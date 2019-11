De Irene Montero al 'chófer de la coca' de los ERE: políticos que abusan de sus escoltas o chóferes

Irene Montero ha sido demandada por una exescolta que la acusa de trato laboral "discriminatorio". En concreto, la empleada de seguridad, tal y como indica 'Okdiario', asegura que hacía de recadera para ella y sus hijos, hacía de chófer, de empleada doméstica y de niñera. Pero no es el único caso de cargo público que ha abusado de la labor de una persona contratada para una labor en concreto, ya sea escolta o chófer.

Irene Montero, una escolta como 'chica para todo'

“Me ordenaba llevarles la cena y la comida a ella, Pablo y a los perros”, ha señalado la empleada de seguridad sobre lo que le pedía la número dos de Unidas Podemos. Además, según indica en la denuncia, también tenía que desarrollar tareas de gestión de obras en una de sus propiedades, tareas de funcionamiento en varias propiedades y tareas de mantenimiento de vehículos personales, según aparece en la denuncia de la demandante.

Durante el tiempo que trabajó para Irene Montero y Pablo Iglesias, también tuvo que ir a comprar “productos de parafarmacia y droguería para bebés” o “alimentación” de determinadas marcas y supermercados de Madrid. Además le pidieron que comenzara antes a trabajar para “calentar el habitáculo del coche” que Montero utilizaba, a diario, en sus desplazamientos.

El "mayordomo" de Baltasar Garzón

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Confederación Española de Policía (CEP) consideró en 2012 que el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón hacía un mal uso de su escolta. Alegaron que hacerle ir en autobús o llevarle la maleta suponía convertir a este agente en "mayordomos y "sirviente", al tiempo que advirtieron de que es "mucha" la gente que abusa de este servicio.

En este sentido, no sólo consideraron que el "mal uso" de la escolta por parte de Garzón sería motivo para retirarle este servicio de protección personal, tal y como avisó el por aquel entonces secretario de Estado de Interior, Ignacio Ulloa, en declaraciones a Europa Press, sino que denunciaron que esta práctica de usar a los agentes para recados personales y como excusa para usar coches oficiales se da en muchos otros casos.

El 'chófer de la cocaína' de los ERE

Juan Francisco Trujillo era el chófer de Francisco Javier Guerrero, exdirector general de Trabajo de la Junta de Andalucía y uno de los condenados por el 'caso de los ERE'. Y tal y como confesó Trujillo, conocido como el 'chófer de la coca', Guerrero le mandaba en el vehículo oficial a comprar cocaína para él y su jefe para fiestas, todo con dinero de ayudas públicas.

Celia Villalobos y la bronca a Manolo

La polémica exministra y exdiputada del PP Celia Villalobos protagonizó una imagen muy sonada a la salida del Congreso de los Diputados. Allí, la que también fuera alcaldesa de Málaga hizo famoso a su chófer a pleno grito de "¡vamos joder, Manolo!". "Vamos Manolo, porque al final el mío va a ser el último", se quejaba la entonces política, a la vez que criticaba que "no son más tontos porque no se entrenan".

Eso sí, en marzo de este año, Villalobos explicó en laSexta su versión de lo que pasó ese día: "Una compañera y otro diputado del PSOE perdían el AVE, yo salí y le pregunté a un poli que estaba en la puerta si nos dejaba pasar. Él, muy antipático, contestó que no y entonces le dije a Manolo que avanzara". Aunque parece que finalmente la historia acabó con final felz: "Llegaron a coger el AVE, pero si lo llego a saber, me quedo sentada y no hago nada, aunque no lo puedo evitar".