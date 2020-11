Juan Marín: "Ser de Cs no es fácil. Los que se han marchado y nos critican no creían en este proyecto"

Juan Marín (Sanlúcar de Barrameda, 1962) es el líder de Ciudadanos en Andalucía y el vicepresidente de la Junta. Marín fue el primer gran cargo institucional del partido naranja tras un pacto de Gobierno con el PP que desalojó al PSOE del poder en esta comunidad por primera vez en democracia.

La coalición entre el PP y Ciudadanos en Andalucía está a punto de cumplir dos años. Y goza de mejor salud que otros pactos autonómicos como el de la Comunidad de Madrid. Marín defiende la nueva línea que ha marcado Inés Arrimadas en la dirección nacional. Y recuerda que él mismo sostuvo el gobierno socialista de Susana Díaz en la anterior legislatura.

Marín explica que Pedro Sánchez tiene la oportunidad de elegir socios para aprobar los Presupuestos, una posibilidad que Díaz le niega al Gobierno andaluz. Y asegura que si Sánchez elige a Bildu o ERC será su decisión. En ese sentido, asegura que será muy complicado que Ciudadanos acabe apoyando las Cuentas si el separatismo se mantiene como socio del Gobierno de Sánchez y Pablo Iglesias.

Por otro lado, lamenta las críticas que llegan de exdirigentes de Ciudadanos que han abandonado el partido. Marín asegura que "se están criticando a ellos mismos". Y que si están fuera es porque "no creían en el proyecto" o no dejaron "abonado el terreno" para que Ciudadanos caminara en la dirección que ellos querían. En su opinión, ser de Ciudadanos hoy "no es fácil", porque la capacidad del partido de pactar a izquierda y derecha "molesta mucho a los extremos".

Sánchez tiene la oportunidad de elegir, algo que yo no tengo en Andalucía porque el PSOE no me lo ofrece"

Pregunta: Después del acuerdo con Bildu y las cesiones a ERC, como la de eliminar el castellano como lengua vehicular en Cataluña, ¿cree que Inés Arrimadas se ha equivocado al negociar con Pedro Sánchez?

Respuesta: No. Estamos haciendo lo que siempre dijimos a los españoles que íbamos a hacer, sea con 10 escaños o con 57, que es ser útiles. Nosotros no hemos venido a la política para ocupar sillones. Lo que estamos haciendo en Madrid es exactamente igual a lo que hacemos en Sevilla o la diputación de Sevilla; o lo que estamos haciendo en muchos ayuntamientos de Andalucía; o lo que yo mismo hice la legislatura pasada con el PSOE. Otra cuestión es el contenido de las propuestas. Nosotros defendemos un sistema liberal progresista que no va en la línea de subir los impuestos a los ciudadanos y que va en la línea de ayudar a los que crean empleo y riqueza, a los autónomos, a los emprendedores. Creemos en la igualdad y el equilibrio entre territorios, y para eso hace falta también las inversiones necesarias para crear las infraestructuras y las oportunidades. Son muchos los valores que defendemos y creo que los estamos defendiendo. Otra cosa es que finalmente el señor Sánchez elija irse con los que quieren romper este país o con los que son el brazo político de la desaparecida ETA. Esta decisión es de Sánchez y de Iglesias. Por lo tanto, creo que la posición es acertada. Si no se cumplen las condiciones que nosotros ponemos encima de la mesa, no podremos apoyar el Presupuesto. Si se cumplen, estamos en esa dirección desde el principio y siempre hemos tenido la mano tendida. Lo que sí es cierto es que Sánchez tiene la oportunidad de elegir, algo que yo no tengo en Andalucía porque el PSOE no me lo ofrece.

Ciudadanos busca acuerdos tanto con la derecha como con la izquierda, y eso molesta a los extremos"

P: Es decir, ¿si Bildu sigue Ciudadanos saldrá de la ecuación presupuestaria?

R: Esa decisión la tomará el grupo parlamentario de Ciudadanos. Yo desde luego lo veo muy complicado si, por un lado, Bildu está ahí, con las pretensiones que tiene; y, por otro, está ERC eliminando el castellano como lengua vehicular en Cataluña en contra de nuestros principios y valores. Lo importante es que los españoles tengan la visión y la certeza de que Ciudadanos vino a la política para hacer las cosas de una manera diferente. Y lo haremos con un diputado o con 200. Sé que para mucha gente es difícil de entender. Pero es que ser de Ciudadanos no es fácil. Es fácil ser del PSOE, es fácil ser del PP, es fácil ser de Vox o de Podemos o de ERC, pero ser de Ciudadanos no es fácil porque es de todo el mundo. Nosotros vinimos a hacer política, no a hacer nuestra política.

