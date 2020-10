Lucha de Irene Montero y Teresa Rodríguez por dinero, venganza y orden "de Galapagar"

El enfado es monumental entre los anticapitalistas. Izquierda Unida en el Parlamento andaluz aprobó, con el respaldo de Vox y el PP, la salida de Teresa Rodríguez del grupo de Adelante Andalucía. Lo hizo mientras la dirigente estaba de baja de maternidad y, según fuentes de Podemos, con el objetivo de sustraer fondos a la corriente anticapitalista. Los anticapitalistas señalan a Pablo Iglesias como el responsable de la maniobra, mientras que Irene Montero arremete contra Rodríguez. En el centro de la polémica, sectores de Podemos creen que la ministra de Igualdad ya "ha quedado invalidada" para mantener el cargo.

Rodríguez se desmarcó de Podemos antes del verano, tras el pacto de Gobierno con Pedro Sánchez y cuya estrategia ella no compartía. La ola de aquella polémica ha llegado hasta ahora, con la votación en el Parlamento andaluz de obligar a la lideresa de los anticapitalistas a irse de su grupo y pasar al mixto. La petición la presentó Podemos Andalucía, a través de IU, al considerar a Rodríguez y otros siete diputados anticapitalistas como "transfugas".

La andaluza pide a Iglesias explicaciones. Los anticapitalistas no esconden sus sospechas de una maniobra orquestada desde Madrid para debilitar a su corriente. Ha sido “una orden de Galapagar”, comentan también desde Podemos en conversación con Vozpópuli. La propia Rodríguez dijo el jueves que había intentado ponerse en contacto personalmente con Iglesias, pero no pudo.

Rodríguez apunta a una “jugada” de Iglesias para garantizarse el apoyo del PCE en la región, y, de paso, consolidar su control sobre Izquierda Unida en el marco de un proceso de fusión. “¿Qué ha pasado para que el acuerdo que alcanzamos se rompa de forma unilateral porque le conviene al aparato del PCE de Andalucía?", se preguntaba el jueves la andaluza.

Varios dirigentes de Podemos aseguran que la decisión de la dirección de Podemos forma parte de una estrategia nacional dirigida a afianzar la fusión, y también a evitar que se refuercen las siglas de partidos de izquierdas y competidores con los morados. En este sentido, con la salida de Rodríguez del grupo de Adelante Andalucía, Iglesias corta el grifo de los fondos públicos, clave para los anticapitalistas.

“Tenían cada vez más lío con el dinero. En diputaciones provinciales IU se quedaba el dinero y los anticapis en el Parlamento. Y mientras había gente que no cobraba la nómina”, afirman miembros de Podemos. “Eso se ha hablado en Galapagar, no es cosa de IU Andalucía”, mantienen fuentes de Podemos.

Otros dirigentes morados esbozan una relación “directa” entre Podemos e IU, “y el acuerdo de Pablo con ellos”. En ese esquema recuerdan la relación del actual líder de IU en Andalucía con Amanda Meyer, jefa de gabinete de Montero y figura política en auge tras recibir el respaldo de Iglesias y Enrique Santiago, líder del PCE y hombre de confianza del vicepresidente del Gobierno.

A lo largo del pasado viernes, la polémica se encendió cuando Montero defendió la operación de IU contra Rodríguez. Montero dijo que “la política no para mientras estamos de permiso”, lo que ha enfurecido a los anticapitalistas, pero también a sectores internos de Podemos. El exsenador de Podemos Óscar Guardingo, por ejemplo, dijo públicamente que con esas declaraciones la ministra "ha quedado invalidada para seguir un minuto más al frente del ministerio de Igualdad".

Las críticas aumentan en las entrañas de Podemos. La mayoría las expresa en privado, donde se pueden leer comentarios muy duros contra la ministra. También otros partidos han pedido la dimisión de Irene Montero por sus palabras. "No se trata de decir 'soy feminista', sino de avanzar en los derechos de las mujeres", ha afirmado la portavoz del Partido Popular Cuca Gamarra.

No me he comparado con una precaria, he dicho que el argumento es el mismo. Cobro mi salario de profesora, el resto lo dono. Todo el mundo sabe que no estoy en política por el dinero porque yo sí tengo un curro al que volver y la política no me cambió de barrio.