Torra desea una república "para Cataluña y también para España"

El candidato a presidir la Generalitat repitió este lunes el esquema de su intervención del sábado. Poco ha trabajado su mensaje. Escasas novedades, más romo y plomizo que el anterior y algunos guiños a una sociedad 'inclusiva', con la participación de todos. Incluso reconoció la existencia de que "en Cataluña hay diferentes lenguas". Más contemporizador, porque ya no tiene a sus espaldas la amenaza de la CUP, intentó describir algunos perfiles de su futura gestión.

Quim Torra volvió a jugar con la palabra república. De esta forma, exhortó al pueblo español a "convertirse en república". En la segunda jornada de su debate de investidura, asegurada su elección tras el anuncio de la abstención de la CUP, el aspirante centró sus palabras en una genérica descripción de su posible acción de Gobierno. Generalidades sobre todos los conceptos, desde Justicia hasta la Seguridad, con una mención muy especial a recuperar el prestigio de los Mossos tras el 155. Tuvo un recuero a las víctimas del terrorismo yihadista en Barcelona y Cambrils, momento en el que recibió el apoyo de toda la Cámara.

Anunció que se revertirán todas las leyes que la aplicación de este artículo han cancelado, incluídas las que tumbó el TC, algunas de ellas respaldas incluso por el PP. Son dieciséis, concretó. Pero fue más allá en su descripción de su idea de la república, que pretende aprobar mediante un proceso constituyente.

Tras pedir nuevamente perdón los tuits y comentarios 'sacados de contexto' que ha producido enorme rechazo por parte de las fuerzas democráticas, "lo siento, no volverá a ocurrir", señaló que lo que desea para el pueblo catalán es lo mismo que para el español. "Una república en España, también es lo que quiero". Mencionó que tras la muerte de Franco confiaban en que finalmente se instalaría en España una democracia plena. No fue así. "El problema de la libertad en Cataluña es el problema de la libertad en España. Nos han convertido en algo residual. No nos reconocen como sujeto político. Y Cataluña dijo basta".

Insistió en la idea de una república en España. "Que el pueblo español también se emancipe. para el pueblo español y para el catalán, la libertad tiene forma de república", concluyó. Y cerró su breve parlamento con un "todo es ahora o nada".