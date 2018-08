La juez ve indicios de delito en el máster de Casado y eleva el caso al Supremo

La juez de Madrid que investiga el caso del máster de Cristina Cifuentes y Pablo Casao, Carmen Rodríguez-Medel Nieto, ha acordado este lunes elevar la investigación del máster del nuevo líder del PP a la Sala Segunda del Tribunal Supremo. La magistrada ha tomado la decisión ante indicios racionales de criminalidad en la actuación de Casado en sus estudios en la Universidad Rey Juan Carlos.

En un auto de 6 de agosto, la titular del juzgado de instrucción número 51 de Madrid declara agotada la instrucción en todo aquello que "no implica actuaciones procesales" en relación a Casado y lo envía al Supremo, el órgano competente para investigar a un diputado, como es el caso de Casado, al tratarse de una persona aforada.

"Por esta razón esta magistrada-juez informante ha continuado practicando hasta el día de hoy diligencias de investigación en la presente pieza C, intentando agotar la instrucción en todo aquello que no causase indefensión al aforado, de modo que, en aplicación de la doctrina citada del Alto Tribunal, sólo cuando ya no es posible continuarla se eleva exposición motivada", especifica el auto de la magistrada.

Asimismo la juez, que considera que la investigación sobre Casado está agotada alude a la indiciaria responsabilidad penal de Pablo Casado: "A tales efectos, se procede a elevar exposición delimitando el alcance objetivo y subjetivo de los hechos, los indicios racionales de criminalidad que los sustentan, los indicios que podrían acreditar su atribución a la persona aforada y su calificación jurídica, todo ello a los estrictos efectos de esa exposición y con el carácter provisional que preside la fase procesal instructora en que se encuentra la causa", indica de forma textual el auto.