El jefe de las campañas electorales de Podemos, secretario de Comunicación del partido y uno de los hombres de confianza de Pablo Iglesias, Juanma del Olmo, ha renunciado como candidato a las elecciones generales por Valladolid después de que la militancia de Izquierda Unida en la provincia pidiera por carta a Alberto Garzón otro más implicado en su tierra.

Podemos confirmó este miércoles su renuncia, haciendo hincapié en que Del Olmo ya tenía tomada la decisión de no concurrir al Congreso de los Diputados por ninguna circunscripción para centrarse en sus funciones de comunicación y preparación de la estrategia electoral del partido. Aunque la formación quería que repitiera como candidato por Valladolid, como en las elecciones de junio de 2016 y del pasado mes de abril.

Según Podemos, esperaban para hacer el anuncio oficial a tener una nueva candidata, que será Marta Santos, militante de Equo hasta la ruptura del partido en dos partes que se decantaron una, por seguir en Unidas Podemos y otra, por unirse en coalición a Más País de Íñigo Errejón.

Sin embargo, fuentes de IU Valladolid explicaron a Servimedia que el jueves pasado, tras la reunión de la dirección federal de la formación, se les indicó que, ante la imposibilidad de convocar nuevas primarias para designar a los candidatos al 10-N, se repetirían los de los comicios de abril, y, por eso, dos días después, el sábado, la Asamblea Provincial de IU aprobó enviar una carta a Garzón solicitando que encabezara la candidatura de Unidas Podemos por la circunscripción vallisoletana otra persona más implicada en ella.

"Nada personal"

En IU se quejaban de que Del Olmo, soriano de nacimiento pero afincado en Madrid por sus tareas en la dirección de Podemos, apenas pasaba por Valladolid, e incluso en la campaña de abril sólo estuvo allí un día, sin atender a los medios locales. Así, por ejemplo, cuando éstos les pedían un representante para los debates preelectorales, Unidas Podemos nunca podía enviar a su cabeza de lista. Tal vez eso influyó, según ellos, en que la coalición no lograra ningún escaño por esta provincia. “No tenemos nada personal contra él, porque casi no le conocemos”, apostillan con cierta ironía.

Las fuentes consultadas reconocieron que no pueden certificar que su carta surtiera efecto, pues no obtuvieron respuesta de la dirección de IU, pero sí admiten haberse enterado hoy mismo de que Del Olmo no iba a ser el candidato por Valladolid al ser reemplazado por Santos, a designación de Podemos.

Además de exmilitante de Equo, ella es concejala del municipio vallisoletano de Cogeces de Íscar por la confluencia Valladolid Toma la Palabra, de modo que cumple el requisito que exigía IU de mayor cercanía a la tierra. Podemos la presenta como una muestra de la apuesta del partido por el ecologismo y también recalca hoy su “vinculación” con Valladolid.

Fuentes cercanas a Garzón indicaron a esta agencia que “se han pisado varias cosas” y que “la carta no tiene sentido” debido a la renuncia de Del Olmo, pero desde IU Valladolid contestaron que, si el jueves no se les hubiera dicho que se mantenían los candidatos de abril, ellos no habrían tenido necesidad de escribir la misiva.