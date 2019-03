El secretario de Organización del PSOE andaluz, Juan Cornejo, ha confesado este lunes que en las listas electorales aprobadas por el Comité Federal tras los cambios introducidos por la dirección del partido hay nombres que él no sabía "ni quiénes eran".

"Nos hubiera gustado una mayor representación de los compañeros que tuvieron un amplio respaldo en las asambleas", ha dicho en conferencia de prensa, en la que ha asegurado, no obstante, que será la última vez que la dirección del PSOE-A hable de este asunto porque a partir de hoy centrarán todo su esfuerzo en la campaña para que el partido consiga "el mejor resultado posible" en los comicios del 28 de abril.

"No hay división"

El dirigente socialista andaluz ha querido dejar claro -lo ha repetido hasta en seis ocasiones- que la posición defendida por el PSOE-A en el Comité Federal, donde emitieron un voto particular al dictamen de la Comisión Federal de Listas y no participaron en la votación de las candidaturas, fue secundada por los ocho secretarios provinciales: "No hay división en el PSOE andaluz", ha recalcado.

Asimismo, el número dos del PSOE-A, que ha sido el encargado de llevar a cabo la negociación con Ferraz sobre las listas, ha querido dejar clara la unidad con la que los ocho secretarios provinciales y la dirección regional del partido han afrontando este proceso de elaboración de listas desde el principio y hasta el día de ayer con el pronunciamiento del Comité Federal.

Ha recalcado que los pasos que se han dado en estos últimos días tanto en la Comisión Federal de Listas como en el Comité Federal, como la decisión de presentar el voto particular al documento global de las candidaturas, han sido fruto de un acuerdo de los ocho secretarios provinciales del PSOE-A y de la dirección regional.

Preguntado sobre si la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, se "replantea su futuro" tras ver cómo Ferraz ha cambiado algunas listas para sacar a sus afines, Juan Cornejo ha querido dejar claro que "en ningún momento, todo lo contrario".

El PSOE-A quería "equilibrio"

Ha reconocido que a la dirección andaluza le hubiera gustado que hubiese habido realmente un "equilibrio" entre lo que dijeron los militantes en las asambleas y lo que quería la dirección federal del partido, sobre todo, porque algunos de los nuevos nombres que se han metido en puestos de salida, por decisión de los órganos federales, ni siquiera habían sido propuestos por nadie en las asambleas.

Juan Cornejo ha recalcado que, por el contrario, los nombres de las personas que han sido sacadas de las listas sí habían sido votados por la militancia en las asambleas.

Se trata de unos cambios "sustanciales", según ha señalado, que no han sido ni "razonados" ni "justificados" por la dirección federal mientras que tampoco se convocó a la Comisión Federal de Listas a los secretarios provinciales de las circunscripciones afectadas para darles cuenta de los mismos, cuando las normas internas del partido establecen que deberá ser así.

Preguntado sobre si cree que ha habido una "vulneración" de los Estatutos o del Reglamento del PSOE por parte de la dirección federal, Cornejo se ha limitado a señalar que él no va a valorar "si ha habido o no vulneración" y ha querido dejar claro que los socialistas andaluces van a acatar las decisiones del Comité Federal.