Los letrados del Parlament afirman que la cuenta atrás para la investidura no ha empezado

Los letrados del Parlament catalán han expuesto este viernes que la cuenta atrás de dos meses para investir un presidente de la Generalitat no se ha activado, después de que la semana pasada se suspendiera el pleno de investidura.

Lo exponen en un informe que han entregado este viernes a los miembros de la Mesa del Parlament, que también asegura que corresponde al presidente de la Cámara, Roger Torrent, "activar" el inicio de esta cuenta atrás y lo puede hacer de varias maneras.

La Mesa del Parlament de Cataluña llegó a un acuerdo el pasado 30 de enero en el que encargó a los Servicios Jurídicos un informe de "los plazos legales y estatutarios relativos a la investidura". Lo hicieron, aseguran en el documento al que ha tenido acceso Vozpópuli, "teniendo en cuenta, en la medida que fuera necesario, los elementos que concurren en el aplazamiento del Pleno".

Adoptan una interpretación literal de la ley, por lo que, hasta que no se produzca una primera votación no podrá comenzar ese plazo. No se puede considerar que esa fecha límite ha terminado porque la establecida para presentar un candidato lo haya hecho. Afirman que dicha decisión "supondría crear un supuesto de disolución anticipada no previsto en la norma" y se haría con una "interpretación extensiva, con perjuicio de los derechos fundamentales de los miembros de la Cámara".

Aseveran, además, que la decisión que tomó Torrent de aplazar la convocatoria del pleno de investidura no fue fruto de una "voluntad deliberada" sino que fue iniciativa de "un órgano externo al Parlamento".

Informe jurídico sobre los plazo de investidura en el Parlament de Cataluña by Vozpopuli on Scribd

"Objeto de impugnación ante el TC"

Los letrados piden, entre otras cosas, que se analicen los hechos que pueden afectar al procedimiento de investidura. En primer lugar, señalan que la propuesta de Torrent para presidir la Generalitat es Carles Puigdemont y que el president del Parlament convocó el pleno de investidura para el pasado 30 de enero a las 15.00 horas.

El informe ha generado diferencias entre los letrados del Parlament hasta el punto que solo esta firmado por el secretario general de la Cámara y no por el letrado mayor

Sin embargo, hacen hincapié en que la propuesta Puigdemont y la convocatoria del pleno han sido "objeto de impugnación ante el Tribunal Constitucional". El documento reza que el Constitucional dictaminó un auto el 27 de enero en el que se tomaban medidas cautelares. Dichas medidas incluyen, prosiguen, condiciones para la "sustanciación del debate de investidura del candidato propuesto".

De esta forma, continúan, recogen la negativa de realización del debate de investidura y la votación de la misma si no se realizan acorde a las medidas. Además, incluye una advertencia para los miembros de la Mesa si no cumplen con las mismas.

El presidente del Parlament, pidió a los técnicos en la última reunión de la Mesa que redactaran un informe respecto de los plazos legales y estatutarios relativos a la investidura. El informe ha generado diferencias entre los letrados del Parlament hasta el punto que solo esta firmado por el secretario general de la Cámara, Xavier Muro, y no por el letrado mayor, Antoni Bayona, como es habitual.