Debate de investidura, en directo: discurso de Pablo Iglesias y reacciones

El debate de investidura, en directo: discurso de Pablo Iglesias

16.56 Laura Borràs: "Junqueras lleva 16 días encarcelado de forma ilegal"

En su turno de palabra, Laura Borràs agradece a Iglesias su mención a los "presos políticos", en palabras de la diputada de JxCat. "Los independentistas estamos al capricho de la justicia española", ha criticado Borràs, y ha reprochado que "Junqueras lleva 16 días encarcelado de forma ilegal".

16.56 Concluye la intervención de Sánchez

Sánchez culmina su discurso entre aplausos de su bancada y de la de Podemos. El líder socialista se ha acercado a la bancada del grupo morado y a su líder, Pablo Iglesias.

16.52 Sánchez: "La cohesión territorial será una de nuestras prioridades"

Sánchez ha tomado de nuevo el turno de palabra, tras las intervenciones de los portavoces del grupo confederal de Unidas Podemos. El candidato a su reelección como presidente ha agradecido las palabras de apoyo que le han dedicado los diferentes líderes del grupo morado. "La cohesión territorial va a ser una de las prioridades de la nueva coalición progresista", ha defendido.

El líder del PSOE ha vuelto a dedicar unas palabras al separatismo de Cataluña. "Mi compromiso con ERC y el independentismo catalán es recuperar la vía política y dejar atrás la vía judicial", ha señalado Sánchez. Posteriormente, ha aprovechado su intervención para repasar sus logros durante los siete meses de Gobierno socialista. "Hay un enorme consenso en cuestiones como la subida del salario mínimo y la reforma laboral", ha defendido.

"Bien está lo que bien acaba", ha señalado el candidato socialista, en referencia al entendimiento entre las izquierdas para formar un Gobierno de coalición.

16.44 Gómez Reino (Galicia en Común) "Acostúmbrense a la democracia, señores de la derecha"

En su turno de palabra, Antón Gómez Reino, diputado de Galicia en Común, ha reprendido a los partidos de la derecha: "Acostúmbrense a la democracia", ha criticado.

16.40 Garzón: "Hay que apostar por el diálogo y la negociación"

"La realidad española es diversa y plurinacional", ha defendido Alberto Garzón, en línea con las declaraciones de sus compañeros de la coalición de Unidas Podemos. "Hay que apostar por el diálogo, la negociación y las soluciones", ha señalado, y ha criticado a la derecha por tratar de azuzar el conflicto. En contra de lo que creen algunos de la derecha y una parte del nacionalismo catalán, "la historia demuestra que cuanto peor, peor", ha subrayado.

16.35 Alberto Garzón: "La derecha política española vive del conflicto"

Tras la intervención de Jame Assens, ha sido el turno de Alberto Garzón, que suena en las quinielas como ministro. "La clase trabajadora es la que más ha sufrido en los últimos diez años", ha reivindicado el líder de Izquierda Unida.

"La derecha política española vive del conflicto", ha sostenido Garzón, y por eso quiere obstaculizar cualquier senda alternativa que trate de resolver el conflicto.

16.32 Concluye el discurso de Jaume Assens

16.29 Assens: "No se puede gobernar de espaldas a la plurinacionalidad"

"Están en juego la convivencia y los derechos conseguidos", ha sostenido Jaume Assens, que ha aludido en su discurso a la extrema derecha, a la que, según ha defendido, "se la combate gobernando para la gente y el bien común". El diputado de los Comunes ha agradecido a ERC, Bildu, BNG y el resto de partidos que harán posible la investidura de Pedro Sánchez, y ha añadido: "Cuando las fuerzas plurinacionales se ponen de acuerdo, el país avanza". "No se puede gobernar de espaldas a la plurinaionalidad y la diversidad", ha concluido.

16.22 Jaume Assens: "La situación exige que nos arriesguemos"

Jaume Assens, de En Comú Podem, ha tomado el relevo a la intervención de Pablo Iglesias. "La próxima década dependerá de que tengamos cintura política", ha señalado, para añadir: "La situación es excepcional y exige que nos arriesguemos". "Gracias Pablo, por creer en esa posibilidad, que se ha hecho posible".

16.21 Finaliza el discurso de Iglesias con aplausos de sus diputados y de la bancada socialista

16.19 Iglesias dedica unas palabras de solidaridad a los dirigentes independentistas "en prisión o en el exilio"

16.20 Iglesias reprende a la derecha: "Antes que españoles, son ustedes reaccionarios"

"Ningún partido se puede arrogar el derecho a portar la bandera de España", ha reprochado el líder de Podemos. En este sentido, ha defendido que "todos los diputados son representantes de España con igual dignidad". "Antes que españoles, son ustedes reaccionarios", ha reprendido Iglesias a los diputados del espectro de la derecha.

