El cabeza de lista de Vox a las elecciones europeas del 26 de mayo, Jorge Buxadé (Barcelona, 1975), afronta los comicios convencido de que el modelo de circunscripción única favorecerá los resultados de la formación en la que milita desde 2015. Padre de cuatro hijos, forma parte de la Ejecutiva Nacional del partido de Santiago Abascal desde 2015.

Aunque los inicios en política de este abogado del Estado se remontan a mediados de los noventa, cuando concurrió en las listas de Falange Española de las JONS a las elecciones para el Parlamento catalán y un año después a las generales con Falange Española Auténtica. "No voy a pedir perdón por lo que hice cuando tenía veinte años (...) Por lo que sí que tengo que pedir perdón es por haberme afiliado al Partido Popular en 2004 y haberlo dejado en 2014. De eso sí que me arrepiento políticamente", asegura en una entrevista con Vozpópuli.

Buxadé, que encabeza la lista en la que va de número tres el periodista Hermann Tertsch, se unió a las filas populares tras el atentado del 11-M por la forma en que el PSOE había afrontado el ataque. Pero decidió abandonar el partido de Pablo Casado diez años después tras comprobar que el Ejecutivo de Mariano Rajoy había permitido celebrar la consulta del 9-N organizada por Artur Mas. Él se había encargado de recurrir la celebración de la consulta sobre la independencia organizada en el municipio de Arenys de Munt en 2009. También presidió el Foro Catalán de la Familia, una entidad contraria al aborto y a la inmersión lingüística.

Giro del discurso

En los comicios de 2014, el partido se quedó fuera de la Eurocámara con la candidatura de Alejo Vidal Quadras. Ahora, las cosas han cambiado y sus planteamientos respecto al proyecto comunitario, también. El candidato deja claro que su pretensión es romper el consenso en Bruselas y abogar por un paso atrás en el proceso de integración, recuperando competencias para los Estados.

Reconoce sintonía con partidos como los de Marine Le Pen (Francia) o Matteo Salvini (Italia), sobre todo en materia migratoria. Pero no estará en la foto del gran acto de campaña que celebrará este sábado el ministro del Interior italiano en Milán con once partidos de ultraderecha. Aunque se resiste a revelar en qué grupo se integrará Vox finalmente o si se sumará a esa alianza, su capacidad de influencia será limitada. El barómetro preelectoral del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) les otorga entre 4 y 5 escaños.

Buxadé se muestra en contra de la armonización fiscal en Europa, defiende que España lidere operaciones militares contra el yihadismo, y acusa tanto a PP como a PSOE de haber permitido que Carles Puigdemont pueda liderar una candidatura en Bruselas.

¿Qué modelo de Europa proponen?

Hay dos modelos. Uno, en términos técnicos, es caminar hacia la federalización de Europa. Y eso, en términos prácticos, es un Gobierno de Bruselas que decide todo lo que sucede en el territorio de la Unión y que convierte a los Estados en una especie de provincias de un Gobierno central. Esto es lo que quieren PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos.

La federalización de Europa convierte a los Estados en una especie de provincias de un Gobierno central"

Eso no se discute, mientras que nosotros decimos que la UE es una unión de Estados y, por tanto, debe respetarse la soberanía de los Estados que deben caminar hacia delante, pero de manera voluntaria y al ritmo que vayan marcando los propios Estados. No existe una soberanía europea, los fundadores de la Unión no se plantearon esto. Si al final Bruselas puede decidir sobre cualquier cuestión, ¿qué sentido tiene que se mantenga el principio de soberanía?

Entiendo que eso significa una Europa a varias velocidades, como ya existe con el Euro o el espacio Schengen.

Sí, como mínimo dos. Y si tiene que haber tres, pues tres. Hay países con grandes diferencias. Países como Italia, España, Hungría o Polonia, que son fronteras con Estados de fuera de la Unión. Hay países ricos y países pobres. El resto de partidos dicen que los jóvenes españoles deben ir a trabajar a otros países. ¿España se va a quedar en la residencia geriátrica de los países del norte? Esto no puede ser y tenemos que decirlo en Bruselas.

En su programa piden abogar por el "sentido común legislativo" y afirman que "es muy necesario que se mantenga el principio de competencia estatal ante cualquier duda legislativa". ¿A qué se refieren exactamente? ¿No va eso en contra del principio de primacía del derecho comunitario?

El principio de primacía es una doctrina que sale del Tribunal de Justicia de la UE que dice que el derecho que viene de la Unión debe, en caso de conflicto, estar por encima del derecho nacional. Pero eso se ha interpretado de tal forma sin que nadie pusiera freno a esto, que ahora cualquier directiva comunitaria, es superior incluso a nuestro texto constitucional.

