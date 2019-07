Sánchez no tira "la toalla" y anuncia que explorará "otros caminos" con PP, Cs y Podemos

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha afirmado que no "tira la toalla" pese a no haber logrado este jueves la reelección en la segunda votación de su debate de investidura, y ha anunciado que no se resigna y que explorará "otros caminos" con el Partido Popular, Ciudadanos y Unidas Podemos para intentar desbloquear el país. "Las cuatro fuerzas políticas tenemos que reflexionar y encontrar otros caminos para evitar otras elecciones", ha señalado en una entrevista concedida a Telecinco.

"Lo importante era llegar a un acuerdo. Hemos explorado una vía y hemos llegado a un callejón sin salida", ha dicho Sánchez. "Hay que volver al punto de inicio y explorar otros caminos", ha añadido, citando expresamente a los otros tres grandes partidos.

"Mi responsabilidad es que España tenga un Gobierno cuanto antes y voy a trabajar para ello", ha comentado el presidente en funciones. "Los españoles se encuentran desconcertados y comparto esa sensación, pero hay que tener confianza: si anteponemos el interés general, podremos encontrar una solución para desbloquear la situación", ha señalado.

Unidas Podemos ha decidido finalmente abstenerse en la investidura del candidato socialista, como ya hizo en la primera votación, bloqueando así la posibilidad de que Sánchez fuese reelegido, ya que no ha logrado la mayoría simple necesaria para ello.

Sobre el fracaso de las negociaciones con los de Iglesias, Sánchez ha señalado que "tiene que haber un Gobierno cohesionado, que funcione, con una única dirección", y ha argumentado que las "exigencias" de Podemos hacían imposible todo ello: eso podría dar lugar a "dos gobiernos en uno".

"Profundamente decepcionado"

Al igual que ha manifestado a Iglesias desde la tribuna del Congreso de los Diputados, Sánchez ha señalado que su "deber es defender el interés general", por lo que entre "sus convicciones y las exigencias de Iglesias" ha preferido elegir sus convicciones.

Asimismo, ha dicho que el líder de Unidas Podemos "ha cometido un profundo error y ya empieza a ser bastante consciente de ello". "Me siento profundamente decepcionado con Iglesias", ha confesado durante la entrevista en Telecinco.

Sobre la negativa a cederle el Ministerio de Trabajo al partido morado, Sánchez ha señalado: "Podemos no ha tenido experiencia de gobierno, no me parecía aceptable que tuviera la gestión de los tributos de la Seguridad Social".

Este ha sido el principal escollo en una negociación donde las partes se han acercado progresivamente, pero el PSOE se ha negado a ceder esta cartera, ansiada por Podemos. A cambio, en su última intervención desde la tribuna, Iglesias ha hecho una última oferta, que consistía en renunciar a Trabajo para conseguir las políticas activas de empleo.

Carmena, posible ministra

Ante la pregunta de si se ha planteado incorporar a la exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena a un hipotético gobierno, Sánchez ha apuntado que "no sería descartable".

"Reúne el perfil adecuado para tener una responsabilidad en el Gobierno de España. Siempre he defendido que haya independientes de prestigio en el Gobierno", ha terminado Sánchez.