16.14 "La derecha no entiende la diversidad en España"

Iglesias ha reprendido a la derecha por haberse opuesto al progreso en materia de derechos, como en el caso de la legalización de los matrimonios homosexuales. "¿Se imagina, señor Marato, no haberse casado con quien le da la gana porque en este país se hubiera hecho lo que decía su partido?", ha reprochado el líder morado. "La derecha no entiende la diversidad en España", ha criticado.

16.10 Iglesias: "La mejor manera de combatir a la extrema derecha es la justicia social"

"El programa combina la experiencia del PSOE con la frescura y la valentía de Podemos", ha dicho el líder de Unidas Podemos. Según ha defendido, el próximo Gobierno aspira a convertirse en un "referente para Europa y para el mundo en justicia social". Porque, en palabras de Iglesias, "la mejor manera de combatir el auge de la extrema derecha es la justicia social".

16.05 Pablo Iglesias empieza su intervención en el debate de investidura

15.42 Un cabeza de lista del PP se mofa de la discapacidad de Echenique. El que fue cabeza de lista del PP a las elecciones generales por Lérida, Dante Pérez Berenguer, se mofó este sábado de la discapacidad física del diputado de Unidas Podemos y secretario de Acción de Gobierno de Podemos, Pablo Echenique.

15.25 La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, anuncia un receso de 30 minutos. Hasta las 16.00 horas.

15.16 "Este ataque a la soberanía les va a dejar un retrato aún más feo del que ya tienen", concluye Abascal en su discurso.

15.14 Según fuentes policiales consultadas por EFE, 15.000 personas han participado en la manifestación recorriendo la madrileña calle de Goya para dirigirse en defensa de la "unidad de España" hasta la Plaza de Colón.

15.09 "Usted no tiene ningún escrúpulo. Suba aquí y explique a los españoles y en especial a los electores socialistas por qué ha cambiado de opinión un día después de las elecciones", continúa el líder de Vox.

15.06 "Con 24 escaños nos ninguneaba, ahora me dice que le mire a los ojos, como haya otras elecciones nos pedirá que pactemos", ha dicho Abascal en su réplica.

15.06 Los diputados de JxCat y la CUP abandonan sus escaños tras pedir Abascal la detención de Torra.

15.05 "El verdadero peligro de Abascal y la ultraderecha es que lleguen a influir en el PP", dice el candidato a la Presidencia del Gobierno.

15.00 "Ustedes no libran una batalla contra el PSOE, libran una batalla contra el tiempo, porque las ideas que defienden son las ideas del partido al que usted representaba antes, al PP", dice Sánchez. "La defensa de la involución podrá parecerles a ustedes heróica, pero en realidad solo es descabellada e irrespondable", afirma Sánchez.

14.50 Sánchez responde a Abascal: "Aunque parezca una novedad del año 2020, no es la primera vez que en la historia de España alguien sube a esta tribuna en representación de la ultraderecha. Pero sí es la primera vez que influyen en el debate nacional y que partidos de la derecha están pendientes de lo que dice".

14.45 "Frenaremos con todos los instrumentos su plan liberticida en los tribunales y las calles", ha asegurado Abascal, recordando las manifestaciones convocadas para el próximo día 12 de enero a las 12.00 horas frente a varios ayuntamientos españoles.

14.40 "Lo que ustedes llamas judicialización no es más que la aplicación de las leyes", continúa Abascal en su intervención (...) Este proyecto de gobierno bolivariano someterá y pisoteará las instituciones democráticas", afirma.

14.32 "Tendríamos que manifestarnos todos los sábados hasta que dimita Sánchez. Aquí en el Congreso o en el chalet de Iglesias. Esa es la izquierda traidora que tenemos, que en nada ha pasado a de Vallecas a Galapagar", dice María del Carmen, 68 años. Sólo quedan unos 150 manifestantes, el resto ya se ha dispersado. Informa Alberto Sierra.

14.30 "Ustedes necesitan la miseria para atrincherarse en el poder, como en Venezuela", ha espetado Abascal a Unidas Podemos.

14.25 "En Sánchez todo es un fraude, desde su tesis hasta su discurso de hoy", dice Abascal. Nada de lo que diga Sánchez en la tribuna merece la mínima credibilidad y respeto", asegura.

14.22 Abascal reitera su rechazo a la investidura de Pedro Sánchez. "Votaremos 'no' a la investidura clandestina que hoy se perpetra en las Cortes Generales", ha dicho. "Yo no voy a permitir que un gobierno de España dependa de independentistas", ha añadido.

14.19 Es el turno de la intervención del líder de Vox, Santiago Abascal, que nada más comenzar ha señalado: "Torra debe ser detenido". "El señor Quim Torra ha de ser detenido, pero en España no hay ley por necesidad de Sánchez", ha añadido.

