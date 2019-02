El exconseller de Presidencia de la Generalitat de Cataluña Jordi Turull ha cargado este martes contra "el Estado español" por ir "incumpliendo todas y cada una de las sentencias del Tribunal Constitucional (TC)". Ha sido el tercero de los 12 acusados en la causa del procés en declarar ante el juez por su supuesta participación en el diseño del referéndum ilegal del 1-O. Y ha aceptado, al igual que el que fuera titular de Interior en Cataluña Joaquim Forn, responder a las preguntas de la Fiscalía y la Abogacía del Estado.

Como parte de su argumentario para defender su gestión como conseller de Presidencia, Turull ha enumerado una serie de sentencias dictadas por el Constitucional que el Estado finalmente no cumplió para criticar la tesis del Ministerio Público que le acusa de no haber acatado las órdenes del máximo órgano judicial.

"Que el Estado español diga que hay que cumplir la Constitución cuando él de manera absolutamente reiterada va incumpliendo todas y cada una de las sentencias del Tribunal Constitucional (...). Hombre, claro, cuando decimos aquello de que la ley es igual para todos (...) Debe ser un chollo, porque puedes incumplir la Constitución cuando te da la gana. (...) Y yo por no hacer una cosa que dijo el Constitucional llevo un año en la cárcel y después nos dirán 'no, no los perseguimos por sus ideas", ha dicho. Turull ha puesto como ejemplo las sentencias que obligaban a destinar a Cataluña el 0,7 por ciento del IRPF para los países en desarrollo.

Réplica a la Fiscalía

El exconseller también se ha enfrentado en su interrogatorio a la Fiscalía a la que ha acusado de "faltas de respeto" en algunas de sus expresiones y ha replicado que los ciudadanos en Cataluña "no son ovejas".

"En Cataluña los ciudadanos no son ovejas, no son gente militarizada, no es esto. La gente en Cataluña, ya sea independentista o no, de extrema izquierda, extrema derecha o centro, tiene criterio. Se habla de la gente con un sentido que es desconocer a la gente y en Cataluña el movimiento independentista va de abajo a arriba y después hay partidos que lo quieren es recoger ese sentimiento y darle una salida política y pacífica", ha dicho Turull.

Cuando estaba desarrollando esta idea ante las preguntas del fiscal Jaime Moreno, el presidente del tribunal, Manuel Marchena, le ha interrumpido para pedirle que responda o no a las cuestiones que se le plantean, pero que evite los juicios de valor.

Pacto Nacional por el Referéndum

En más de dos horas de declaración, Turull ha insistido en que el movimiento independentista en Cataluña "va de abajo hacia arriba". En este sentido, ha asegurado que en principio no se buscaba la determinación ciudadana, que ésta ya existía y que lo que se buscaba era darle una "salida política" y "pacífica" a dicha determinación.

El exconseller ha acusado a la CUP de empujar -con su reprobación a los Presupuestos en septiembre de 2016- a los líderes del procés a celebrar el referéndum independentista. "Había dos opciones: se ha acabado la legislatura o vamos a ver qué hacemos", ha señalado. De ahí que haya desmentido ante el juez que en junio de 2016 se apostara por la vía unilateral, porque hasta después no se apostó por el Pacto Nacional por el Referéndum, una decisión que sale del Parlament y que, ha remarcado, no fue impugnada en el Tribunal Constitucional.

Turull ha negado conocer el informe de Enfocats y la agenda Moleskine que le fue confiscada al secretario Josep Maria Jové

Durante el interrogatorio de la Fiscalía, el acusado ha negado en reiteradas ocasiones conocer el informe de Enfocats o la agenda Moleskine que le fue confiscada al secretario Josep Maria Jové. También ha negado que desde la Generalitat de Cataluña se ordenara a la policía autonómica ignorar el mandato del Tribunal Constitucional y que favoreciera la celebración del referéndum. "Siempre se dijo que los Mossos d'Esquadra cumpliría con su deber", ha asegurado.