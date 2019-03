“Votar a Ciudadanos es votar a un intermediario, como ya demostró Rivera al pactar con Sánchez”, asegura Javier Maroto, jefe de campaña del PP. “El matrimonio entre Rivera y Sánchez tuvo un padrino que era Pablo Iglesias”.

El PP siembra de dudas el territorio del posible acuerdo de Gobierno con Ciudadanos, en respuesta a la proposición de Rivera. “Valor seguro” es el lema de campaña del PP. “Cs no es un valor seguro, está lleno de contradicciones, como el hecho de presentar esta idea de coalición un día después de que se hayan publicado las coaliciones en el BOE y ya no se puedan concretar”, añade el vicesecretario de los populares.

En este sentido, Maroto asegura que “la verdadera coalición la haremos con humildad con los votantes de Ciudadanos, porque el PP es el único valor seguro para echar a Sánchez . Si agrupamos el voto, el cambio será posible”.

"Rivera viene a decir que el centro es el PP, ya que no quiere pactar ni con socialistas ni con Vox”. Javier Maroto

Desde Génova se descarta cualquier posibilidad de acuerdo con Ciudadanos. Se piensa que es una trampa, una maniobra por parte de Rivera porque le va mal en los sondeos. “La única forma de echar a Sánchez es aunar el voto”, afirma Maroto. Sin embargo, en Génova están muy satisfechos con esta operación naranja porque consideran que “nos ha centrado al menos tres puntos porque Rivera viene a decir que el centro es el PP, ya que no quiere pactar ni con socialistas ni con Vox”.

La idea que difundirán los dirigentes del PP en relación a la propuesta de Cs es que “hay muchos votantes de Ciudadanos que se estarán preguntando si Rivera, que ya pactó con Sanchez, podrá hacerlo una segunda vez”. Tampoco Vox es un valor seguro, dice Maroto, porque anima a llevar armas por la calle y otros disparates. “Si el 28-A aunamos nuestro voto en torno a Casado se lograría el cambio y se hará frente a la nube negra de la economía que se avecina”.

"Estas cosas no se hacen así"

El jefe de campaña del PP afirma que ya se han hecho propuestas de ir juntos en Álava, por ejemplo, donde Ciudadanos y Vox se han negado, pese a que saben que no tienen posibilidad de sacar escaños y que favorecen a Bildu. La postura de Génova ante la proposición de Rivera se basa en que, en primer lugar, llega tarde, porque ya no hay posibilidad de concretar coaliciones y, en segundo lugar, que no cumple los objetivos que se propone, que es el de conseguir la concentración del voto, única vía para que se produzca un relevo en la Moncloa.

No considera Maroto que la iniciativa de Ciudadanos sea muy seria. “Estas cosas no se hacen así, ha de concretarse en una reunión, en una negociación formal”, señala. “Y todo eso lo tendríamos que haber hecho antes de las elecciones”. No ha habido contactos previos con Ciudadanos, Rivera no ha intentado conversar sobre este asunto con Casado. “Las cosas no se hacen así, es una contradicción más de Cs, que dice una cosa y luego hace otra”.