14.15 Los Anticapitalistas, corriente interna de Podemos, afirman que no tienen "grandes esperanzas" en el Gobierno de coalición que va a constituir su formación con el PSOE.

14.09 Con ambiente tenso dentro de la Cámara, Sánchez y Casado se lanzan reproches mutuos. El último, relacionado con la corrupción, en el que mientras el socialista asegura que "al PP no se le pueden dar lecciones" en esta materia, la bancada de los populares grita "EREs".

14.05 "Estamos aquí porque Sánchez es un traidor. Con terroristas no se negocia", dice Amparo, una jubilada de 74 años. Aunque la manifestación había sido convocada por un grupo de jóvenes de la sociedad civil liderados por Íñigo Fernández de Araoz, predominan las canas. Informa Alberto Sierra.

14.00 Los manifestantes de Madrid llegan a las puertas del Congreso, donde los politcías evitan su paso.

13.55 "No son ocho naciones como dice el señor Miquel Iceta, ¿usted autoriza esa declaración?", dice Sánchez a Casado. "No es verdad que se permitan consultas en una parte del Estado sobre lo que compete a toda la nación", ha añadido.

13.54 "Por culpa del socialismo de Zapatero tres millones de españoles se fueron a la calle", ha dicho Casado.

13.48 El tamaño de la letra del discurso de Pedro Sánchez, la primera anécdota del debate de investidura.

13.45 Varias furgonetas de la Policía Nacional impiden el paso a los manifestantes a la altura de la calle del Marqués de Cubas. La Policía corta el tráfico en Carrera de San Jerónimo.

13.40 La cabecera de la manifestación y varios centenares de personas ataviadas con banderas nacionales, llega ala Carrera de San Jerónimo entre cánticos de "España unida jamás será vencida" y "son terroristas".

13.37 Becerril ha abucheado a Sánchez y la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha llamado su atención para reclamar silencio.

13.36 Tras esa intervención de Sánchez, recordando que fueron Zapatero y Rubalcaba los que acabaron con ETA, la bancada del PP se ha levantado para apoyar a la diputada popular Teresa Jiménez Becerril. ETA asesinó a su hermano.

Sanchez nos dice que “España necesita que hagamos cosas que hasta ahora no éramos capaces de hacer” Lo que desde luego no necesita España es un tipo sin escrúpulos como como usted , que pacta con quienes quieren romperla 🇪🇸, para llegar a ser Presidente sea como sea. pic.twitter.com/ST8rfyVWQx — Teresa Jiménez-Becerril (@teresajbecerril) January 4, 2020

13.34 El candidato socialista a la Presidencia del Gobierno se ha dirigido a Casado para decir que los populares "hablan sin parar de ETA, y del terrorismo".

"No quiero utilizar ningún tipo de calificativo porque me excedería en las apreciaciones. Ustedes piden el apoyo para negociar y acabar con ETA cuando están en el Gobierno, pero cuando no están se acaban el apoyo, y dicen cosas como que Zapatero y Rubalcaba traicionan a los muertos, cuando fueron ellos los que acabaron con ETA", ha dicho.

13.30 Los manifestantes que se encuentran en Madrid, caminan por la calzada central de la Castellana en dirección al Congreso, obligando a cortar el tráfico en dirección sur, entre Colón y Cibeles. Lo cuenta desde allí Alberto Sierra.

13.28 Sánchez reitera su petición al PP de abtenerse para dejar gobernar al PSOE en solitario. "Si el panorama es tan terrible, por qué no se abstienen? Bastarían 13 abstenciones patrióticas", ha dicho.

13.25 "Señor Casado, está usted a tres millones de diferencia del peor Mariano Rajoy", ha dicho Sánchez.

13.20 Sánchez, a Casado: "Se le ha olvidado usted que el PSOE ganó las elecciones, y las perdió el PP. Se haría un favor si comienza a asumirlo, si sube a esta tribuna y dice: 'Hola, soy Pablo Casado y he perdido cinco elecciones en un año'. Se lo digo con el máximo respeto, porque entonces empezaría a entenderlo".

"Usted no se ha conformado con bloquear la formación de Gobierno, cuando ha visto que los votos no le bastaban, ustedes y la ultraderecha han usado todas las artimañas jurídicas y extrajurídicas para tratar de boicotear la formación del Gobierno", ha añadido.

13.14 Sánchez aprovecha su turno de réplica a Casado para asegurar que "acabó el año 2019 y con él el viraje hacia la moderación de Casado. Toca afeitarse la barba de nuevo", ha dicho.

13.13 "Entregándose a los peores radicales podrá ser presidente del Gobierno, pero no gobernar", ha señalado Casado. "Se ha colocado usted, definitivamente, en el lado erróneo de la historia", ha dicho.

