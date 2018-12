Jordi Sànchez: "Si España se lo propone, puede seducir a una parte de la población catalana que hoy está alejada"

Jordi Sànchez i Picanyol (Barcelona, 1 de octubre de 1964), diputado de Junts per Catalunya (JxCat) y expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), es junto al líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, el independentista catalán que más tiempo lleva en prisión preventiva: desde el 16 de octubre de 2017. En una entrevista concedida a 'Vozpópuli' desde la cárcel de Lledoners, mediante un cuestionario, Sànchez rechaza que el 20 de septiembre encabezara una manifestación violenta frente a la Conselleria de Economía de la Generalitat, reniega de la 'vía eslovena' para la independencia, alude a la corrupción en España, que según su opinión es mayor que en el resto de Europa y al posible encaje de Cataluña en el conjunto de España.

Ustedes apuestan por la vía eslovena para la independencia. ¿Es consciente de que en Eslovenia hubo muertos?Yo no apuesto por la vía eslovena ni por ninguna otra vía. Mi vía es la catalana. Conozco el proceso de independencia en Eslovenia. Hubo unos sesenta muertos, la mayoría a manos del Ejército serbio. Los muertos lo puso Eslovenia; la violencia, el Ejército controlado por los serbios.

¿Se da cuenta de que la independencia podría generar violencia?

Niego la mayor. ¿Usted cree que si en el Québec o en Escocia hubiera ganado el sí, habría habido violencia? Yo creo en la capacidad democrática de un Estado miembro de la Unión Europea.

Usted asegura que no hubo violencia en los hechos del 20 y 21 de septiembre de 2017 frente a la Conselleria de Economía. ¿Pero acepta que sí hubo sedición y malversación de fondos públicos?

¿Qué tiene que ver la malversación de fondos públicos con una manifestación? El 20 de septiembre tampoco hubo sedición. ¿Cómo se puede hablar de sedición sin violencia? ¿Y cómo se puede hablar de violencia en una manifestación con 40.000 personas ante un edificio vigilado sólo por dos agentes de los Mossos y dos de la Guardia Civil durante 14 horas, y que los manifestantes en ningún momento agredieran a esos agentes, les lanzaran objetos o intentaran entrar en el edificio?

Lo único que hubo el 20 de septiembre fue una gran movilización de protesta contra un registro policial, que no bloqueó el edificio, que no intentó asaltar el edificio, y que tampoco intentó agredir a ningún miembro policial.

La letrada del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona hizo un informe y declaró que durante el asedio a la Conselleria de Economía fue objeto de la violencia de la masa, ¿considera que impedir que la Guardia Civil saliera de la Conselleria es o no violencia?

La Guardia Civil y toda la comitiva judicial tenían garantizada una circulación permanente, como cualquier otra persona. Las imágenes hablan por sí solas. De la Conselleria entraron y salieron las personas que quisieron y cuando quisieron.

Usted ha denunciado los problemas que le está generando a su entorno familiar su estancia en la prisión: ¿hasta qué punto los sacrificios de las personas son necesarias para lograr la independencia?

Yo creo que nunca he hablado de sacrificio. No me gusta el concepto. No creo en esa imagen casi martirológica que desprende. La política democrática no necesita de mártires ni de sacrificios. No creo en los que se declaran 'novios de la muerte', lo hagan bajo la bandera que lo hagan.

¿Le gustaría que en Francia gobernara Marine Le Pen?

El populismo y la extrema derecha son la antítesis de los principios de una democracia liberal. Me siento en las antípodas de Le Pen, lo siento. A pesar de ello nunca instigaría su prohibición ni instigaría el boicot de sus actos. La libertad política y de expresión son para mi sagrados.

¿Apuesta por el fin de la UE tal y como la conocemos ahora?

No. Hay que reformarla para hacerla más fuerte. Creo que un proyecto federal de Europa, con un Parlamento con más poder y una Comisión Europea que tenga una mayor dependencia el Parlamento Europeo que de los estados, puede ser una buena solución.

¿Qué le parece que el movimiento de Le Pen gane fuerza en el Rosellón?

No me gusta, pero no porque el Rosellón lo considere parte de mi nación cultural, sino porque no me gusta que Le Pen gane en ningún departamento francés.

¿Cree que la irrupción de Vox es una reacción al independentismo catalán?

