Juanma Moreno frenó la acometida de Feijóo contra Egea en el almuerzo de Génova

Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, junto con varios barones presentes este lunes en el almuerzo de la Ejecutiva nacional del PP, disuadió a Alberto Núñez Feijóo de su empeño por cuestionar la continuidad de Teodoro García Egea como secretario general del PP. El presidente gallego, que protagonizó algunos momentos muy broncos con Pablo Casado, pretende cambios en la cúspide del partido. El relevo de Egea sería uno de ellos.

No está solo Feijóo, ya que algunos dirigentes regionales se muestran muy molestos por la forma en que Egea llevó a cabo la elaboración de las listas electorales, en las que el 80 por ciento de los cabezas de cartel fueron fumigados y sustituidos por gente que encarna el espíritu del 'nuevo PP'.

Moreno Bonilla y otros de sus pares periféricos declinaron sumarse a esta intentona, de acuerdo con testimonios presenciales. El presidente andaluz, también reticente con la deriva 'derechista' de Casado en la campaña de las generales, protagonizó un encendido cruce dialéctico con Casado, que incluso derivó en la foto de Colón y el pacto andaluz con Vox. El debate no fue más allá.

Buenas relaciones con el sur

Moreno, pese a haber militado siempre en las filas de Soraya Sáenz de Santamaría, mantiene buenas relaciones con el 'número dos' del partido, con quien compartió las negociaciones para formar el Gobierno en Andalucía. Defiende ardorosamente la necesidad de que el PP debe alejarse de la extrema derecha y está dispuesto a presionar a la dirección en este sentido. Cree que habrá que hacer cambios en el vértice de la formación pero no es el momento, según fuentes populares.

Feijóo, sin embargo, mantiene una posición más refractaria hacia la gestión de Casado, a quien apoyó en las primarias para derrotar a Santamaría. "Feijóo está preocupado por su futuro, no ha tenido buenos resultados en las municipales gallegas", dice esta fuente. "Él esperaba que nos hubiéramos pegado la gran galleta, de ahí su contrariedad", añade. El año próximo tocan elecciones en esa región y todavía no ha despejado la duda de si se presentará a un cuarto mandato o si orientará su rumbo hacia Madrid. "El PP de Galicia ha tenido mejores resultados en las generales que el PP de España", enfatizó este miércoles Feijóo en el Parlamento autonómico.

El pulso continúa y las aguas no bajan calmas por Génova. La negociación de los pactos servirá de tregua pero la ofensiva de los críticos no amainará, según piensan en la dirección. Casado está dispuesto a reforzar su estado mayor para reforzar su liderazgo. El primer reto será la designación del portavoz parlamentario, que se concretará en un mes. No se ha descartado el nombre de Cayetana Álvarez de Toledo, pese al empeño de algunos barones en su contra.