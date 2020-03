Solana receta optimismo tras una semana en el hospital: "Estoy ganando la batalla"

De los 5.717 hospitalizados por coronavirus en España hasta ayer, el más conocido es Javier Solana, quien cumple este miércoles una semana ingresado en el madrileño Hospital Ramón y Cajal tras dar positivo. Poco a poco mejora y receta optimismo a los que están en la misma situación que él: "Estoy ganando la batalla", afirma a Vozpópuli en una entrevista telefónica, la primera que da a un medio de comunicación desde que enfermó.

El exministro socialista y exsecretario general de la OTAN, de 77 años de edad, se encontraba "estupendamente" el lunes 9 de marzo cuando asistió al desayuno informativo de la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, en un hotel madrileño. Allí estrechó manos y repartió abrazos por doquier. Algo habitual en él. Al día siguiente, por la tarde, empezó a sentirse mal y entrada la noche le subió la fiebre.

Una ambulancia le llevó de madrugada al hospital y allí sigue ingresado después de una semana. "Estoy bien, mejoro. Esto es lento, hay que tener paciencia y fuerza para seguir aguantando", afirma el actual presidente del Real Patronato del Museo del Prado con la voz un poco tomada pero sin haber pasado por la UCI.

"No tengo nada especialmente grave. Solo un poquito de fiebre, pero no he ganado aún la batalla. No la estoy perdiendo, pero no la he ganado", repite Solana, quien lleva esta primera semana en el Ramón y Cajal "totalmente aislado", sin ver a su mujer ni a familiares directos.

Sin patologías previas

Pese a su edad, el exjefe de la diplomacia europea subraya que no tenía patologías previas ni precedentes de enfermedades que se acercaran al coronavirus. "Las gripes las he ganado todos los años con la vacuna que siempre me he puesto muy temprano, allá por septiembre. Llevaba muchos años sin gripe", recuerda.

Solana recomienda a los que están como él en el hospital que tengan "paciencia" y que no decaiga el ánimo. "Eso es buenísimo, hay que estar optimista y hacer todo lo que le digan los médicos, que es lo mejor. Ello son los que más saben, se portan perfectamente y hay que estar con el espíritu de que cada uno de nosotros vamos a ganar", hace hincapié.

En su caso, pasa el tiempo leyendo libros que le han llevado físicamente y otros a los que está accediendo por Internet. "Estoy fundamentalmente leyendo. Me he leído libros que nunca pensé que pudiera llegar a leer, de muchas páginas, y con el Kindle lo puedo hacer".

También habla por teléfono con "mucha gente" que le llama preguntándole cómo está y por las noches suele ver una película antes de dormir. Todo ello, en total aislamiento. "Desde hace una semana no he visto a nadie. Es la primera vez que me pasa", relata el exministro socialista.