P: La posición de Arrimadas ha provocado un maremoto en el partido. Albert Rivera ha hablado de perder la dignidad. Se han marchado diputados como Marcos de Quinto y otros exdirigentes critican al partido en los medios. ¿Qué le parece?

R: Albert nunca hablará mal ni de Ciudadanos, ni de Inés, ni de ningún compañero. Que otros compañeros que han estado aquí durante mucho tiempo hayan decidido dejar el partido es legítimo y lo respeto. Igual tampoco creían demasiado en el proyecto; o tenían otra idea de hacia donde tenía que ir. O sencillamente cuando han llegado a la política han descubierto que no era lo que ellos pensaban. Lo que no comparto es que haya gente que se ha marchado y que critique desde fuera, porque entre otras cosas se están criticando a ellos mismos. También formaron parte de este proyecto y algo harían mal cuando se tuvieron que marchar o no dejaron abonado el terreno para el proyecto que ellos querían. Las críticas no son el camino. Tampoco puedo entender a los que se marchan y se llevan consigo el acta como concejales, alcaldes o diputados. Si usted se va a otro equipo póngase otra camiseta. Por eso veo positivo que haya salido adelante la actualización del pacto anti-transfuguismo. Si te vas, muchas gracias por los servicios prestados pero deja la camiseta porque tiene que servir para otro jugador.

La señora Susana Díaz dice una cosa pero después hace exactamente la contraria. Es muy difícil fiarse de ella, por no decir imposible"

P: El PSOE les pide arrimar el hombro en el Congreso, pero no actúa de la misma manera en la negociación de los Presupuestos andaluces. ¿Por qué?

R: Ni siquiera nos han escuchado. No ha habido margen de diálogo. La señora Susana Díaz, ya lo ha demostrado en muchas ocasiones, dice una cosa pero después hace exactamente la contraria. Es muy difícil fiarse de ella, por no decir imposible. Cuando Ciudadanos estaba en la oposición fuimos capaces de sentarnos, dialogar y acordar. En Sevilla, donde no somos necesarios para aprobar los presupuestos del alcalde Juan Espadas (PSOE), nos hemos sentado, hemos negociado y estamos en vías de llegar a un acuerdo. También en la Diputación de Sevilla. La señora Díaz se equivoca. Nos da un portazo, no quiere hablar y luego viene al Parlamento de Andalucía a pedirnos que en Madrid seamos responsables y que tanto Juanma Moreno como yo valoremos apoyar los Presupuestos Generales del Estado. La irresponsabilidad de Susana Díaz en Andalucía es incalificable. Ella piensa que manteniendo esa actitud puede derribar el gobierno del PP y Ciudadanos. Se equivoca, porque le queda mucho tiempo para volver a optar a gobernar en Andalucía, si es que ella es la candidata.

P: La ruptura del PP y Vox complica ahora los Presupuestos andaluces. ¿Cree que hay margen para el acuerdo con Vox o es pesimista?

R: Estas últimas semanas lo que he estado escuchando me genera una gran incertidumbre. Si Vox presenta enmienda a la totalidad (lo hizo minutos después de que acabase esta entrevista), tendríamos que ir pensando en prorrogar los Presupuestos del 2020. Tampoco pasaría nada. No hay ninguna comunidad autónoma que haya aprobado todavía los Presupuestos para el 2021. Pero creo que es una oportunidad la que hay en este momento, con un crecimiento de casi 4% en el Presupuesto. Nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer. Podíamos no haberlos presentado y esperar a que pasara la tormenta, pero nuestra obligación como Gobierno era presentar unas cuentas para 2021. El trabajo del Gobierno está hecho. Ahora los demás que expliquen el sí o en el no.

P: El giro de Casado también ha complicado la relación con Ciudadanos. La tensión es evidente en gobiernos como el de Madrid. En Andalucía, su pacto está a punto de cumplir dos años. ¿Qué futuro le espera a la coalición?

R: Somos dos partidos diferentes, pero hemos sido capaces de buscar ese punto de encuentro que era necesario para poner en marcha reformas y políticas diferentes en Andalucía. La mayoría de andaluces está contenta con este cambio en un porcentaje elevado, según los estudios sociológicos. Va a haber gobierno para largo de PP y Ciudadanos en Andalucía. Esta legislatura se va a agotar al 100%. ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo. Hablando. Fíjate que revolucionario. Y al final siempre llegamos a un acuerdo. El gran secreto de este gobierno es que por encima de lo que piense el PP o de lo que piense Ciudadanos está realmente el intentar hacer a los andaluces más felices. Y eso solo se consigue siendo humilde y generoso.

Hay Gobierno para largo de PP y Ciudadanos en Andalucía. Esta legislatura se va a agotar al 100%"

P: ¿Hay margen para que la coalición de Gobierno se convierta en coalición electoral y que PP y Ciudadanos se presenten juntos a las próximas autonómicas en Andalucía?