13.10 La CUP acusa de "cinismo" a Sánchez y cree que la JEC demuestra el poco recorrido de la mesa pactada con ERC.

13.06 "¿Dónde ha quedado su promesa de tipificar el referéndum ilegal? ¿Y la modificación de la euroorden?", le pregunta el presidente del partido conservador a Sánchez. "¿Mentía usted cuando decía a los españoles en el debate electoral que haría todo lo posible para atajar el independentismo? Usted no puede comprometerse a realizar una consulta en Cataluña, usted solo puede convocar elecciones".

13.03 Casado a Sánchez: "Actuaremos contra usted con la misma firmeza que contra Torra". En una durísima intervención, en la que ya ha advertido al candidato que "actuaremos contra usted (en los tribunales) con la misma firmeza que contra Torra", Casado le ha llamado "presidente fake", que trae la sesión de investidura el fin de semana de Reyes y con un socio "delincuente" como Oriol Junqueras, en prisión, con "comunistas y asesores de dictadores bananeros".

Lee la crónica de Gabriel Sanz.

12.54 Torra pide a la Junta Electoral de Barcelona que no ejecute su inhabilitación porque recurrirá al Supremo.

12.49 Casado ha aprovechado su intervención para anunciar que si el PSOE rompe el pacto de gobierno en Cantabria con el Partido Regionalista Cántabro (PRC), liderado por Miguel Ángel Revilla, el PP lo apoyará "para dar estabilidad" a esa región.

12.46 "No va a ocurrir lo que sueña, va a ocurrir lo que teme. Este gobierno será su epitafio, no le va a salir gratis", dice Casado a Sánchez.

12.44 Cientos de personas se concentran en el centro de Madrid en protesta contra el acuerdo de Sánchez con ERC y a favor de la unidad de España.

12.39 "¿Va a permitir tener un presidente autonómico en absoluta rebeldía contra el Estado?", ha señalado el presidente popular, que pide la aplicación del artículo 155 en Cataluña.

12.37 Casado asegura que que Sánchez haya tenido que comenzar su discurso diciendo que "no se va a romper España" es "patético".

12.35 "¿Señor Sánchez, ha dormido usted bien esta noche? Ha conseguido conciliar el sueño? O le pasa como a ese 95% de españoles que como usted mismo dijo no podrían conciliar el sueño con Podemos en el Gobierno?", así ha comenzado su discurso el líder del PP, Pablo Casado.

12.30 Torra recurrirá su inhabilitación al Supremo y pide que de momento no se haga efectiva. El presidente de la Generalitat de Cataluña ha anunciado que va a recurrir ante el Tribunal Supremo su inhabilitación como diputado autonómico y por tanto también como jefe del Ejecutivo, al tiempo que solicita que dicha inhabilitación no se haga efectiva hasta la resolución de su recurso.

12.28 Fuentes de ERC confirman que la Ejecutiva del partido se ha reafirmado en la abstención en la investidura de Pedro Sánchez.

12.19 Bildu asegura queexiste "un intento de la derecha y los poderes fácticos de descarrilar la investidura. El Estado español camina a la involución democrática. Vamos a abstenernos los cinco diputados porque hay que aprovechar la ventana de oportunidad". "Vamos a medir los hechos y no las palabras", ha aseverado.

12.16 Mertxe Aizpurua (EH Bildu), ha afirmado que es "indispensable actuar con valentía y audacia, sin complejos ante la derecha". "Esto va de más democracia. Es un paso en la buena dirección, aunque mantenemos escepticismo y prudencia porque no sería la primera vez que el PSOE incumple su palabra como hemos visto en el País Vasco", ha dicho.

12.12 Aitor Esteban (PNV) ha hecho una valoración positiva del discurso de Sánchez. "Reconocer que los problemas de País Vasco y Cataluña son políticos es un buen paso. Decir diálogo, negociacion y pacto es lo mismo que nosotros pedimos", ha dicho.

"Le desearé suerte y templanza si saca adelante la investidura. Mantenemos nuestro 'sí', que resulta indispensable. El Poder Judicial no está dando la talla", ha asegurado ante los medios.

12.00 "El discurso de Sánchez era para contentar a ERC. Por primera vez, un candidato ha tenido que decir al principio que España no se va a romper. Hoy ha salido a defender más a los golpistas que a los jueces del Supremo que componen la JEC", ha dicho Arrimadas.

"Señores del PSOE, no hay cargo ni sueldo que merezca esta infamia. Aún estamos a tiempo de que esta locura se pare. Existe una mayoría alternativa que se puede poner aún en marcha. Que alguien con dignidad del PSOE dé un paso", ha pedido la naranja.

11.57 Por su parte, la portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, se ha preguntado si alguien ha notado "diferencia entre el discurso de hoy de Sánchez y el de Torra".

11.50 Rufián ha asegurado en su intervención que "parece que el discurso de Sánchez lo ha escrito Podemos". "Y esto no lo digo como crítica", ha asegurado.

