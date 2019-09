La justicia catalana requiere personalmente a Torra para que retire la pancarta con el lazo de la Generalitat

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha requerido personalmente este lunes a las 18.10 horas al presidente de la Generalitat, Quim Torra, para que retire la pancarta sobre los presos y con el lazo amarillo que cuelga del balcón del Palau, según ha informado el TSJC.

Un letrado de la Administración de Justicia ha sido quien ha requerido personalmente al presidente, y ahora empieza a contar el plazo de 48 horas fijado por el tribunal para que Torra retire dicho símbolo de forma cautelar.

El presidente del Ejecutivo catalán ya ha respondido al TSJC: "Cuando se trata de derechos civiles, sociales y políticos, no nos podemos echar atrás y no podemos ceder a la involución que promueve el Estado", y ha añadido que su compromiso con la libertad de expresión es total, en un mensaje en su cuenta de Twitter.

M'han notificat l'ordre del TSJC de retirada de la pancarta per la llibertat dels #presospolítics. Quan es tracta de drets civils, socials i polítics, no ens podem fer enrere i no podem cedir a la involució que promou l'Estat.El meu compromís amb la llibertat d'expressió és total pic.twitter.com/Gof2ouSv5X