros.

En lo referente al cambio normativo implementado ahora por el Gobierno de Pedro Sánchez, una misma empresa logró once contratos del consistorio de la Ciudad Condal por un importe global de 190.377,6 euros sin publicidad ni competencia. El fraccionamiento temporal de la prestación "permitió eludir la aplicación del procedimiento abierto de adjudicación", lo que hubiera sido preceptivo "atendiendo al valor estimado del conjunto de la actividad", afirma el órgano fiscalizador estatal.