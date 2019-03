Borrell se indigna y ordena detener una entrevista en una televisión alemana

El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Josep Borrell, hizo parar una entrevista en la televisión alemana Deutsche Welle, indignado con un periodista al que acusó en varias ocasiones de hacer preguntas "sesgadas".

La entrevista, grabada en la sede del Ministerio y difundida el miércoles por la noche, fue detenida por el ministro al cabo de 10 minutos, después de varios momentos de tensión sobre el proceso independentista en Cataluña. "Por tercera vez le digo que en España el Poder Judicial es independiente, déjenles hacer su trabajo", afirma Borrell en el vídeo, afeando al periodista Tim Sebastian que insistiera en mencionar opiniones de personas que dicen que el juicio a los líderes del 'procés' no será justo. "Yo podría mencionarle personas que dicen lo contrario", añadió.

Con todo, la pregunta que hace saltar a Borrell fue cuando el periodista quiso saber por qué no se reforma la Constitución española para reformar las disposiciones "que ilegalizan la independencia de las regiones españolas". El ministro responde, con calma, que eso podían haberlo hecho los independentistas catalanes, ir al Congreso a proponer una reforma constitucional como hicieron los nacionalistas vascos, pero "no lo han hecho".

El periodista quiere saber entonces por qué no lo ha hecho el Gobierno, que se dice interesado en reformar la Constitución. "¿Quién lo pide?", espeta Borrell, a lo que el entrevistador responde que lo pide un 70 por ciento de españoles, según el CIS. El ministro, en ese momento, pregunta varias veces "sobre qué" quiere una reforma constitucional ese 70 por ciento de españoles, y el periodista responde que quieren simplemente algún tipo de reforma.

La entrevista no tiene desperdicio. Me cuesta creer que Borrell conociese el formato del programa, porque se le ve bastante fuera de sí. No sale demasiado bien parado de la charla pic.twitter.com/skTcaJ4K9r