El juez investiga si Pujol dio un pelotazo millonario con la salida a bolsa de Terra

El juez que investiga en la Audiencia Nacional el caso Pujol, José de la Mata, ha trasladado a la Fiscalía anticorrupción el escrito de un particular, que se identifica como Carlos Morales, en el que apunta que la fortuna de la familia del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol Soley podría estar vinculada con la salida a bolsa en 1999 de Terra Networks, una filial de Telefónica: "Si su Señoría desea obtener ayuda para descubrir cual fue el importe y quienes fueron los cobradores de los falsos beneficios no tiene más que llamarme", indica el informante al magistrado, tal y como indica el documento, al que ha tenido acceso Vozpópuli.

Ahora tendrá que ser la Fiscalía la que determine si los hechos explicados por el particular están relacionados o no con los Pujol. En este sentido, fuentes cercanas a la familia del expresidente catalán explican a este diario que los hechos no tienen relación con ningún Pujol: "Este señor es un resentido que ya pleiteó en su día y que vio archivadas todas sus querellas criminales y sus reclamaciones", especifican las citadas fuentes.

En este sentido, el diario El Mundo publicó el 9 de julio de 2000 que dos personas, entre las que se encuentra Carlos Morales, habían interpuesto una querella contra su exsocio Pep Vallés, el fundador del buscador de internet Olé que compró Telefónica, que cambió su nombre por el de Terra Networks.

Negocio ruinoso

El 17 de noviembre de 1999, Terra salió a bolsa a un precio por acción de 11,81 euros y cerró ese día a 37 euros, lo que suponía una subida del 184,61%. El 14 de febrero de 2000 la acción llegó a su máximo: 157,60 euros, para meses después desplomarse hasta los 2 euros por acción, lo que supuso un negocio ruinoso para Telefónica.

Sin embargo, el empresario Carlos Morales recuerda ahora al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional que las personas que se beneficiaron de este pelotazo estuvieron vinculadas con la Fundación Catalana per a la Recerca (FCR), una sociedad privada de capital público de la Generalitat de Cataluña gobernada entonces por Jordi Pujol Soley.

Dinero de los Pujol

En el escrito de Carlos Morales, al que ha tenido acceso Vozpópuli, el particular sostiene que estas millonarias plusvalías podrían estar en el origen del dinero de los Pujol y ofrece su colaboración para explicar la supuesta conexión.

"Veo en la prensa de que en el Juzgado que usted dirige no saben de donde procede la fortuna de la familia Pujol y como me extraña esta situación les envío un copia de un informe pericial de la Agencia Tributaria donde explica como un grupo organizado se apoderó de un paquete de 4.928.000 acciones de Terra Networks S.A. por la cantidad de 20.827.722 euros", recuerda el escrito.

"Existen variables que son perfectamente investigables para saber el importe de beneficios que le pertenecía a cada uno de los miembros de la organización", prosigue el informante, que también asegura saber "quienes fueron efectivamente los que obtuvieron el beneficio".