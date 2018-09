La justicia obliga al Hacienda a hacer público el cálculo del Cupo vasco

A partir de ahora se conocerán todos los detalles del cálculo del Cupo vasco y su liquidación anual. Así lo determina la sentencia 88/18 del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 7 de Madrid, en la que se critica la poca transparencia del Ministerio de Hacienda en esta materia, publica 'El Confidencial'.

Con esta medida, el juez obliga por primera vez a hacer públicos estos datos para que los españoles puedan realizar un control de lo que supone el acuerdo firmado entre los gobiernos de España y País Vasco.

Esta sentencia es fruto de la petición de un investigador a Hacienda a través de la Ley de Transparencia para realizar un estudio sobre la financiación autonómica y el sistema de cupos. A priori, Hacienda rechazó la petición y el investigador recurrió la misma. Lo hizo ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), que finalmente falló a su favor.

El ministerio por entonces liderado por Cristóbal Montoro no acató el dictamen del Consejo y lo trasladó a los tribunales. Estos, han respaldado las razones dadas por el Consejo.

El tribunal cuestiona que Montoro pusiera varias excusas para no facilitar dicha información

Esta nueva sentencia es firme desde esta semana, puesto que la que ahora rige el ministerio, María Jesús Montero, no ha recurrido el fallo. Por lo tanto, en un periodo de apenas unos días, el ministerio tendrá que hacer públicos todos los datos conociéndose así el cálculo del Cupo.

Las excusas de Montoro

El tribunal cuestiona que Montoro pusiera varias excusas para no facilitar dicha información. Por un lado, Montoro señaló que se trataba de un documento "pendiente de completar su tramitación ante la Comisión Mixta". Tras su aprobación, el ministerio alegó que no se trataba de un documento elaborado por el Ejecutivo, por lo que no podía hacerlo público. La última barrera que puso el entonces ministro pasó por afirmar que no disponía del mismo, "en la medida en que no forma parte de expediente administrativo alguno".

Estas evasivas del exministro de Hacienda han sido duramente criticadas por el tribunal, señalando que la última de las razones "no resulta verosímil más que como excusa". "Es obvio que la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local debe o debería necesariamente disponer de él para el ejercicio de sus funciones propias", afirma la juez.