Creo que son mucho más importantes factores como el rechazo que en determinados sectores produce la inmigración, el desasosiego político que los partidos tradicionales producen y el hartazgo al sistema político español con corrupción generalizada. No niego que el debate territorial empuje al alza a Vox en las encuestas, ya que es una de sus señas de identidad, pero no creo que en Andalucía esa fuera la primera causa de voto. Otro tema es que al PP y Ciudadanos le vaya bien hacer creer esta tesis.

¿No son ustedes los independentistas catalanes en parte los culpables de la irrupción de la ultraderecha en España?

Eso dijo Pablo Iglesias. Supongo que es como decir que hay racismo por culpa de la presencia de subsaharianos o que hay violaciones por la indumentaria de las mujeres agredidas.

Ustedes critican la política de Vox, ¿se sienten cómodos con el apoyo de la derecha e incluso la ultraderecha flamenca belga?

Yo no apoyo a la extrema derecha ni acepto su apoyo. Soy demócrata. Y me da igual si es la extrema derecha española, catalana, belga o norteamericana.

¿Cabe la posibilidad de que Cataluña se quede en España si encuentra su encaje? ¿Cuáles serían las condiciones?

En cualquier caso eso – o lo contrario - sólo lo pueden decidir el conjunto de los catalanes votando en un referéndum. Primero tiene que haber una propuesta política que lo quiera. La cuestión es si España quiere que Cataluña siga formando parte de España y está dispuesta a dar un reconocimiento y un respeto que hoy no se dan. En cualquier caso creo que si España se lo propone, puede seducir a una parte de la población catalana que hoy se siente muy alejada. Pero no veo a España en esa labor.

¿No cree que en el modelo de república que propone el independentismo pesa más el colectivo, las ideas nacionalistas, que la figura del ciudadano y las libertades individuales?

En absoluto. Yo no quiero una república que se justifique como un interés general, al margen de la voluntad e interés individual. Yo combatiré cualquier Estado que se justifique y sostenga en contra de las libertades individuales. Hoy es el Reino de España el que justifica la vulneración de las libertades individuales y derechos políticos en favor de la unidad de España. Fue el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, quien afirmó en el inicio del curso judicial de 2017 que la unidad de España era la piedra angular del sistema de derecho en España. Más nacionalista que esa posición, más contraria a la democracia liberal que esa afirmación, es difícil de imaginar.

¿Qué presidente de Gobierno cree que es más favorable a la negociación con los independentistas: Mariano Rajoy o Pedro Sánchez?

Yo sé que José María Aznar se reunió con ETA cuando esta mataba. Fue un gesto valiente. También Felipe González mantenía contactos con decenas de víctimas al año. Me gustaría que hoy España tuviera presidentes valientes y con visión de Estado. Dicho esto, ni Rajoy ni Sánchez, de momento, han diferido en el fondo.

¿No le preocupa una posible salida de Cataluña de la Unión Europea?

No. Es imposible que siete millones de ciudadanos sean expulsados de la UE de la noche a la mañana. En el caso de que se lograra la independencia lo que sí que habrá que renegociar será la presencia política de Cataluña en las instituciones.

¿Usted es consciente del éxodo de las grandes empresas catalanas que provocó el 'procés'?

Hoy ya sabemos de los esfuerzos que Felipe VI personalmente hizo los primeros días de octubre para convencer a determinadas empresas que cambiaran su sede social. Las salidas no las provocó el 'procés' sino la presión política. Insisto, son informaciones públicas y reconocidas por estas empresas. Por cierto, una de ellas, SEAT, se negó a cambiar su sede social.

Ustedes quieren la independencia de Cataluña, pero lo único que han conseguido hasta ahora es la aplicación del 155 y, por tanto, la pérdida de la autonomía catalana…

Una visión muy cortoplacista. El 'procés' sigue y está bien vivo.

¿Cree que la corrupción en España es superior a la del resto de países de la Unión Europea?

No es que lo crea, es que es un dato objetivo. Es superior y mucho más generalizada y con mucha más tolerancia por parte de la ciudadanía.

¿Y qué opina de la corrupción de los Pujol y de la financiación ilegal de Convergència Democrática de Catalunya (CDC)?

Forma parte del mismo problema sistémico. No hay justificación y los tribunales tardan ya en actuar. Cuando llegue el juicio conoceremos finalmente los detalles y la verdad de toda esta trama.