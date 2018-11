La juez que procesó a Villarejo: de imputar a los policías que le investigaron a alabar su trabajo

La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid, María Pilar Martínez Gamo, que el martes dio el primer paso para enviar al banquillo de los acusados al comisario jubilado José Manuel Villarejo, en prisión provisional y sin fianza desde hace más de un año, ha pasado de imputar a los policías que destaparon el denominado por la Fiscalía Anticorrupción "clan policial mafioso" a alabar la labor de esos mismos agentes.

El anterior titular del juzgado, Arturo Zamarriego, creó una comisión judicial para investigar el 'caso Nicolay' encabezada por el exjefe de Asuntos Internos de la Policía Marcelino Martín Blas y por el inspector Rubén Eladio López, que acabó pidiendo la imputación de Villarejo.

Sin embargo, la magistrada que sustituyó a Zamarreño dio un giro de 180 grados a la investigación y ordenó la disolución de este grupo de investigadores, que fueron los primeros que destaparon la actuación de Villarejo y su clan, y cuyo trabajo precedió a las pesquisas de la Fiscalía Anticorrupción en la Audiencia Nacional.

Expedientes disciplinarios

Y no sólo la juez apartó a los dos agentes, que fueron objeto de expedientes disciplinarios por el Ministerio del Interior del PP, sino que también llegó a imputar a Rubén Eladio López por retardo en la administración de justicia y por infidelidad en la custodia de documentos.

La juez archivó finalmente la causa que abrió en septiembre de 2017 tras la denuncia de la Dirección General de la Policía del Ministerio del Interior del PP, que remitió un 'pendrive' al juzgado con imágenes de los investigadores del procedimiento mientras sacaban documentación de las oficinas en las que trabajaban.

Sin embargo, en el auto del pasado 27 de noviembre la instructora María Pilar Martínez Gamo muestra un cambio de criterio, ya que justifica su propuesta de procesar a Villarejo gracias a la "compleja" y "extensa" labor policial de los comisarios defenestrados por Interior, y que ella llegó a imputar.

La creación de la comisión judicial del 'caso del Pequeño Nicolás' dio inicio a una batalla entre comisarios. Por una parte el clan de Villarejo, y por otra el entonces jefe de Asuntos Internos, Martín Blas, que en su declaración ante el juez Zamarreño aseguró que fue destituido por Interior tras implicar al comisario José Manuel Villarejo en el caso del 'Pequeño Nicolás', según consta en la declaración que realizó en 2016 el agente.

Eugenio Pino

"Eugenio Pino puede proponer mi cese, que es lo que ocurrió, que al final me cesaron. Ahora no sé si quiere apartarme de la investigación o no, lo que sí le puedo decir es que me dijo en varias ocasiones que dejara esa investigación", declaró en concreto Martín Blas sobre su jefe, el ex 'número dos' de la Policía.

Precisamente, la comisión judicial encabezada por Martín Blas y Rubén Eladio López llegó a reclamar la imputación de Eugenio Pino.

La juez María Pilar Martínez Gamo dictó el pasado martes un auto de transformación de las diligencias en procedimiento abreviado -el equivalente al procesamiento- contra Villarejo; su mujer Gema Isabel Alcalá, y el periodista Carlos Mier, que trabajaba en el medio digital que dirigía Alcalá y habría sido el autor de la grabación de una reunión del CNI con policías.