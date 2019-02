El exconseller de Interior catalán Joaquim Forn ha asegurado este jueves ante el juez que "los Mossos d'Esquadra nunca recibieron órdenes políticas". Ha sido el segundo en comparecer en la causa del procés y el primero en responder a las preguntas de la Fiscalía, tras la negativa exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña Oriol Junqueras de contestar a las acusaciones.

"Sé que ningún acto de los Mossos d'Esquadra fue contrario a la Constitución", ha zanjado el exconseller sobre lo sucedido en la Conselleria de Economía el 20 de septiembre de 2017 y el referéndum catalán. Forn ha sostenido que lo que tuvo lugar en el primer caso fue "una expresión de protesta ante los hechos que se estaban produciendo", porque a su criterio es "habitual ver a muchas personas protestando contra las decisiones de los jueces".

El exconseller se ha sentado en el banquillo del Tribunal Supremo acusado de un delito de rebelión por la actitud omisiva de los miembros de la policía autonómica de Cataluña. Según la Fiscalía, Forn impulsó un operativo policial para que el referéndum del 1-O saliese adelante, pese al mandato judicial emitido por el Tribunal Constitucional de que se impidiese.

Forn niega que la Policía le advirtiera de altercados

Desde el Ministerio Público creen que, al igual que Junqueras, Forn participó en la Junta de Seguridad de Cataluña en la que ambos fueron advertidos de posibles alternados violentos durante el referéndum. El exconseller, sin embargo, ha negado que la Policía le advirtiera de la posibilidad de graves altercados durante el 1 de octubre. "Nos manifestaron la preocupación de lo que podía suceder, no de violencia generalizada sino de actos puntuales", ha especificado.

Sobre dicha reunión, Forn ha asegurado que también se encontraba el expresidente catalán Carles Puigdemont. "Le dije que entendía que los Mossos tenían que cumplir las ordenes y él me dijo que lo entendía y que no me preocupara", ha añadido.

"El referéndum no suponía delito"

El exconseller ha remarcado que aunque se ha mostrado partidario del 1-O, no dio instrucciones a los Mossos contrarias a la Constitución. "Mi compromiso político siempre ha sido de apoyo al referéndum y mis actividades como conseller, desde el punto de vista competencial, dejó en manos de los Mossos los cumplimientos judiciales", ha señalado en respuesta a las interrogantes del fiscal Fidel Cadena.

Preguntado acerca de si conoce que todos los poderes públicos deben hacer cumplir la Constitución, ha respondido que la celebración de un referéndum no suponía ningún tipo de delito. El fiscal le ha insistido en que el tribunal le advertía de las responsabilidades penales. "Me expreso políticamente en favor del referéndum; no expreso nada desde mi departamento para la celebración del referéndum", ha zanjado. El Ministerio Público pide 16 años de prisión y 16 años de inhabilitación para el exconseller. La Abogacía, por su parte, requiere 11 años y medio de cárcel.

Durante el interrogatorio, Forn y el fiscal se han enredado en un documento emitido por la Comisaría General de Información de los Mossos d’Esquadra en el que se advertía de que el 1-O podría haber actos violentos. El exconseller ha contestado que ese texto fue erróneamente traducido por los investigadores y que de su contenido no se podía prever lo que sucedió después. Se ha escudado en que la violencia aquel día la ejercieron las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y no las personas que acudieron a los centros de votación.

"Son cuestiones diferentes"

La estrategia de Forn se ha centrado en desligar en todo momento el apoyo político que de forma pública ejercía el Gobierno de la Generalitat al referéndum y el papel que como fuerza de seguridad debían desempeñar los Mossos. “Iban a cumplir las órdenes, que el Gobierno estuviera a favor del referéndum son cuestiones diferentes”, ha dicho en un momento del largo interrogatorio al que le ha sometido el fiscal Cadena.

Preguntado acerca de si los Mossos de los que él era el máximo responsable vigilaron a la Policía y la Guardia Civil ha afirmado que no le consta. En este punto ha aprovechado para citar el archivo de la investigación sobre el presunto espionaje de la policía autonómica a la Policía Nacional a partir del hallazgo de la documentación que iba a ser destruida en una incineradora de Sant Adrià de Besòs.