Jordi Turull: "¿Cargos? Me han nombrado jefe de limpieza de aulas y pasillos" en la cárcel

El exconsejero de la Generalitat, Jordi Turull, ha concedido una entrevista al diario El Nacional desde la cárcel de Estremera, donde pasa los días desde el pasado 23 de marzo. En la entrevista, el político recalca sentirse bien "a la fuerza" y que las cartas que recibe en prisión le "ayudan mucho" tanto a él como a sus compañeros encarcelados.

Turull afirma que después del último congreso del PDeCat había decidido que su ciclo político había terminado, pero que con el devenir de los hechos "todo es diferente". Ha explicado al digital que, cuando salga de la cárcel, su predisposición es total con su partido. "No voy a aceptar la invitación del juez Llarena a dejar la política", dice, aunque no aspira a ningún cargo: "Me han nombrado 'jefe del grupo 4 para limpieza de aulas y pasillos'", en relación a las labores que desempeña en Estremera.

Sobre la 'bicefalía' creada a partir de la huida de Carles Puigdemont a Berlín y la presidencia de Quim Torra, el exconsejero dice que "el objetivo es dar salida efectiva a lo que han dicho los catalanes en las urnas y por eso un presidente da sentido al otro". Para Turull el expresidente tiene como objetivo "desenmascarar internacionalmente la parcialidad, la falta de garantías con que se está llevando la instrucción de la causa y explicar al mundo la determinación de los catalanes al decidir su futuro".

Sobre los últimos cambios acontecidos en el Congreso de los Diputados, Turull no duda de que habría votado 'sí' a la moción de censura de Pedro Sánchez "por muchos motivos. Para sacudir y echar el inmovilismo que representaba Rajoy y la brigada Aranzadi de Soraya Sáenz de Santamaría que dirigía la represión". Pero avisa al nuevo presidente: "El presidente Sánchez tiene que ser consciente de que Catalunña mentalmente se ha autodeterminado hace tiempo y hay que afrontarlo políticamente y encontrar la solución jurídica".