11.46 "Sería irresponsable adelantarme a cualquier decisión", ha dicho Rufián. "Nada de lo que está pasando es normal. La decisión de ayer es un ataque al PSOE también. ¿Pero cuál es la alternativa al diálogo? Nosotros no vamos a desaparecer", ha continuado Rufián.

11.43 Gabriel Rufián (ERC) asegura que ellos "tienen muy claro quién hay qué hay detrás de lo que sucedió ayer". "Hoy es un mal día para cualquier demócrata. Lo que vemos constantemente es un Estado contra un gobierno, una extrema derecha que fagocita instituciones porque se piensa que este país es suyo y lo utiliza contra unas mayorías que pueden formar un gobierno.

"Yo tengo que respetar los tiempos de mi partido y estamos en plena Ejecutiva nacional", ha añadido.

11.40 Laura Borràs (JxCat) afea a Sánchez que no haya hecho referencia a lo que considera un "atropello político causado por la aberración jurídica que ha perpetrado la Junta Electoral Central".

11.32 Jaume Asens (Unidas Podemos) afirma que la decisión de la JEC de este viernes "pone en evidencia que la derecha ha intentado dinamitar esta nueva etapa". "No es casualidad que ayer saliera Casado como portavoz de esa decisión, que la fecha se cambiara y que fuera ayer cuando se tenía que tomar esa decisión. La derecha quiere ganar en los tribunales lo que ha perdido en las urnas", espeta.

11.28 "La Mesa del diálogo es la Mesa de la infamia. Es un discurso de una persona sin palabra. Riesgo de una gran ruptura en Cataluña", ha añadido. "No creo q ERC tenga los arrestos para poner en jaque esta investidura", ha concluido el de Vox.

11.27 De los Monteros ha continuado afirmando que "no es la primera que un actor quiere ser presidente, pero sí el más malo". "El candidato que ha traicionado todos sus promesas. El PSOE renunció al marxismo en 1979 y hoy retoma ese discurso incluso leninista", ha señalado.

11.23 Iván Espinosa de los Monteros, por su parte, ha indicado ante los medios que hay varias cosas que les han llamado la atención, "es difícil escuchar a Sánchez hablar de desinformación cuando él y su partido son los maestros". "Es difícil creer en una España más próspera cuando un candidato neomarxista habla de regulación y de impuestos", dice el portavoz de Vox.

11.20 Cayetana Álvarez de Toledo asevera que "Sánchez no entiende que no hay democracia sin ley".

11.17 Susana Díaz: "El discurso de Pedro Sánchez ha sido nítidamente de izquierdas. Lo que no me ha gustado de la sesión de investidura ha sido la crispación".

11.15 Egea critica que Sánchez hable más de Franco que de los ERE, el "peor caso de corrupción" en la historia de España. "Es una fake-News, la falsedad personificada", dice. Además, advierte de que España va a perder más de 800.000 empleos en los próximos meses con la derogación de la reforma laboral.

11.13 Egea, acompañado por Cayetana Álvarez de Toledo y Javier Maroto, ha indicado que "existen dos bandos en el Congreso, pero no de los que Sánchez habla". "Están los que acatan la ley y respetan los tribunales de justicia y los que cuestionan la ley y as decisiones del Tribunal Supremo", ha dicho.

11.10 El secretario general del PP, Teodoro García Egea, afirma que "la presidenta del Congreso no ha querido leer el acuerdo de PSOE y ERC". "Precisamente ahora entendemos por qué", señala. "Venía a ocultar ese pacto con los independentistas. Resume muy bien todas esas líneas rojas que ha tenido que cruzar para llegar aquí. Asume el vocabulario independentista", añade.

11.05 Rafael Simancas (PSOE) ha sido el primero en reaccionar tras el discurso de Sánchez. Asegura que "se va a terminar con el bloqueo de la institucionalidad democrática en el que la derecha ha instalado al país e los últimos meses". "Durante el debate se van a poder distinguir los comportamientos y las actitudes de los partidarios del bloqueo irresponsable, del boicot de los resultados electorales", dice.

11.03 Sánchez se entrega al separatismo para "dejar atrás la deriva judicial que tanto dolor ha causado". "Recomenzar". Es el término que ha utilizado Pedro Sánchez para asumir íntegramente el relato del separatismo en Cataluña. El candidato del PSOE ha dicho en el debate de investidura que ha llegado el momento de acabar con la "deriva judicial que tanto dolor y tanta fractura ha causado en buena parte de la ciudadanía catalana y española".

Lee la crónica completa de Jorge Sáinz.

11.00 Así fueron los otros debates de investidura de la democracia en España. Lee la información de Lupe Carrasco.

10.53 Receso en la Cámara baja hasta las 12.30 horas de la mañana.

10.43 "Vamos a crear una mesa bilateral de diálogo entre el Gobierno español y el de la Generalitat, dentro de la Constitución", ha asegurado Sánchez.