Ahora cualquier directiva comunitaria es superior incluso a nuestro texto constitucional"

Por ejemplo, en materia de derechos fundamentales. Nadie puede venir a darnos lecciones. Los españoles tenemos una doctrina muy consolidada que ha elaborado el Tribunal Constitucional y ahora el TJUE está interpretando todo en contra de nuestro derecho. Creo que hay que ponerle un poco de freno. Hay que aclarar y sentar las bases de qué es competencia del Tratado de la Unión y qué es competencia de los Estados. Y que la Unión no pase a regular cuestiones de los Estados.

¿Por eso piden derogar el artículo 7 del Tratado de Lisboa que permite sancionar a los estados miembros que violen principios básicos de la UE?

Eso es una auténtica barbaridad. Se plantea imponer sanciones a Hungría y a Polonia porque tienen políticas más conservadoras en materia social que las que quieren imponer los socialdemócratas de Bruselas. Y como no les gusta, amenazan con aplicación de sanciones. Esto es inadmisible. No queremos que las instituciones de la Unión tengan capacidad de imponer sanciones a un Estado.

No queremos que las instituciones de la Unión tengan capacidad de imponer sanciones a un Estado

El otro día no permitieron cubrir la presentación de su candidatura al periodista de El País que escribió una noticia en la que señalaba que usted se presentó en las listas de Falange en los años noventa. ¿Se arrepiente de aquello?

Primero, una matización. El periodista no entró porque no estaba acreditado. Y segundo, la noticia no decía eso. Era un titular que no respondía a la realidad. El cabeza de lista a las elecciones europeas es afiliado de Vox desde 2015. El titular era para provocar un engaño. Dicho esto, yo, obviamente, no voy a pedir perdón por lo que hice cuando tenía veinte años. Para nada.

Deberán pedir perdón los del PP y PSOE por haber permitido que Puigdemont lidere la lista de las europeas

Los que tienen que pedir perdón son los que llevan en sus listas a colaboradores con el terrorismo o como número uno a un fugado de la Justicia. Y deberán pedir perdón los del PP y PSOE por haber permitido que Puigdemont lidere la lista en las elecciones europeas. Y ya que nos ponemos, lo que sí que tengo que pedir perdón es de haberme afiliado al Partido Popular en el año 2004 y haberlo dejado en el año 2014. De eso sí que me arrepiento políticamente.

¿Y qué le parece que la Justicia haya avalado la candidatura del expresidente de la Generalitat?

Una barbaridad. No tanto por la resolución de los juzgados de lo Contencioso que se han limitado a aplicar la Ley. El problema es que tanto PP como PSOE han podido resolver esta situación hace tiempo. Es algo que ya se habrían planteado desde que se fuga en octubre del 2017. Y se le fuga al Partido Popular... esto hay que ponerlo de manifiesto. Habría sido tan fácil como cambiar la Ley y poner un supuesto más de causa de no poder ser elegido en elecciones por una serie de delitos graves. Podrían haberlo resuelto y no habría habido este espectáculo deleznable.

Pero debe venir a Madrid a jurar el cargo…

Espero que venga a Madrid. Yo en nuestros actos les digo a los simpatizantes que igual que fue Vox el que interpuso la querella que ha dado lugar al juicio, me gustaría que sea un afiliado de Vox el que detenga a Puigdemont cuando intente acceder. Ojalá viniese.

¿Tienen decidido ya a qué grupo se sumarán en el Parlamento Europeo?

No lo sabemos. Se anuncia una caída importante del Grupo Socialista y del Popular. Incluso necesitan al Grupo Liberal para determinadas cuestiones. Los grupos que hemos conocido hasta ahora van a cambiar y cabe la posibilidad de nuevos grupos. El PPE dejó pendiente qué va a hacer con (Viktor) Orban. Unos votaron a favor de expulsarle, otros en contra, y el señor (Esteban) González Pons ni siquiera fue a la votación. Una vez tengamos el dibujo del Parlamento Europeo, decidiremos.

¿Encajarían en el ECR?

El Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos mantiene posiciones de defensa de soberanía de los estados. Ahí estaríamos de acuerdo...

Fue el grupo anfitrión de la conferencia que pronunciaron ustedes en Bruselas hace unos meses y se han reunido en Polonia con representantes del partido Ley y Justicia (PiS), integrado en ese grupo. ¿La pega son los nacionalistas flamencos del N-VA, por su postura sobre el independentismo catalán?

Claro. Jamás votaré con alguien que está defendiendo la ruptura de la unidad de España.

¿Entonces dan por descartado ese grupo?

No, no, no damos por descartado nada. Vamos a esperar al 27 de mayo. Cabe la posibilidad de que estemos en el grupo de los no inscritos. Nosotros no hacemos la política por ganar dinero. Si fuera por eso, habríamos dejado este proyecto hace cinco años.

Debate migratorio

¿Cómo es la relación de Vox con Matteo Salvini?

