Las dos investiduras fallidas del Parlament que han alargado los efectos del 155

Este jueves el Parlament de Cataluña afronta la tercera sesión de investidura de 2018, un año en el que, casi terminado el primer trimestre los políticos nacionalistas no consiguen evitar que los efectos del artículo 155 de la Constitución, que supuestamente mantiene al Gobierno central como tutor de las distintas consejerías de la Generalitat.

Jordi Turull es el candidato este jueves y habrá que ver si tiene más suerte de la que ha habido en las anteriores sesiones de investidura, que han acabado siendo aplazadas por el presidente de la cámara catalana, Roger Torrent, ante la imposibilidad práctica de sacar adelante la candidatura de la persona propuesta por la coalición que forman Junts per Catalunya y Esquerra Republicana de Catalunya con el apoyo tácito de las Candidatures d'Unitat Popular (CUP).

Estos han sido los dos intentos fallidos anteriores de la cámara catalana por nombrar a un presidente.

30 de enero de 2018

"No propondré a ningún otro candidato que no sea Puigdemont"

En este día, Torrent tuvo que retratarse aplazando el pleno en el que los soberanistas pretendían nombrar a Carles Puigdemont, que marchó a Bélgica y estaba huido de la jusitica española. ERC y Junts insistieron en que era posible la investidura a distancia, algo que rechazaron los letrados del Parlament. Finalmente Torrent aplazó la sesión para que pudiera celebrarse más adelante "con garantías y sin injerencias".

El diputado de ERC quiso mantener la desobediencia a la justicia española aunque finalmente no tenía posibilidad de presentar a un diputado exiliado o que físicamente no podía estar presente en el Parlamento de Cataluña.

9 de marzo de 2018

Casi mes y medio más tarde, la situación parecía igual de complicada cuando el presidente del Parlament propuso a Jordi Sànchez, número 2 de la lista de Junts per Catalunya encerrado en la cárcel de Estremera acusado de delitos de sedición.

Los pronósticos se cumplieron. Roger Torrent ha decidido no desobedecer a la Justicia, como le reclamaba la CUP, y ha dictado el aplazamiento del pleno para investir a Jordi Sànchez después de que el Tribunal Supremo denegara al ex líder de la ANC el permiso para acudir al Parlament y ser elegido.El presidente de la Cámara catalana comunicó que no volverá a convocar la sesión hasta que se resuelva el recurso que el letrado del candidato presentará ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La defensa de Sànchez solicitará al Alto Tribunal afincado en Estrasburgo la libertad cautelar del presidenciable elegido por Carles Puigdemont