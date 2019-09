La Mesa del Parlament de Forcadell se sentarán en el banquillo entre 19 y el 22 de noviembre

Los miembros soberanistas de la Mesa del Parlament se sentarán en el banquillo. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) juzgará entre los días 19 y 22 de noviembre próximos a los integrantes del órgano rector de la Cámara catalana durante la etapa de Carme Forcadell y a la exdiputada de la CUP Mireia Boya. A todos se les acusa de permitir la tramitación de las leyes de desconexión del proceso independentista que precedió al referéndum del 1-O.

En una resolución, recogida por Vozpópuli, los magistrados han fijado las fechas para el juicio contra los exmiembros de la Mesa. Lluis Maria Corominas (PdeCAT), Lluís Guinó (PDeCAT), Anna Simó (ERC), Ramon Barrufet (PDeCAT) y Joan Josep Nuet (EUiA), además de la exdiputada de la CUP Mireia Boya, serán juzgados por un delito de desobediencia.

Entre los testigos que comparecerán en el juicio destacan los solicitados por la acusación popular ejercida por Vox. La lista incluye nombres como el de Inés Arrimadas, Xavier García Albiol, Miquel Iceta y Josep Lluís Franco, presidentes de los distintos grupos parlamentarios de la Cámara catalana.

El juicio en Cataluña tendrá lugar cinco meses después de que quedara visto para sentencia la causa del procés que se juzga en el Tribunal Supremo contra doce líderes independentistas, entre ellos, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell.

Durante aquellas sesiones, Forcadell se desmarcó del referéndum del 1-O. "Yo no participé ni dirigí ninguna estrategia", llegó a decir. Ante las preguntas de la fiscal Consuelo Madrigal, aseguró que se limitó a "cumplir" con sus obligaciones y que éstas no incluían valorar la "constitucionalidad de las resoluciones parlamentarias"; ha asegurado también que la declaración unilateral de independencia (DUI) solo fue una resolución política sin consecuencias jurídicas.

En su declaración ante el tribunal que juzga la causa del procés, insistió en más de una ocasión que la DUI fue una resolución política sin consecuencias jurídicas y que lo que se leyó el 27 de octubre en el Parlament fue el preámbulo de la resolución -el cual no se votó- y no las propuestas, que eran dos: una de rechazo al 155 y otra sobre el proceso constituyente.

Sobre los informes de los letrados del Parlament que le informaron de la ilegalidad de algunas de sus decisiones, la expresidenta despachó la cuestión recordando que "no eran vinculantes". Limitó su función como presidenta de la cámara autonómica a una mera función de "ordenar el debate".

Ante la pregunta de cómo permitió que se aprobara la Ley del Referéndum en un día, la expresidenta del Parlament aseguró que no permitió nada. "Lo permitió el pleno", dijo. "No es mi facultad permitir nada. El pleno pidió una alteración del orden del día. Se alteró y se introdujo un nuevo punto. Cuando estamos reunidos en el pleno, el pleno es el órgano soberano y la Mesa no tiene ninguna función, solo ordenar el debate y dar las palabras... el pleno duró tanto para preservar los derechos de todos los diputados", sostuvo.