Pues con casi todos los partidos mantenemos muy buenas relaciones. En materia inmigratoria, las decisiones que se han tomado por el Gobierno italiano nos parecen muy razonables y coherentes. Lo que nos parece incoherente es que cuando el Gobierno italiano decide que el barco Aquarius no puede entrar en su territorio, es irrazonable que Pedro Sánchez diga que venga aquí incumpliendo una norma fundamental de la propia Unión, que es que los Estados no perjudican al resto de los Estados. Esos inmigrantes entran y durante cuarenta días pueden pasearse por el territorio Schengen. Es una deslealtad por parte de nuestro Gobierno.

En materia inmigratoria, las decisiones que se han tomado por el Gobierno italiano nos parecen muy razonables y coherentes

¿Y de Marine Le Pen, qué les separa?

No le podría decir lo que nos une o nos separa. Tenemos la normal relación de cualquier partido con nosotros. Entiendo que la prensa tenga interés, pero tenemos reuniones con todos los partidos. Somos referencia en toda Europa con un discurso que se aparta del gran consenso socialdemócrata. Y estoy convencido de que lo vamos a extender por Europa. Aunque no he leído el programa de esos partidos.

Dijo en una entrevista reciente que no le parecía "descabellado" multar a las ONG que rescatan a los inmigrantes en el Mediterráneo.

No, lo que digo que no parece irrazonable que aquellas asociaciones de todo tipo que encima reciben millonarias subvenciones de la Unión colaboren en el tráfico de seres humanos desde África hacia Europa y colaboren en el incumplimiento de la normativa de extranjería. El concepto de rescatar, ayudar a la gente que sufre en el mar, es una cuestión de humanidad y no voy a estar jamás en desacuerdo con ello. Lo que no es admisible es que colaboren en ese tráfico. La ley se tiene que cumplir.

Para ustedes la integración europea pone en peligro la "identidad nacional de España". ¿Puede concretarme a qué se refieren?

Se ven amenazadas las tradiciones populares, la tauromaquia, la caza y nuestro mundo rural. El 80% del territorio de España es mundo rural. Eso no sucede en otros países de la Unión. A otros países sólo les preocupa la Europa de las ciudades. Tenemos una fuerza económica extraordinaria. Si damos todo el poder a la burocracia de Bruselas, nuestro modo de vida acaba siendo afectado.

Pero gracias a Europa también se cobran los fondos de la PAC (Política Agraria Común)...

Va a ser una responsabilidad de los diputados de Vox revisar la nueva propuesta de PAC. La Comisión liderada por (Jean Claude) Juncker -miembro del Grupo Popular- llevaba una propuesta de reducción de ayudas a los agricultores y ganaderos y pescadores españoles del 3,5% y de las ayudas para el mundo rural del 15%. Porque ese dinero quieren destinarlo a otras cosas...

Contra la armonización fiscal

Hablando de economía, ¿están ustedes en contra del Pacto de Estabilidad?

En materia económica nosotros no vamos a decir en Europa una cosa distinta. Estamos a favor de la bajada de impuestos, de la libertad de empresa, de la desregulación. No puede ser que hoy en día para plantar acelgas un agricultor español deba tener al lado un abogado para conocer toda la legislación.

Pero, en concreto, ¿qué les parecen los criterios de disciplina fiscal como la regla del 3% del PIB?

Nosotros estamos absolutamente en contra de esa armonización fiscal. Lo que no podemos admitir es que Europa nos diga que España no puede bajar impuestos.

Nosotros estamos absolutamente en contra de esa armonización fiscal

¿Cómo ven la posibilidad de crear un Ejército Europeo?

Estamos radicalmente en contra. Otra cosa es que si se crea un Fondo, España debe exigir que parte del mismo venga a España y lo gestione el Ejército español para sus intereses.

También defienden la intervención y participación de España en misiones militares de combate contra la amenaza yihadista.

Me parece bastante razonable que si existe una amenaza exterior del yihadismo, del integrismo radical, del islamismo radical, pues Europa se defienda. Y me parece razonable que si el resto de naciones que forman parte de Europa mandan unidades militares, me parece razonable que nosotros también las mandemos e incluso a lo mejor, lideremos.

¿Se marcan algún umbral o expectativa?

No, pero estamos convencidos de que al ser una circunscripción única nacional, confiamos en que la fuerza de Vox se ponga de manifiesto. En las generales hemos tenido más votos que todos los partidos separatistas juntos y, sin embargo, tienen más escaños que nosotros. Aunque en estas elecciones votar al PP o votar al PSOE es votar exactamente lo mismo. Cualquier español que quiera otro futuro para la Unión o defender los intereses de España, aunque no haya votado a Vox en las generales o no lo vaya a hacer en las municipales, puede votar por España en las europeas.