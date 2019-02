Celaá atiza a Pepu Hernández: "El Gobierno implantó su nivel ético y Màxim Huerta salió"

La ministra portavoz, Isabel Celáa, afirmó este viernes que "no repartimos certificados de si una persona es integra o no", no se hacen comparaciones; pero añadió: "El propio Gobierno ha implantado su nivel de exigencia ética y Màxim Huerta salió del gobierno", en alusión al ex ministro de Cultura que se vio obligado a abandonar el gabinete en julio pasado tras descubrírsele, como ahora a Pepu Hernández, que tenía una sociedad para pagar menos impuestos.

Eso sí, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Celaá ha insistido en que el precandidato socialista a la Alcaldía de Madrid es "un hombre íntegro y bienvenidas a aquellas personas que vienen a la política a tratar los asuntos públicos". "No tengo ni idea de si son sociedades similares (las de Hernández y Huerta) o dejan de serlo. Nosotros no somos la fiscalía. Solo sé que es una persona íntegra".

Juicio "con todas las garantías"

Por otro lado, la ministra explicó que el juicio contra los implicados en el referéndum del 1-O será "con todas las garantías" y "homologable" a los procesos judiciales de los países de nuestro entorno. Y no hay que mezclarlo con el posible apoyo de ERC y PDeCAT a los Presupuestos Generales del Estado, el mismo día en que empieza el 12 de febrero, porque las cuentas del Estado son para todos los ciudadanos, "también los catalanes".

A les portes del judici contra la democràcia, demanem a la comunitat internacional i a tothom compromès amb la justícia i la llibertat, que se sumin al clam del poble de Catalunya en defensa dels principis i valors que han de fer del món un lloc més just, més segur i més lliure. pic.twitter.com/IAtld9jxzW — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) 1 de febrero de 2019

"Vamos a tratar de apaciguar las emociones para que no se susciten otras pasiones que no son momento de propiciar en la ciudadanía", ha dicho la portavoz,en alusión a las afirmaciones del presidente de la Generalitat, Quim Torra, señalando que la relación entre Cataluña y España ya no volverá a ser la misma. Es "libre" de decir lo que quiera, pero es bueno "apagar emociones y sensaciones que no son útiles a la hora de resolver los problemas".

La ministra ha recordado que Torra va a ser recibido como "autoridad del Estado" al inicio del juicio por el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, y ha insistido en que no hay ninguna razón para dudar de la imparcialidad del alto tribunal.

"No conozco presiones de Estados Unidos" a España para que reconozca a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela

Por otro lado, la portavoz del gabinete socialista ha asegurado que Pedro Sánchez ha mantenido en todo momento una posición "firme" en la "grave crisis política y social" de Venezuela. Se va a reconocer a Juan Guaido como presidente interino para que convoque elecciones "libres, democráticas y con garantías internacionales".

El Gobierno está "muy pendiente" de los 167.000 españoles que viven en aquel país "y especialmente de los periodistas, porque necesitamos que sean nuestros ojos en las calles, los cuarteles", ha dicho Celáa. "La crisis de Venezuela nos duele mucho". Y ha añadido que "no conozco presiones" de Estados Unidos al Gobierno español, como revela hoy El País.