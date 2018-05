El empresario alemán Jakobi: "Torra es una marioneta para quitarse de encima el 155"

Han pasado poco más de dos meses desde que el empresario alemán afincado en Cataluña Karl Jacobi estallase contra el discurso de Roger Torrent ante el Círculo de Directivos de Habla Alemana en el Círculo Ecuestre de Barcelona, pero para el fundador del grupo de marketing y comunicación ComVort poco o nada ha mejorado por parte de las autoridades políticas catalanas. Sí, según Jakobi, por parte de la sociedad.

Más calmado que a principios de marzo, cuando pidió la cárcel para los independentistas ante un Torrent recién estrenado presidente del Parlament -que defendía la "idoneidad" de Jordi Sánchez, en prisión preventiva, para optar a la presidencia de la Generalitat-, Jakobi advierte que la designación de Quim Torra para ocupar el Govern no servirá para mejorar la crisis en Cataluña. "Es una marioneta, es una forma de quitarse de encima el Artículo 155. Tiene poder de decisión, pero sólo en la teoría, porque en la práctica no va a hacer nada que no le hayan mandado antes", señala.

La justicia alemana

Nacido en Colonia, el empresario asegura que los jueces y la prensa de su país de origen "no conocen nada de España" y esa sería una de las causas por las que la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein (norte de Alemania) descartó el pasado 5 de abril el delito de rebelión en la petición de extradición a España del expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont y lo dejó en libertad bajo fianza mientras estudiaba la entrega.

"La prensa alemana y los jueces tratan fatal a España porque piensan que es un país tercermundista y que tienen que poner orden. Pero es injusto porque en 2016, por ejemplo, España entregó a Alemania a más de 100 reclamados sin cuestionar el fondo de la euroorden... Es la primera vez que me siento fatal por ser alemán", reconoce.

El movimiento contra el separatismo está creciendo y empiezan a tener miedo. Cada vez hay más padres y madres que se atreven a denunciar casos de adoctrinamiento"

Sin embargo, se muestra optimista ante el movimiento social anti-independentista que se está creando en Cataluña. "El movimiento contra el separatismo está creciendo y empiezan a tener miedo. Puede verse en cada vez hay más padres y madres que se atreven a denunciar casos de adoctrinamiento en los colegios o que critica la fábrica de propaganda llamada TV3", celebra.

Sobre sus afinidades políticas, Jakobi recalca que no conoce "ni la derecha ni la izquierda, ni los rojos ni los azules": "Para mí solamente hay buenos y malos, todos los que aportan algo para solucionar el problema son los buenos, y los que no aportan nada son los malos".

Peters: "No está imputado"

Más diplomático se muestra Albert Peters, presidente del Círculo de Directivos de Habla Alemana, quien se vio abocado a pedir disculpas tras el episodio del Círculo Ecuestre. "La designación de Quim Torra acaba con la inseguridad que teníamos sobre si teníamos que ir a elecciones o no. No está imputado en ninguna causa judicial, por lo que, si el Parlament vota a favor, será investido como president de la Generalitat", apunta.

Sobre el sistema judicial alemán asegura tener "plena confianza" y apunta que la sentencia de los jueces es "provisional" y no "definitiva". "No quiero criticar a Llarena y tampoco me gusta que se critique a los jueces alemanes", manifiesta.

Para los empresarios, continúa, es importante que la agonía termine. "No tiene juicios pendientes y tenemos la esperanza de que cumpla con la Constitución y con las obligaciones", insiste. Sin embargo, también reconoce que "no sabemos nada de su programa" y advierte que "la votación solo es el primer paso de un gran viaje, después hay que trabajar".