10.40 "El pasado mes de octubre, el Estado, con el concurso de sus tres poderes, desplazó del mausoleo del Valle de los Caídos al dictador, Francisco Franco. Este hecho simbólico fortaleció a la democracia española", dice Sánchez.

10.36 Sánchez asegura que aprobarán la regulación de la eutanasia que "reconozca el derecho a una muerte digna".

10.34 Llega Susana Díaz, la expresidente andaluza, al palco de autoridades, junto con Idoia Mendía y Pepu Hernández. Son los únicos representantes del PSOE en el debate de investidura.

10.32 Torra se 'atrinchera' en la Generalitat y anuncia que no dejará el cargo tras la decisión de la Junta Electoral Central de inhabilitarle.

10.30 Atacan la sede del PSOE de Sevilla la Nueva con pintadas de "viva España" y "traidores".

Denunciamos un nuevo ataque a nuestra sede en Sevilla la Nueva por parte de aquellos que no conocen ni entienden la democracia.Sus mensajes e injurias solo convencen a quienes apoyan la intolerancia. Seguiremos defendiendo la justicia, la democracia y la Constitución. https://t.co/nOsBRseURM — PSOE de Sevilla la Nueva (@PSOESLN) January 4, 2020

10.27 El diputado del PRC, José María Mazón, dice que el Gobierno cántabro seguirá funcionando y para moverse del 'no' pide que "esté presente" la Constitución Española en el pacto con ERC.

10.23 El debate de investidura que ha comenzado este sábado en el Congreso de los Diputados contará con dos recesos: uno tras la intervención del candidato a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, y otro para un breve almuerzo.

10.21 Sánchez ha defendido la necesidad de derogar la reforma laboral y ha asegurado que existe "consenso sobre las cuestiones que tienen que ser derogadas" sobre esta reforma y "una mayoría parlamentaria que pueda garantizar esas modificaciones".

10.17 "La asignatura de Religión será voluntaria y su nota no computará a efectos académicos", afirma el líder socialista.

10.15 El PSOE cuestiona la decisión de la Junta Electoral Central. La vicesecretaria general del PSOE y portavoz parlamentaria, Adriana Lastra, cuestionó este viernes la decisión de la Junta Electoral Central porque "no es un órgano jurisdiccional" y espera que el Tribunal Supremo "responda cuanto antes".

10.10 El PP critica duramente a Sánchez en redes asegurando que si alguien "más incoherente" se ha presentando a una investidura.

▶ ¿Se ha presentado alguien más incoherente que Sánchez a la #SesionDeInvestidura? No es no pic.twitter.com/vgtvTN7FTt — Partido Popular 🇪🇸 (@populares) January 4, 2020

10.07 La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, señala que "la derecha y extrema derecha gritan. Saben que se les acaba el discurso de confrontación a costa del cual han crecido".

Algunos defendemos que éste es el único camino desde hace años.Ahora lo defiende también el candidato a Presidente del primer gobierno de coalición progresista.La derecha y extrema derecha gritan. Saben que se les acaba el discurso de confrontación a costa del cual han crecido. https://t.co/YiVHdAkCdv — Ada Colau (@AdaColau) January 4, 2020

10.04 "Estos sentimientos son innegables y son el resultado de la incapacidad política y el abandono de anteriores Gobiernos de la vía política para resolver un conflicto que es político (...) Esta es una crisis heredada, de la que ya advirtió el PSOE estando en la oposición. Y que asumimos con toda la lealtad constitucional y con toda la responsabilidad institucional", ha asegurado.

10.02 Según Sánchez, existe "otro sector igualmente amplio de la población catalana que se siente ignorado o tratado injustamente por las instituciones de su propia tierra". "Y existe, en otros puntos de España, un rechazo a las acusaciones que vierten algunos líderes independentistas sobre la España Constitucional. Yo me incluyo entre ellos", ha dicho.

10.00 "Es también evidente que los sentimientos no pueden imponerse por la fuerza. La clave de la cohesión consiste precisamente en compatibilizar sentimientos diversos bajo unas mismas reglas de respeto", continúa esta parte de su discurso. "Hoy existe en un sector amplio de la población catalana un sentimiento de agravio respecto de las instituciones centrales. Un sector amplio que no siente reconocida y respetada su personalidad", añade.

09.57 La parte escrita del discurso de Sánchez referida a la Cohesión Territorial señala que es "evidente" que en este país "no existe un único modo de vivir o sentir la identidad nacional". "Esta circunstancia no es nueva y era conocida por los constituyentes, que la plasmaron en el artículo 2 de nuestra Carta Magna", dice.

