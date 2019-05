Junqueras y Romeva ven "irrelevante" que el presidente del Senado sea catalán

El exvicepresidente de la Generalitat y líder de ERC, Oriol Junqueras, y el ex consejero Raül Romeva consideran "irrelevante" que un catalán como Miquel Iceta pueda presidir el Senado. "No significa nada. Lo que importa no es de dónde venga cada uno, sino cómo encara el momento político actual", han dicho.

Los políticos encarcelados por el juicio del procés han respondido por videoconferencia desde el Centro Penitenciario Madrid 5 a las preguntas de El Periódico, que ha adelantado en su versión digital parte de la entrevista.

Los republicanos han amenazado durante los últimos días en bloquear el nombramiento de Iceta. El líder del PSC tendría que relevar a algún senador socialista para poder presidir la Cámara Alta, algo que tiene que ser aprobado por el Parlament de Cataluña. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijo el pasado jueves que la postura de ERC era un "mal comienzo" para poder restablecer las conversaciones entre el Ejecutivo y los independentistas.

Preguntado por el resultado de las últimas elecciones generales, donde Esquerra duplicó en escaños y votos a Junts per Catalunya, Junqueras ha afirmado que "la sociedad catalana nos ha otorgado y que le volvemos a pedir en cada ocasión y en cada cita electoral porque estamos convencidos de que mejor que nadie podemos representar los intereses de nuestro país y de nuestros ciudadanos".