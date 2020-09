Irene Montero se niega a revelar quiénes son sus asesores y el sueldo que cobran.

El Ministerio de Igualdad, presidido por Irene Montero, sigue negándose a facilitar ante el Congreso de los Diputados la identidad de sus asesores, que han sido nombrados a dedo, y a precisar el sueldo que cobran.

La ministra de Igualdad respondió con evasivas a la pregunta parlamentaria realizada por el Partido Popular (PP) sobre la designación de cargos de confianza. Solo se informó de que el gabinete de Montero está formado por cinco asesoras nivel 30 y tres consejeros nivel 28, según publica 'El Mundo'.

"La cualificación profesional y académica considerada para su nombramiento corresponde a la ministra [...] pues es personal eventual que con carácter no permanente, sólo realiza funciones expresamente calificadas como de confianzas o asesoramiento", ha señalado el Departamento de Montero.

Respecto al sueldo que percibe su equipo, indicó a que "el salario anual asignado puede consultarse en la RPT (relación de puestos de trabajo) del Ministerio publicadas en el portal de Transparencia de la Administración General del Estado".

Los petición del PP fue registrada el pasado 28 de mayo, en ella solicitaban la "relación de cargos de libre designación acompañado por el currículum de cada una de ellas y el sueldo asignado" después de que el Ministerio de Igualdad se negase a facilitar los datos a requerimiento de otra pregunta parlamentaria.

Ver esta publicación en Instagram Gracias a mi equipo y a todas las que me habéis saludado 😍 Una publicación compartida de Irene Montero (@i_montero_) el 14 Feb, 2020 a las 8:32 PST

Doce designaciones a dedo de las 200 del Gobierno de Sánchez

Montero no reveló las identidades ni los suelos que percibe, solo explicó que aparte de los ocho cargos citados en esta ocasión habíaotros cuatro puestos de nivel inferior y que la retribución media de todos ellos era de 35.011 euros.

Desde enero, el Ministerio de Igualdad ha hecho 12 designaciones a dedo. Del equipo de Gobierno de Pedro Sánchez hay 200 'dedazos', lo que ha incrementado los gastos en el personal de confianza hasta tal punto que se ha convertido en la cifra más alta de la última década.

Amanda Meyer tiene un sueldo de 83.425 euros

Entre las designaciones a dedo de Montero están la de Amanda Meyer, jefa de gabinete de la ministra y ex secretaria general de Vivienda y Rehabilitación en Andalucía, la de la ex diputada Ángela Rodríguez Pam, la doctora en violencia sexual Bárbara Tardón, la jurista María Naredo -autora de la Ley de libertad sexual-, la ex concejal de Gijón Alba González, la ex diputada Teresa Arévalo, la directora de comunicación, Clara Alonso, y el secretario general, Ignacio Sola.

También sigue siendo un misterio la posición de Rubén Juste, doctor en sociología, la de Lidia Rubio y Manel Ros, procedentes del gabinete de prensa de En Comú Podem, que estarían entre los niveles 17 y 24.

El sueldo de Amanda Meyer es de 83.425 euros,más que la cantidad que percibe Irene Montero y el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La de la jefa de gabinete ha sido la única designación que se publicó en el BOE. Desde Igualdad explican que se debe a que los puestos que estén por debajo del de subsecretario no se tiene la obligación de hacer públicos los nombres.

Según la Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT), tanto las asesoras de nivel 30 como las de nivel 28 suelen cobrar entre 65.000 y 75.000 euros, sueldos a los que habría que añadir los complementos específicos y los de productividad.