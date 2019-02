"Salgo a ganar y espero hacerlo con una amplia mayoría". Isabel Díaz Ayuso, licenciada en Periodismo, es la gran apuesta de Pablo Casado para la Comunidad de Madrid en las próximas elecciones autonómicas. Diputada regional, viceconsejera de Justicia, portavoz de su partido en la Asamblea, experta en redes, hábil en debates, tertulias, platós... Joven, impulsiva y "sin complejos", como la norma de la casa. El sello de distinción del 'nuevo PP', el que enarbola Casado y el que reclama a sus colaboradores más estrechos, a su núcleo duro, a sus leales.

Apenas han transcurrido un par de semanas desde que fue designada, no sin cierta sorpresa, como cabeza de cartel del PP a la Comunidad y ya está sumida en plena vorágine de la precampaña. Pisa el acelerador, multiplica su agenda y se olvida de la vida privada.

-¿Se ve como la próxima presidenta de Madrid?

-Sí, estoy convencida de que el proyecto que voy a presentar a los madrileños va a gusta, sé que voy a ganar y lo haré con una mayoría suficientemente amplia para sacar adelante todo a lo que me comprometa con los ciudadanos.

-El PP gobierna la comunidad de Madrid desde 1995. ¿Esto le mete presión como candidata? Porque, claro, no se puede perder el poder en Madrid después de casi 25 años…

-Esto demuestra que lo que se está haciendo en la Comunidad de Madrid es el camino correcto. Quienes viven en Madrid y en la región lo que buscan es la mejor sanidad, la mejor educación, el empleo sostenible, y no las políticas de la izquierda que con Pedro Sánchez,como se está viendo ahora, el paro vuelve a crecer y está lastrando a Madrid. Donde gobierna el PP sube el empleo y aumenta la libertad para emprender, para dirigir tu vida. Eso no pasa con la izquierda, que se entrega a los enemigos de nuestro país para mantenerse en el poder. Quien no quiere a España no puede gobernar Madrid. Todo ello me demuestra que vamos por el buen camino.

-Usted tiene un hándicap: no puede atacar al gobierno saliente, ni quejarse de la ‘herencia recibida'. Ni siquiera, enarbolar la bandera de cambio… ¿Cuáles son sus argumentos para pedir el apoyo de los madrileños?

-Yo me planteo, en primer lugar, qué es bueno para los madrileños, qué se ha estado haciendo bien, para mantenerlo y cuáles son las cosas que yo pretendo cambiar. Quiero, por ejemplo, que los madrileños sigan disfrutando de la mejor sanidad posible y basta recorrer otras comunidades o viajar fuera para comprobarlo, quiero que siga siendo una región con menos trabas para emprender, que era la cuarta región en renta per cápita y ahora somos los primeros. Yo miro hacia esa parte y busco mi propio camino, que se va a centrar en el talento, que se está perdiendo y tiene que regresar a Madrid. Empleo de calidad, apostar por la innovación, no miro a los lados, no atiendo las críticas, recojo lo mejor del testigo de mis predecesores y miro hacia adelante, para mejorar, modernizar… ese es mi camino.

-Si los necesita para gobernar, ¿a quién llamaría antes, a Ciudadanos o a Vox?

-Para mí eso es política-ficción. Yo salgo a ganar y espero hacerlo con una amplia mayoría. Después ya veré. Salgo a cumplir con mis compromisos, sé que lo haré. Confío en que el contrato que haga con los madrileños se pueda cumplir del principio al fin, sin que se desdibuje en pactos.

-Pero no rechazaría pactar…

-Yo no rechazo lo que los votantes elijan en las urnas. Si deciden que para que las políticas nefastas de la izquierda no entren en Madrid es necesario que nos unamos, yo hablaré con ellos, como Ciudadanos, con Vox, pero estoy convencida de que no hará falta. Eso sí, estoy abierta a escucharlos porque tienes que gobernar pensando en los intereses de los madrileños, y eso es algo propio del PP, que siempre hemos gobernado para todos los ciudadanos y no como hace la izquierda.

-Pablo Casado advirtió a los barones del partido reunidos en el Comité Ejecutivo nacional de que no se fíen de Ciudadanos. ¿Se fía usted de Ciudadanos? ¿Sería un buen partenaire, al estilo de Andalucía?

-Yo he coincidido en muchas cosas con Ciudadanos, pero en otras muchas no. Lo que es cierto es que ahora no sé dónde está. Creemos que, siempre que pueda pactará con el PSOE e incluso con Íñigo Errejón. Como no te aclaran ni lo que son ni lo que quieren hacer, eso te hace difícil confiar en un futuro con ellos. El socialismo en Madrid lastra, basta con ver cómo está la economía desde que llegó Sánchez. Los socialistas madrileños no dicen nada de lo que hace el Gobierno de Sánchez a nivel nacional, humillándonos con los independentistas, humillando a las instituciones. ¿No tienen nada que decir estos socialistas madrileños de lo que está haciendo Sánchez con los separatistas? ¿Nada sobre sus acuerdos con Torra?

