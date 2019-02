El 21 de septiembre de 2017, la letrada de la Administración de Justicia encargada de asistir al registro de la Conselleria de Economía tuvo que salir del edificio por la azotea. Lo hizo de madrugada, después de esperar durante horas dentro de las instalaciones a que se disolviera la manifestación que tenía lugar en los alrededores, organizada por la Asamblea Nacional Catalana (ANC). "Declinó la salida porque tenía la percepción de que no era seguro. Insisto, la percepción", señaló el exlíder de ANC Jordi Sànchez durante su interrogatorio ante el tribunal que juzga la causa del 'procés'.

En un vídeo, exhibido durante la sexta sesión del juicio, se ve el cordón de voluntarios que había dispuesto la propia ANC a instancias de Sànchez para que saliera tanto la secretaria como el resto de la comitiva judicial, integrada también por guardias civiles.

En las imágenes se ve un pasillo muy estrecho lleno de personas que saltan y entonan cánticos entre la multitud: unas identificadas con chalecos de voluntarios de la ANC y otras ondeando esteladas. Finalmente, ha explicado Sànchez, la Guardia Civil rechazó salir por ese canal hasta que no recuperasen sus coches, en los que había "armas largas" y también estaban 'custodiados' por un cordón de voluntarios.

Durante su declaración de más de cinco horas, el líder independentista ha asegurado que en torno a las 13 horas del 20 de septiembre recibió la llamada del entonces conseller de Interior Joaquim Forn, también acusado en esta causa. Éste le pidió que sus voluntarios de la ANC hiciesen un cordón entre la multitud para facilitar el acceso de la comitiva judicial. De ahí, la versión que Sànchez defendió en el Tribunal Supremo: aquel día, como convocante de la protesta, hizo de mediador entre las distintas fuerzas de seguridad que se encontraban en la consejería y la multitud.

La mañana de la manifestación tenía lugar un despliegue policial en varios puntos de Cataluña por orden del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona. Las fuerzas de seguridad buscaban las urnas, papeletas y carteles destinados para el referéndum declarado ilegal por el Tribunal Constitucional. Como parte de su defensa, Sànchez insistió en que la protesta forma parte de los elementos democráticos y ha insistido en que una decisión judicial tiene que ser "respetada", pero "no le exime de ser protestada".

"Visionen las imágenes"

El exlíder de la ANC ha intentado en todo momento destacar el carácter "pacifista" y "cívico" de la convocatoria frente a la Conselleria. La Fiscalía difiere y le acusa de un delito de rebelión por el que le pide 17 años de cárcel. La Abogacía solicita para él ocho años de prisión por sedición; y la acusación popular de VOX pide 62 años de prisión por rebelión y organización criminal.

"No hay ni un segundo de esas imágenes que pongan en evidencia una situación de riesgo de la comitiva judicial", ha asegurado al hacer referencia a las fotografías y vídeos que forman parte de la prueba documental en la causa. En este sentido, ha subrayado que no hubo ni un "lanzamiento de objetos" que dañaran a un agente de la Instituto Armado o de los Mossos d'Esquadra o "ni tan solo una puerta". "No se crean únicamente mis palabras, visionen por favor las imágenes de ese día", ha añadido.

La versión de la letrada

El relato de Sànchez, sin embargo, no coincide con el de la letrada. La funcionaria relató por escrito la actitud de los independentistas durante la concentración: "Esta letrada jamás ha sentido mayor vergüenza y humillación al verse obligada a escapar, cual delincuente, escondiéndose de la vista de unos alterados". El martes 26, el presidente de Òmnium Cultural Jordi Cuixart, que también está acusado por los hechos del 20S, comparecerá ante el tribunal y contará su versión del "pasillo de seguridad".