09.55 Sánchez señala que si es elegido presidente no se podrán "aprobar amnistías fiscales".

09.53 Hay dos invitados más en la Cámara: el padre Ángel y el secretario general de CCOO, Unai Sordo.

09.50 "No resolveremos súbitamente un problema larvado durante la última década. Pero podemos empezar a resolverlo con templanza, generosidad, responsabilidad y empatía", concluye Sánchez sobre Cataluña.

09.47 El presidente del Gobierno en funciones, con una gran cantidad de folios con su discurso, asegura que "todas las soluciones para formar Gobierno son respetables. No lo es la falta de solución". "Subrayo mi pesar por la conducta de las fuerzas de la derecha democrática por negarse a prestar la menor contribución a la gobernabilidad de España", añade.

09.44 El vicesecretario popular Antonio González Terol asegura que Sánchez "no merece ser presidente del Gobierno de España".

“Retomar la senda del Diálogo, dejando atrás la judicialización del Conflicto Catalán” Pedro Sánchez Dixit. Sin comentarios, no merece ser presidente del Gobierno de España. El Supremo y la JEC no piensan igual. #PinochoSanchez@populares@GPPopular — Antonio Glez. Terol (@Aglezterol) January 4, 2020

09.40 "Un proyecto progresista también se define por la defensa de los servicios públicos. Creemos en una economía social de mercado, pero no en una sociedad de mercado. No se puede entregar al mercado la salud, la educación o la seguridad", asegura.

09.37 "Hay que retomar la senda de la política, dejando a un lado la judicialización del conflicto", ha añadido el líder socialista. "La ley solo no basta, la ley es la condición, pero el diálogo es el camino", señala.

09.35 Sánchez continúa con su intervención señalando que "quienes invocan cada minuto al patriotismo deberían pensar en los servicios públicos".

09.32 JxCat desvela que ERC ya les ha dicho que no cambiarán su abstención por las resoluciones de la Junta Electoral. Lee la información.

09.30 El líder socialista afirma que se reconocen "no solo en los símbolos, también en lo público, que nos une".

09.27 Un diputado socialista denuncia a través de Twitter que miembros del PSOE están recibiendo "correos electrónicos de carácter amenazante" sobre su voto en la investidura. En algunos se leen mensajes como "pero cómo puedes ser tan puta de apoyar la investidura de un traidor?".

👉🏻Acoso a diputados/as socialistas. Recibimos en nuestro email incesantes correos electrónicos de carácter amenazante sobre nuestro voto en investidura de @sanchezcastejon.Una actuación orquestada que destila el lenguaje ultraderechista. — Dani Viondi (@Viondi) January 3, 2020

09.24 La diputada de Vox Macarena Olona está presente en su escaño del hemiciclo. Dio a luz hace un mes, por lo que no ha optado por la baja de maternidad.

09.22 "Hay que comenzar a superar el contencioso político catalán", afirma el presidente en funciones.

09.21 Caras conocidas en el palco: la actual presidenta del Senado, Pilar Llop, en lugar preferente y cerca de ella sus dos antecesores, Manuel Cruz y Pío García-Escudero. También el ex diputado Miguel Gutiérrez (Cs) y la ex diputada Paquita Sahuquillo (PSOE).

09.18 Sánchez afirma que junto a Iglesias "en un plazo de 48 horas" alcanzaron "un acuerdo". "Agradezco a Unidas Podemos su apoyo", ha dicho.

09.17 "Vamos a votar ya", dice en alto el diputado Juan José Matarí (PP) al ver cómo las bancadas de PSOE y Podemos aplauden al unísono.

09.15 "No somos nosotros quienes hemos decidido la conformación de esta Cámara, han sido los españoles y españolas. Y a nosotros nos corresponde traducir su voluntad en Gobierno y no en bloqueo", señala el presidente del Ejecutivo en funciones.

09.13 "El pasado día 10 de noviembre, los españoles señalaron una preferencia clara, señalaron al PSOE como fuerza preferida a larga distancia de la segunda", dice Sánchez.

09.12 Todos los diputados de Unidas Podemos se han levantado a aplaudir, junto a los del PSOE, cuando Sánchez ha subido a la tribuna.

🏛️ 🗣️ @sanchezcastejon: Nadie va a romper España y nadie va a quebrar la Constitución. Lo que vamos a romper es el bloqueo al #Gobierno progresista votado democráticamente por la ciudadanía.#UnSíParaAvanzar#SesiónDeInvesturapic.twitter.com/LFRlSRA9EF — PSOE (@PSOE) January 4, 2020

09.10 Pedro Sánchez comienza su intervención en el Congreso asegurando que "no se va a romper España ni se va a romper la Constitución".

09.09 Cayetana Álvarez de Toledo (PP) ha solicitado que se lea en el Congreso el acuerdo de ERC y PSOE. La presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, ha denegado la petición.

09.07 Comienza la sesión de investidura.

09.06 La portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, señala a 'Vozpópuli' que van a "esperar al último momento para que esto no salga".

