Investigan a la candidata del PP a la Presidencia de Asturias por cesión irregular de terrenos

La candidata del PP a la presidencia del Principado de Asturias, Teresa Mallada, ha sido imputada por el juzgado de instrucción número 3 de Oviedo, que investiga la presunta cesión irregular de los terrenos en los que se construyó el geriátrico de Felechosa, en el municipio de Aller (Asturias).

El juzgado ha sumado a la causa del 'Caso Hulla' la denuncia que el grupo municipal Xente Por Aller presentó en 2017 contra toda la corporación local de Aller de entre los años 2008 y 2010, en la que se encontraba como líder de la oposición la actual candidata del PP a la presidencia del Principado, Teresa Mallada.

En 2017 el secretario general de Podemos en Asturias, Daniel Ripa, informó de que el pleno del Ayuntamiento de Aller, con gobierno del PSOE, autorizó por unanimidad la compra de los terrenos y construir sin licencia el geriátrico de Montepio "con todos los informes municipales en contra".

Denuncia de Xente Por Aller

Ante esta situación los ediles de Xente Por Aller presentaron en septiembre de 2017 una denuncia sobre los hechos ante el Juzgado número 2 de Lena y facilitó los documentos a la Fiscalía Anticorrupción.

Según el partido, el Ayuntamiento de Aller compró y cedió los terrenos del geriátrico con informes municipales desfavorables "por no seguir el procedimiento reglado, con asignación directa sin subasta, porque no cabía la cesión gratuita y porque en aquel momento el Ayuntamiento no podía permitirse la compra de los terrenos".

Ahora el Juzgado ovetense ha incorporado esta pieza separada al 'Caso Hulla' por "presunta prevaricación administrativa" a través de un auto publicado el pasado 11 de marzo, y llama a juicio en calidad de investigados a todos los ediles de entonces. Se acepta así la inhibición acordada por el juzgado de instrucción número dos de Lena, incoar diligencias previas y formular así una pieza separada.