Nos venden el socialismo como una ideología de buenas personas, de grandes sentimientos, y es justo lo contrario, y ese mensaje lo compra Ciudadanos

-¿Ve usted a Ciudadanos pactando con Errejón?

-Errejón va de moderado, empieza a eliminar sus tuits de Venezuela, pretende quitarse el lastre del chavismo, esos vídeos en los que sale puño en alto, con una bandera de Lenin, clamando que 'Chaves sigue, la lucha sigue', o que tienen que formar estructuras paralelas para perpetuarse. Ahora se vende como alguien moderado, y pretenden plasmarlo en esa falsa fractura interna para que el sector radical quede en un lado y él aparezca como el moderado. Y puede colarles. De hecho, ya en esta legislatura, Ciudadanos ha pactado con Podemos en muchas ocasiones, y no parecen darse cuenta de que ese es el camino de la tiranía, y es justo lo contrario de lo que la gente quiere en Madrid.

Madrid es una isla de la libertad, un lugar único en España, en las antípodas de lo que nos vende el socialismo. Nos venden el socialismo como una ideología de buenas personas, de grandes sentimientos, y es justo lo contrario, y ese mensaje lo compra Ciudadanos. Rivera ya lo hizo al pactar con Sánchez y volviendo atrás con la prisión permanente revisable, por ejemplo. Muchas veces se dejan abrazar por ese socialismo ‘amable’ que en el fondo es más de lo mismo. Por eso quiero que los madrileños me den una mayoría lo más amplia posible, porque será una mayoría sensata, moderada, liberal, de centroderecha. Mayoría de futuro, nada de regresión. Eso el socialismo no lo comprende y por eso nunca gobernará en Madrid.

-Por ahora usted es la única candidata mujer. ¿Eso es una ventaja?

-Soy la tercera candidata mujer por el PP a presidir esta comunidad, lo que no ha hecho otro partido en Madrid ni en otra región. No he llegado hasta aquí por ser mujer, creo en la igualdad entre hombres y mujeres y si algo he de combatir es el machismo pero no a los hombres. El PP apuesta por el liderazgo de las personas, seas hombre o mujer. El resto de los partidos son profundamente machistas, porque las apartan, como acaba de hacer el PSOE en Madrid. Y en Podemos pintan muy poco.

-¿Forma usted parte del nuevo PP?

-Yo soy renovación, soy una nueva etapa, otra generación. Cogemos el testigo orgullosos de lo que ha hecho el PP en Madrid y en tantos sitios. Tengo la obligación y la responsabilidad de mirar hacia adelante. Quiero hacer un discurso valiente, para afrontar los problemas serios que tenemos y para acabar con estigmas para hacer políticas en libertad. Esto es lo que ha sido siempre el PP. Pero está claro que somos una nueva etapa. Se ha apostado por caras nuevas por nuevas formas de hacer política.

-Caras nuevas con un problema. Tanto usted como Almeida son poco conocidos. ¿Cómo se revierte eso en tan sólo cuatro meses?

-Si fuéramos caras conocidas no seríamos renovación. Creo que nos va a ir muy bien, voy a ser elegida y podré sacar adelante nuestro proyecto. Más que en mayo, mi objetivo es pensar lo que haremos en junio, y es en eso en lo que estamos trabajando.

-¿Aguirre o Cifuentes?

-Apostaría por ese Madrid que es la casa de todos los españoles, por esa comunidad en la que todos pueden y quieren vivir. Buenos servicios públicos, baja fiscalidad, empleo, libertad… Ahora, no soy una ni soy la otra. Soy una nueva etapa y voy a hacer las cosas a mi manera.

-¿Qué le distingue de Vox?

-El empleo, es mi prioridad, como en Andalucía, que ni siquiera lo llevaban en los pactos. El Estado de las autonomías, he prometido cargos sobre un ejemplar de la Constitución en la que queda claro que España son comunidades autónomas, una realidad regional en la que sí creo. Soy reformista pero creo en ello. Y creo en Europa. Las respuestas a las cosas nunca son en blanco o negro. Comparto, desde luego algunas cosas, como que ha habido situaciones como lo que está ocurriendo en Cataluña, que nos ofende, nos preocupa y nos humilla a todos. Es la sensación de que hemos abandonado muchas veces a la gente allí.

-Ayuntamiento de Madrid para Ciudadanos y Comunidad, para el PP. ¿Ese pacto ya está firmado?

-El PP es un partido de gobierno, ganador, de amplias mayorías, lo vamos a volver a ser. Tanto Almeida como yo vamos a ganar las elecciones, y serán luego esos partidos quienes tendrán que explicarse.