09.05 Mireia Vehí (CUP): "Sí no hay ruptura con el régimen, es imposible una salida democrática".

09.02 Laura Borrás, portavoz de JxCat, preguntada si sabe si ERC va a cambiar de opinión en la investidura: "Ya nos han dicho que no".

09.00Pablo Montesinos (PP) pide a Sánchez que diga qué líneas rojas no va a cruzar y dice que "no es de recibo" que el PSOE critique a la JEC, "una de las principales instituciones de este país". También subraya que los diputados del PSOE "todavía están a tiempo de parar los pies al señor Sánchez".

08.56 El secretario de Acción de Gobierno, Institucional y Programa de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha afirmado: "Lo que vimos ayer es un intento de dinamitar la investidura y creo que no a fructiferar".

08.54 La portavoz de Unidas Podemos, Irene Montero, asegura que es un momento "importante" para España y que confía en que salga un Gobierno fuerte de coalición y progresista.

08.50 El portavoz de Vox en la Cámara baja, Iván Espinosa de los Monteros, ha atribuido la decisión de la JEC a su partido. "La inhabilitación de Torra es un éxito de todos los votantes y colaboradores de Vox, que hicieron posible y financiaron la fianza de la acusación de nuestros servicios jurídicos", ha dicho hace unos minutos en Twitter.

La inhabilitación de Torra es un éxito de todos los votantes y colaboradores de @vox_es, que hicieron posible y financiaron la fianza de la acusación de nuestros servicios jurídicos. #Gracias de nuevo a todos! https://t.co/xFp1vdTjM7 — Iván Espinosa de los Monteros (@ivanedlm) January 4, 2020

08.45 El portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, muestra su preocupación de que "algunos" quieran "desestabilizar" la investidura con "artimañas judiciales". Así, mantiene su voto a favor de Sánchez.

08.42 Asimismo, Calvo ha señalado que "la excepcionalidad viene de muy atrás" puesto que "el PSOE ha ganado las elecciones dos veces". Además, en relación a la decisión de Junta Electoral Central sobre Quim Torra, ha aseverado que este organismo "debería haberlo dejado para el Supremo".

08.40 La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Carlvo, ha asegurado en una entrevista en la Cadena SER, que "las derechas tienen un ambiente de radicalidad centrado en impedir y enturbiar el debate político". Calvo ha afirmado que "les inquieta que haya una mayoría progresista dispuesta a gobernar".

08.36 El paulatino acercamiento de PSOE y Bildu: del veto a las fotos y los pactos. No son los mejores amigos, pero cada vez se llevan mejor. Solo hace unos meses parecía imposible que el PSOE y Bildu se acercasen. Pero ya no solo es posible, sino que está ocurriendo. La relación entre los socialistas y los bildutarras ha cambiado sobremanera en las últimas semanas. Donde antes había vetos inflexibles ahora hay reuniones públicas. Y los acuerdos que antes se antojaban irrealizables ahora se convierten en realidades palpables.

Te lo cuenta Alberto Lardiés.

08.32 Pedro Sánchez ya ha llegado al Congreso de los Diputados, donde a las 9.00 horas comenzará el debate de investidura que concluirá mañana con la primera votación.

08.30 Teruel Existe decidió su 'sí' a Sánchez sin esperar a conocer el pacto con ERC. Nada hacía presagiar que el voto del único diputado de Teruel Existe iba a ser determinante para sacar a flote la investidura de Pedro Sánchez. Según fuentes de la plataforma, el apoyo al dirigente socialista se decidió en una reunión el pasado 31 de diciembre tras valorar los términos del acuerdo a los que se estaba llegando en las negociaciones con el PSOE.

Lee aquí la noticia de Marina Alías.

08.25 Los barones claudican ante el PSOE más 'podemizado' de la historia. Emiliano García Page ha sido la única voz con autoridad dentro del PSOE que se ha alzado para cuestionar el acuerdo entre Pedro Sánchez y ERC. Muy lejos ha quedado el frente que los barones territoriales formaron para frenar la misma mayoría que más de tres años después va a hacer presidente al líder de los socialistas.

Lo cuentan Jorge Sáinz y Marina Alías.

08.15La inhabilitación de Torra deja en el aire la investidura de Sánchez. La investidura de Sánchez pende de un hilo. La inhabilitación de Quim Torra como presidente de la Generalitat ha herido el acuerdo entre el PSOE y ERC. La formación republicana reunirá a su ejecutiva el sábado por la mañana para valorar las consecuencias de la decisión adoptada por la Junta Electoral Central (JEC) "en el calendario político inmediato". Mientras que Torra, que no se da por destituido, ha convocado un pleno extraordinario en el Parlament, que se celebrará el sábado por la tarde, al mismo tiempo que discurre la sesión de investidura.

Lee toda la información de Jorge Sáinz.