R: Ahora mismo ni siquiera me lo planteo. Pero lo que sí es cierto que tenemos muchos puntos de coincidencia, lo mismo que con el PSOE. Hay tres formaciones políticas en el escenario nacional. Está el PP, el PSOE y en medio Ciudadanos. Tenemos un papel muy complicado, pero somos capaces de conciliar y buscar encuentros tanto con la derecha como como con la izquierda. Y eso a veces molesta a los extremos. Ciudadanos vino aquí para quedarse y va a seguir haciendo lo que está haciendo.

P: Andalucía, y en especial la provincia de Granada, está siendo especialmente castigada en esta segunda ola de la pandemia del coronavirus. ¿Qué perspectiva tiene la comunidad para las próximas semanas?

R: La situación es preocupante. El sistema sanitario tiene mucha tensión. Y hay algunos puntos, especialmente la provincia de Granada y también Sevilla, donde estamos intentando evitar ese posible colapso en cuanto al número de camas disponibles en los centros sanitarios. El resto de la comunidad está un poco más estabilizada, con unos datos un poco más razonables, en torno 500-525 casos por cada 100.000 habitantes. Algunas provincias menos. Málaga tiene unos datos más positivos. La situación es de nivel cuatro y en el caso de Granada es grado dos, el máximo de alerta. En Granada ya tenemos lugares alternativos para poder atender pacientes. Lo que esperamos es que en los próximos tres, cuatro días esta situación se pueda controlar y empecemos a bajar la presión. Nuestros sanitarios están agotados. Llevamos desde febrero luchando contra esta pandemia y sabemos además que nos quedan todavía meses. Hay que bajar la presión y la única solución que tenemos de momento desde las instituciones es reduciendo horarios y reduciendo la movilidad. Nos gustaría que el Gobierno de España valorase de una vez por todas esa petición que le estamos haciendo desde varias comunidades para facilitar un instrumento jurídico que nos permita el confinamiento domiciliario al menos en aquellas ciudades o provincias, como en el caso de Granada, donde creemos que es necesario.

P: ¿Ha habido algún avance en sus negociaciones con el Ministerio de Sanidad?

No tenemos respuesta positiva. Creo que Burgos lo ha pedido también. Debería de ser una cuestión que el ministro Illa valorase y entendiese. Esto no va de desgaste político. Un confinamiento domiciliario puede tener un cierto cariz de decisión política, pero en absoluto es así. Cuando nosotros le estamos pidiendo al ministro Illa esa facultad es porque nosotros estamos dispuestos a asumir el desgaste político. Esto no va de votos. Va de salvar vidas y personas. Pero yo no puedo restringir un derecho fundamental que esta recogido en la Constitución porque no se me ha otorgado ese privilegio. Yo pediría al ministro que lo piense. El Gobierno tiene que adaptarse a la situación que hay y olvidarse de los sondeos y las encuestas y dejarnos actuar a nosotros. Si salvamos una sola vida habrá merecido la pena. Yo le pido al ministro Illa que reconsidere por favor la decisión con respecto a la posibilidad de que las comunidades autónomas en algunas ciudades y en algunas provincias podamos confinar domiciliariamente a los ciudadanos, porque eso nos va a permitir salvar muchas vidas y volver antes a la normalidad.

Nos gustaría que el Gobierno de España facilitara un instrumento jurídico que nos permita el confinamiento domiciliario en aquellas ciudades o provincias como Granada donde creemos que es necesario"

P: ¿Planea Andalucía endurecer las restricciones y cerrar por completo la hostelería como han hecho otras comunidades?

R: En Granada, por ejemplo, hemos adoptado el 100% de las medidas que nos permite la legislación. Ya no podemos adoptar ninguna más. Y aun así la curva de contagios no desciende. La Junta hace una evaluación constante e intentamos hacer compatibles salud y empleo. El cierre a las seis de la tarde o el toque de queda a las 10 de la noche se toman en las reuniones diarias que tenemos con los expertos y todos los sectores afectados. Esta crisis sanitaria está teniendo ya unas consecuencias en miles de empresas y autónomos que difícilmente van a poder recuperarse. Son decisiones muy difíciles. Y tenemos que tener un cierto margen de flexibilidad. Si dentro de una semana la situación se relaja en Granada pues podríamos permitir abrir a los establecimientos y los comercios hasta las seis de la tarde. Pero si en vez de 1.300 casos por cada 100.000 habitantes pasamos a 1.500 pues ya no tenemos más herramientas jurídicas. Por eso le estamos pidiendo al ministro que nos permita ese confinamiento domiciliario. Y si él no quiere, hacerlo nosotros. No nos asusta el tomar esta decisión, ni nos tiembla el pulso para tomar decisiones que salven vidas.