La letrada del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona que investigaba los preparativos del 1-O ha relatado este miércoles la tensión que desde primeras horas vivió la comitiva judicial en el registro en la Consejería de Economía el 20 de septiembre del 2017,días antes del referéndum. Ha narrado que al menos desde las primeras horas ya había miles de personas que gritaban consignas como "¡no saldrán!" o "¡votaremos!".

"A las 10 se oye muchísimo ruido fuera, era continuo, desde el interior es un murmullo constante. Ya me dicen que hay miles de personas. Sobre las 11.30 se oye megafonía que ya entiendes palabras sueltas, el murmullo era imposible. Los lemas eran en catalán: 'Votarem', 'No saldrán', 'No surtirán', 'No pasarán'... fueron frases sueltas que no podía oír. Me aconsejaron que no me asomara porque desde el edificio de enfrente había gente con cámaras", ha recordado.

La funcionaria ha dicho que los detenidos no llegaron a poder presenciar los registros y que la Guardia Civil que había hablado con el líder de la ANC, el acusado Jordi Sànchez, planteó un escenario "inasumible" en referencia al pasillo de seguridad formado por los propios manifestantes que el líder independentista puso en su declaración como ejemplo de colaboración con las autoridades.

Ha hecho referencia a diversos incidentes desde su llegada como la de uno de los manifestantes que "se acercó muy cerca" de un guardia civil que custodiaba la puerta. "Supongo que sería una bandera, le pone una bandera cerca de la cara, le grita algo y me da la sensación de que le escupe. Tenía visos de que se iba a desbordar la situación", ha añadido. Habían llegado en torno a las 8 de la mañana al edificio y habían dejado los tres coches aparcados en la puerta "para que el trayecto fuese lo más corto posible".

"Sobre las 21.15 con los registros terminados" subió a la azotea donde según ha dicho comprobó que su petición inicial de contar con el helicóptero para salir "no era viable porque estaba lleno de antenas". "Lo que vi es un mar de gente que es lo que nos esperaba a la salida por la puerta principal. Tomé fotos de lo que se veía desde arriba, la multitud llegaba hasta la Plaza de Cataluña y la intención de esas fotos era incorporarlas al informe que iba a hacer", ha narrado.

A las 21.30 bajó a la planta baja "porque el teniente estaba negociando con Sànchez y Jordi Cuixart, sobre cómo podía salir la comisión judicial". "Me quedo en el atrio y desde allí puedo observar que hay gente que entra y sale por la puerta y para ello exhibe un carnet azul, personas vestidas de paisano en la misma puerta", ha detallado, pero ha negado que fuesen policías.

En torno a las 21.50 ha contado que estaba preparada para salir, pero en ese momento escuchó "un ruido, como una avalancha de gente que se queda atrapada contra el cristal". "Y me asusto. Oigo un impacto de una botella de agua contra el cristal y me retiro al despacho donde estaban Cuixart, Sànchez y el teniente de la Guardia Civil", ha continuado. A las salida del despacho el agente del Instituto Armado le informó de que "Sànchez no podía hacer nada para retirar a la gente".

Desde las 16.00 no podían comunicar con el exterior y los Mossos le indicaron que las órdenes que tenían eran de "resistir". "Tuve tres ofertas para salir. La primera era que saliera por la puerta custodiada por dos agentes de los Mossos hasta el final de la multitud y que a partir de ahí me fuera a la primera boca de Metro. La rechacé porque era inadmisible. Tenía que salir con los otros miembros de la comitiva judicial. No era una opción segura. No lo acepté".

"La segunda oferta que se me formaba un pasillo de civiles y yo podía salir no sé hasta dónde. Lo rechacé por las mismas razones", ha indicado al tiempo que ha recordado que llevaba encima la documentación incautado. La tercera oferta era que el pasillo los formasen los antidisturbios de los Mossos d'Esquadra, pero también lo descartó.

La letrada judicial ha declarado este miércoles sin que se exhibiera su imagen. Lo ha hecho a solicitud de la Abogacía del Estado y con el respaldo de la Fiscalía. La defensa del exvicepresidente de la Generalitat catalana Oriol Junqueras ha mostrado su rechazo a la medida y ha alegado que no debería ejercerse esa protección "simbólica" a la testigo que ha tachado de "controvertida". Finalmente,el juez que preside el tribunal, Manuel Marchena, se ha declinado por no exhibir la imagen de la letrada a través de la señal institucional y ha insistido en que dicha decisión no representa una merma de publicidad del proceso.

Antes de que la testigo diera inicio a su declaración, y con la intención de preservar su imagen, el magistrado ha advertido al público presente en la Sala de que se expulsará a todo aquel que utilice el teléfono móvil durante el interrogatorio.