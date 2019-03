El coronel Diego Pérez de los Cobos ha acusado a los Mossos d’Esquadra de propiciar de facto la ocupación de lo colegios electores los días previos al 1-O y facilitar así la celebración del referéndum que la Justicia les había ordenado impedir. El que fuera coordinador único de las fuerzas de seguridad para hacer frente a la consulta ha explicado en el juicio del procés que cuando la policía autonómica acudió los días previos a los locales a comunicar la ilegalidad del referéndum, ya indicaban la hora exacta a la que llegarían el día de la votación y que no desalojarían en caso de encontrarse en una multitud.

Ha recordado que esas instrucciones llegaron a los convocantes y organizaciones sociales partidarias de la consulta que prepararon “el escenario que, según los Mossos, impediría su actuación". Pérez de los Cobos ha remarcado que la idea de los Mossos -que ya habían adelantado en reuniones previas- era que ellos no iban a usar la fuerza y menos en caso de encontrarse con personas mayores y niños.

Ha añadido que se agarraron como un clavo ardiendo a una frase del auto de la jueza del TSJC que pedía preservar la “normal convivencia” durante la jornada. Esta frase estaba, sin embargo, en los fundamentos jurídicos del documento, pero no en la parte dispositiva donde se ordenaba impedir el referéndum.

Se parecía más a un dispositivo policial para "unas elecciones normales" que para impedir la celebración de un referéndum considerado ilegal por el Tribunal Constitucional. Así ha descrito el plan de los Mossos d'Esquadra de cara al 1-O el que fuera coordinador de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para la consulta, Diego Pérez de los Cobos. Con él, ha añadido, coincidía el fiscal superior del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), responsable de dirigir la actuación de los Mossos, la Policía Nacional y la Guardia Civil como policía judicial.

El exmajor José Luis Trapero no fue receptivo con las críticas, según ha dicho el propio Pérez de los Cobos durante su declaración como testigo en el juicio a los doce líderes del procés. "Trapero le dice al fiscal superior que no reconoce en mi persona ninguna potestad para darle instrucciones", ha explicado.

La conversación tuvo lugar en el despacho del fiscal, el 23 de septiembre de 2017, cuando Trapero presentó por primera vez el plan de acción de la policía catalana. Días antes, el 20, el fiscal había convocado una reunión con el coronel Pérez de los Cobos para explicar la instrucción judicial ante la consulta ilegal y celebrar el primer encuentro al día siguiente, el 21.

Negativa de Trapero

Ante la negativa de Trapero, el letrado tuvo que intervenir. "Después de que el fiscal le dijera a Trapero que era él quien le impartía la instrucción de modificar el plan para que fuera efectivo para impedir el referéndum, dijo que así lo haría", ha explicado.

El relato de Pérez de los Cobos es el de una reunión tensa. Según ha contado, Trapero interpretó como una "injerencia" la decisión judicial. Ese día, le comunico al major su intención de convocar una reunión para el 25 de septiembre y le pidió que avisara si iba a requerir apoyo de la Policía Nacional y la Guardia Civil. "Trapero me dice: 'Sí, no te preocupes que tendréis la respuesta. Es más, la respuesta ya os la ha dado el conseller", ha narrado.

Según el coronel, Trapero hacía referencia a las cartas intercambiadas el día anterior, el 22, entre el entonces ministro de Interior Juan Ignacio Zoido y el titular de Interior catalán Joaquim Forn. En la misiva, el mensaje del consejero era claro: "No necesitaba apoyos para el 1-O".

Pérez de los Cobos no es el primero en señalar la negativa del jefe del Cuerpo autonómico. La declaración del que fuera 'número dos' de Interior durante el 1-O, José Antonio Nieto, afectó directamente a Trapero: aseguró que el referéndum tuvo lugar porque la policía catalana no actuó para impedirlo y ha achacado la responsabilidad al major. A los señalamientos de Nieto se sumó también el propio Zoido. Según la cúpula de Interior era evidente que Trapero no se mostraba dispuesto a colaborar.