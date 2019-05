JxCAT no irá a la ronda de consultas con el rey si el Supremo no autoriza a Jordi Sánchez

Jordi Sànchez o nadie. Esta es, a priori, la posición que mantiene JxCAT, el grupo que controla Carles Puigdemont de cara a la ronda de consultas con el rey Felipe VI para la investidura del próximo presidente del Gobierno. La Mesa que preside Meritxell Batet decidió suspenderlo de sus funciones como diputado el pasado viernes, al igual que a sus compañeros Josep Rull y Jordi Turull y el líder de ERC, Oriol Junqueras. Todos ellos permanecen en prisión preventiva y están siendo juzgados por el Tribunal Supremo por su implicación en el proceso separatista catalán.

En cambio, la suspensión no afecta directamente a la ronda de consultas. Los partidos pueden designar al representante que consideren oportuno para entrevistarse con el monarca en La Zarzuela. Ni siquiera hace falta ser diputado en el Congreso. Por eso, la presidenta de la Cámara Baja remarcaba este jueves que corresponde al Alto Tribunal decidir si le concede un permiso especial para acudir a la ronda de consultas.

"Los servicios de la Cámara comunicaron a Junts que los nombres que se incluyen en la lista debe ser nombres que estén materialmente en condiciones de acudir. En este caso, no lo estaba por estar en prisión preventiva", señalaba Batet este jueves tras la segunda reunión de la Mesa. La defensa del exlíder de la ANC ha remitido un escrito al Supremo en el que le solicita de manera formal el permiso para acudir a la entrevista con el Jefe del Estado. De momento, no ha obtenido respuesta.

Sin fecha para nueva visita al rey

La presidenta del Congreso debe confeccionar una lista con los candidatos que le han propuesto las diferentes formaciones políticas y comunicarlo a La Zarzuela en los próximos días. De momento, no hay fecha aún para una nueva visita al rey, aunque ha dicho que será "en los próximos días". En todo caso, Batet ha dejado la pelota en manos "del Poder Judicial".

Fue la propia sala del Supremo que juzga a los independentistas quien les concedió un permiso especial para acudir a la Cámara Baja para la sesión constitutiva de las Cortes la semana pasada. En esa ocasión lo hizo por imperativo legal. Ahora, no hay ningún punto que le obligue a dejarle salir para acudir a la entrevista con el monarca. Por lo pronto, los republicanos de ERC no enviarán a ningún representante, como hacen desde hace dos legislaturas. El partido independentista "no reconoce al Rey como interlocutor válido después de que no quisiera recibir a Carme Forcadell y después del 3 de octubre".

El órgano de gobierno de la Cámara en su reunión de este jueves rechazó por unanimidad que JxCat tenga grupo parlamentario propio. Según ha explicado Batet, se ha denegado la propuesta realizada porque no cumplen con ninguno de los criterios del Reglamento. Ni tienen al menos quince diputados (tienen 7, de los que tres están suspendidos); ni lograron al menos un 15% de los votos en las circunscripciones donde se presentaron a las generales. Con este umbral, podrían formar grupo teniendo al menos cinco escaños.