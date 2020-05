Irene Montero, a las diputadas de Vox: "Yo no le tengo miedo a la ultraderecha"

Día marcado en el calendario de la ministra de Igualdad, Irene Montero. Horas después de que trascendiese el informe del médico forense adscrito al Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid en el que asegura que es "cierto y seguro" que, de haberse impedido la manifestación del 8-M en la capital, "se habría evitado una amplia difusión de la enfermedad", la dirigente de Unidas Podemos se enfrentaba a su primera comparecencia como ministra en la Comisión de Seguimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Al minuto de silencio por las víctimas de la violencia de género -según los cálculos del Gobierno, 188 mujeres han sido asesinadas desde el año 2018 hasta la fecha- se sumó otro minuto de silencio por las víctimas de la covid-19. Después llegaron cinco horas de intervenciones parlamentarias con el estado de alarma y la emergencia sanitaria como telón de fondo.

Es importante mirar la cronología. Dos días después del estado de alarma, ya teníamos un plan de contingencia en activo"

"Es importante mirar la cronología. Dos días después del estado de alarma, ya teníamos un plan de contingencia en activo y habíamos modificado los contratos para que el servicio del 016 pudiese ofrecerse de forma telemática", ha defendido ante las críticas por haber actuado tarde ante la crisis sociosanitaria.

"Podemos cometer errores, pero nosotras estamos trabajando, lo dicen así todos los organismos internacionales", ha aseverado después de que la diputada del PP Beatriz Álvarez Fanjul acusase a su departamento de no hacer nada.

La guerra ideológica entre Gobierno y oposición se ha hecho patente y la ministra Montero ha terminado a la gresca con Fanjul y, sobre todo, con las diputadas de Vox Carla Toscano y Magdalena Nevado. "Yo a la ultraderecha no le tengo miedo", ha advertido la ministra de Igualdad después de constatar que la formación de Abascal no está por la labor de apoyar lo que define como "ideología de género".

"Se puede ser de ultraderecha y ser respetuoso. Esto lo enseñan muy bien en la educación pública", ha apuntado cuando Nevado ha pedido la palabra para de defenderse de las acusaciones por parte de la ministra en torno a los homosexuales. "¿Quién llama enfermos a los homosexuales? Pido que retire esa acusación", ha pedido la dirigente extremeña.

Ante las interrupciones, la presidenta de la Comisión, la socialista Beatriz Micaela Carrillo, ha hecho uso de la palabra: "Esto no es un patio de colegio. Respeten a una autoridad del Gobierno", ha solicitado a las parlamentarias de Vox. También ha pedido que se dirijan a ella como "presidenta" y no como "señora presidente".

"Necesitamos perspectiva de género para salir de la crisis"

Montero ha tachado a Vox de "negacionista" de la violencia machista y con ella han coincidido las portavoces de PSOE, Unidas Podemos y formaciones como EH Bildu. Toscano ha indicado que "su ideología de género es solo una teoría". "El que llama negacionista al que piensa distinto a él se llama totalitario", ha defendido.

La ministra de Igualdad ha puesto en valor las medidas adoptadas por el Gobierno en los últimos meses como la Ley de Libertades Sexuales que le valió un sonado enfrentamiento con el Ministro de Justicia, Juan Carlos Campo.

Para Montero, la Comisión del Pacto de estado contra la Violencia de Género "es el reflejo de la lucha contra las violencias machistas y es un consenso social independientemente del partido al que se vote". "Muchos de sus votantes les votan por otras cuestiones, legítimas, pero no por negar la violencia machista", ha recalcado a las diputadas de Vox.

"Necesitamos una perspectiva de género para salir de esta crisis. Si nos creemos que las políticas públicas para salir de la crisis son neutras, indirectamente vamos a hacer que las mujeres sean las más afectadas. Perspectiva de género significa quitarse la venda", ha dicho. Y ha asegurado que la pandemia ha puesto de relieve que la mayoría de los trabajos esenciales están "feminizados".

"¿Cree que todo pasa por casualidad? Hay condiciones de estructuralidad en la desigualdad y que afectan más a las mujeres. ¿Piensa que es casualidad el número de las mujeres asesinadas?Me parece un insulto a las víctimas y a la democracia española", ha reprochado a Toscano.

Vox pide ley de violencia intrafamiliar y denuncia "despilfarro"

Previamente, la de Vox ha aprovechado su intervención para reclamar una ley de violencia intrafamiliar "que proteja a todas las víctimas" y ha denunciado "el despilfarro de dinero público" del Gobierno Sánchez que, a su juicio, evita que los recursos lleguen a quien de verdad los necesita: las mujeres maltratadas.

"Este despilfarro del dinero público es un despropósito, pero ahora, con tantos fallecidos, enfermos y personas sin trabajo, es un despilfarro criminal, que no sé si los españoles les podrán perdonar", ha acusado para después denunciar que el "Plan de Contingencia" de Montero excluye todos los otros tipos de violencia doméstica, salvo el de la mujer heterosexual.

"Como a ustedes les gusta tanto saltarse la ley, el Convenio de Estambul no iba a ser menos. Violan, entre otros, sus artículos 4.3, 11 y 24, desobedeciendo sistemáticamente sus instrucciones de proteger a todas las víctimas de violencia doméstica sin discriminación alguna basada en el sexo o la orientación sexual. Hágame un favor, comisaria de la desigualdad: cuando cite el Convenio de Estambul, si no quiere quedar en ridículo, léalo antes", ha pedido Toscano.

Fanjul, a Montero: "No soy su hermana ni su amiga"

La cosa tampoco ha terminado bien con la diputada Beatriz Fanjul. "¿Cuántos test le hicieron a usted y a su familia? Porque le puedo decir que no ha habido igualdad de trato para el resto de españoles, y ya no le digo para sanitarios", ha lanzado la popular. También ha criticado que la tarea del Ministerio de Igualdad en esta crisis se haya limitado a "un decreto y cinco contratos en 66 días".

Montero no ha respondido a la pregunta y ha acusado a la parlamentaria de acudir a la Comisión a buscar "polémicas" y "desacreditarme a mí". También ha pedido a Fanjul que "por respeto institucional" escuche sus intervenciones para poder borrar o tachar los asuntos que traía preparados y que, a su juicio, no debería volver a plantear si ya se los había explicado y resuelto en el trascurso del discurso.

Fanjul ha recriminado a Montero el "tono" empleado. "Yo soy la portavoz del GPP en la Comisión de Violencia de Género. No soy su hija ni su hermana ni su amiga. No reconozco ataque personal que haya podido hacerle. Vigile el tono y vigile las formas, se lo pido por favor. La edad es lo único que su cura con el tiempo, el cinismo no", ha zanjado la popular.