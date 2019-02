Juicio del procés

Medio centenar de medios extranjeros han solicitado acreditarse para seguir desde el Tribunal Supremo el juicio a los líderes del procés. Varios de ellos han cubierto la primera sesión de cuestiones previas para sus medios y las impresiones van desde quienes creen que se hizo una interpretación "exagerada" de los hechos o quienes creen que en su país se habría actuado de la misma forma.

Claus Hecking es un periodista alemán que trabaja para Spiegel Online y explica que el interés en su país por lo que sucede en Cataluña tuvo un punto álgido en el otoño de 2017 cuando se produjo el referéndum del 1-O y “manifestaciones” como la del 20-S ante la Consejería de Economía y Hacienda. El interés bajó tras la aplicación del 155 y “subió mucho de nuevo” cuando se produjo la detención en Alemania del expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont.

Sobre el sentir de su audiencia dice que la mayoría es neutral, pero quienes están muy implicados se dividen entre un 50 por ciento que es muy catalanista y un 50 por ciento que está “muy en contra”. Preguntado acerca de su impresión sobre el juicio dice que tras haber “escrito mucho” sobre la materia, hasta ahora no ve que exista un “problema de rebelión”. “No veo la violencia extrema o que los líderes quisieran una rebelión violenta”. "La opinión de Llarena (el juez instructor del caso) me pareció una interpretación de la leyes, exagerada”, sostiene.

Sensación del "engaño"

Elise Gazengel trabaja para medios franceses como France 24 en español y Radio Francia Internacional. También cubre información para un diario belga llamado Le Soir, donde todo lo relacionado con la independencia “se sigue muchísimo”. Afirma que el interés en sus medios bajó después de que no se materializase la declaración de independencia. Explica que hubo una sensación de “engaño”.

Sobre el castigo que hubiese tenido en su Francia natal hechos como los que enjuicia el Tribunal Supremo, se excusa diciendo que no es una experta penalista, pero asegura que cuesta mucho explicar la figura de la acusación popular y que la ejerza un partido político como es el caso de Vox en el presente juicio. Sin embargo cree en su país no se hubiese llegado nunca al punto del 1-O, principalmente porque en la sociedad gala no cabe la pretensión de independencia o la autodeterminación salvo grupos muy minoritarios.

Coincide con esa opinión su compañero Teo Cazenaves, de Le Media. Considera que en Francia no hay movimientos independentistas con tanto apoyo, “salvo en el País Vasco norte, Cataluña norte o Bretaña”. Acerca del tratamiento que se ofrece de esta cuestión advierte de que la mayoría de redacciones se ubican en París y los enfoques “son muy parisinos, jacobinos, los argumentos unionistas funcionan más”.

Acerca de la respuesta penal que han merecido en España los hechos del proceso soberanista, este periodista cree que, “si un día eso llegara a Francia, el Estado iba a responder con mucha fuerza y la judicialización del caso”.