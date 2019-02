El exconseller de Interior Joaquim Forn se ha centrado en rebatir los principales argumentos de la acusación para negar que diera "órdenes políticas" a los Mossos d'Esquadra para que no impidiesen el 1-O y ha reconocido ante el tribunal que la DUI fue una mera "declaración política" sin valor jurídico.Estas son las principales frases de Forn en su interrogatorio en el Tribunal Supremo, donde ha contestado al fiscal Fidel Cadena, a la abogada del Estado, Rosa María Seoane, y a las defensas:

1- "Lo he dicho clarísimamente y lo dicen todos los comisarios de los Mossos: nunca han recibido una orden política mía para hacer el referéndum ni ninguna instrucción política del Govern para que incumplieran con sus funciones de policía judicial".

2- "Yo políticamente estaba de acuerdo con el referéndum, pero como conseller no sólo no utilicé recursos del departamento de Interior (para organizarlo) sino que dije a los Mossos: 'Ustedes lo que tienen que hacer es cumplir las funciones de policía judicial y dar cumplimiento a las instrucciones de la Fiscalía y del TSJC".

3- "Le dije (a Carles Puigdemont, tras ser nombrado conseller de Interior dos meses antes del 1-O) que entendía que los Mossos tenían que cumplir las órdenes y él me dijo que lo entendía y que no me preocupara".

4- "(La DUI) era una declaración política...No se publicó ni en el Diario Oficial de la Generalitat ni en el Boletín Oficial del Parlament. No se comunicó a nadie. No se llamó ni al Gobierno ni a ninguna cancillería. No generó ningún acto administrativo".

5- "Había dos posibilidades: que se avanzaran las elecciones o, si se iba al escenario de la declaración de independencia, se aplicaba el 155 y estábamos cesados. No había tercera opción".

6- "Se apuró hasta el último momento (antes de aprobar la DUI) para buscar la posibilidad de dialogar. Había mediadores, como el lehendakari Urkullu, que intentaban mediar para encontrar una salida política, que es lo que buscábamos".

7- "Yo vine (desde Bruselas, donde había huido junto a Carles Puigdemont) porque estoy convencido de que la organización de un referéndum no es ningún delito. Quería venir a explicarme".

8- "Construyen unos relatos que son un poco peliculeros; subiendo por los tejados, no; saltando un muro de un metro y medio que conectaba con la consellería con el cine Coliseo" (Sobre la secretaria judicial del 20-S).

9- "En ningún momento (los Mossos) nos plantearon que hubiera un escenario de violencia generalizado (para el 1-O)... solo nos manifestaron su preocupación por actos puntuales".

10- "Hubo una demanda por parte de los Mossos a primera hora (del 1-O) para que la Policía Nacional y la Guardia Civil intervinieran en doscientos y pico colegios y ésta precisamente no fue atendida en su momento, cuando se había quedado que darían apoyo cuando fueran requeridos por los Mossos".