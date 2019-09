La Junta de Andalucía borra el disco duro de un empleado despedido por denunciar corrupción

La Junta de Andalucía ha borrado todo el contenido del disco duro del ordenador de un empleado que había sido despedido por denunciar innumerables irregularidades en un ente público andaluz, según ha podido saber Vozpópuli.

El afectado en cuestión es Francisco Javier Perejón, empleado de la Empresa Pública de Turismo y Deporte desde 2006, expulsado en 2017 y readmitido este año después de que un juez anulara el despido.

Desde al menos 2014, Perejón denunció a sus superiores un cúmulo de supuestas irregularidades en el seno de la empresa supervisada entonces por el Gobierno socialista de Susana Díaz. Algunas de ellas fueron el suministro de agua de pozo no potable sin autorización para personas, el 'enchufe' de parientes mediante contrataciones - entre ellas, la de un alto directivo de la empresa pública, del que la Junta ha reconocido no encontrar evidencia relativa a su proceso de selección - y la presunta adjudicación de contratos a unas mismas empresas.

En 2017, fue despedido por "la comisión de dos faltas consistentes en los malos tratos de palabra y obra a superiores, compañeros o subordinados y la violación muy grave del derecho a a la intimidad y a la consideración debida a la dignidad de los trabajadores, superiores y compañeros".

Despido nulo

Perejón impugnó el despido y batalló en los tribunales hasta que, en diciembre de 2018, el juez le dio la razón.

"Cabe concluir que, en ausencia de causa que justifique la extinción de la relación laboral, la causa de despido fue debida precisamente a esta continua petición de información llevada a cabo por la parte demandante y denuncia de irregularidades ", dice la sentencia del Juzgado de lo Social número 6 de Sevilla adelantada en su día por este periódico.

La actual Junta premió al gerente que firmó el despido de Perejón, Manuel Muñoz, con el cargo de Secretario de Turismo

La empresa pública, ya bajo el nuevo Gobierno PP-Cs, acabó readmitiendo a Perejón. Sin embargo, el empleado, que tenía previsto iniciar acciones por acoso contra el ente público en la vía penal, se encontró con que el soporte de la mayor parte de sus pruebas, el disco duro de su ordenador en la empresa, había sido formateado. Paralelamente, la actual Junta premió al gerente que firmó el despido de Perejón, Manuel Muñoz, con el cargo de Secretario de Turismo.

Así las cosas, Perejón presentó una denuncia a la empresa pública de Turismo y Deporte "sobre la posible destrucción del disco duro de mi ordenador en mi puesto de trabajo y en esta empresa pública, y que contenía toda la información de mi trabajo, informes, pliegos redactados, propuestas, proyectos, correos electrónicos, etc. desde el año 2010 a la fecha actual".

Procedimiento establecido

La empresa pública respondió al empleado denunciante en un escrito al que ha tenido acceso este medio y que cuenta con el sello de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local. En él, incide en que los ordenadores de la empresa son propiedad de ella y no para usos "personales y/o extraprofesionales" de los usuarios.

A renglón seguido, justifica el formateo del disco como parte del protocolo de gestión de información de empleados que causan baja por "despido disciplinario". El mismo protocolo prevé el borrado de la información "de forma segura", y el posterior uso del disco, "de forma aleatoria en otro equipo de la empresa".

"El problema es que mi despido no era firme porque yo lo impugné, algo que además era previsible que sucediera", asegura Perejón. "Por lo que pude saber, lo borraron a la semana de que me notificaran el despido, pero insisto, podrían haber esperado a que se resolviera si era firme o no, había un montón de documentos relativos a la actividad oficial de la empresa y pruebas que yo tenía, todas ellas ligadas a mi actividad en la empresa. Hubo una clara intencionalidad". El empleado prevé ahora tramitar una querella por destrucción de pruebas.

Desde la Consejería afirman que el borrado del disco "lo llevó directamente Cristóbal (Fernández Páez)", entonces consejero delegado, y que "ya no está en la empresa" desde el pasado mes de abril

Vozpópuli ha intentado recabar la versión de la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local que preside el 'naranja' Juan Marín, sobre el caso del disco borrado.

Fuentes de la Consejería niegan en un primera instancia conocimiento del hecho y esgrimen luego que "lo llevó directamente Cristóbal (Fernández Páez)", entonces consejero delegado, y que "ya no está en la empresa" desde el pasado mes de abril.

"El juez ha dicho que se le echó por denunciar pero no que lo que se denunciara fuera cierto", atinaron además a decir en su momento fuentes de la misma concejalía para defender el ascenso del responsable firmante del despido de Perejón, Manuel Muñoz, en la actual administración.