Los interrogatorios a los imputados apuntan a la cúpula del BBVA como responsable del 'caso Villarejo'

Los primeros interrogatorios a directivos de BBVA por la contratación del comisario jubilado José Manuel Villarejo apuntan a la cúpula del banco bajo la presidencia de Francisco González, según explican a Vozpópuli fuentes del caso.

En concreto, el que fuera jefe del Área de Riesgos y Recuperaciones Inmobiliarias de BBVAAntonio Béjar González que ahora es presidente de la sociedad Distrito Castellana Norte responsabilizó a uno de sus superiores de ordenarle la contratación de las empresas del clan policial mafioso, para llevar a cabo investigaciones patrimoniales a sus clientes morosos, según apuntan las mismas fuentes a este diario.

Según esta explicación, uno de los directivos del banco, cuyo nombre no ha trascendido, le habría indicado que siempre encargara las investigaciones patrimoniales a Club Exclusivo de Negocios y Transacciones (Cenyt).No obstante, Béjar defendió en todo momento que no sabía que la empresa que contrató entre 2010 y 2013 era propiedad del polémico excomisario.

Preguntas de su abogado

Antonio Béjar González hizo esta declaración a preguntas de su abogado, que según fuentes del caso le aconsejó que no respondiera a las preguntas de la Fiscalía anticorrupción y del juez Manuel García-Castellón hasta que no se levante el secreto de sumario.

Y con este encargo, Villarejo puso el foco en el dueño de Inmobiliaria Colonial, Luis Portillo, y en el propietario de la promotora Martinsa, Fernando Martín, según las grabaciones publicadas por el diario Moncloa.com.

En la actualidad, la Audiencia Nacional investiga en una pieza separada del caso Tándem denominada Trampa la contratación entre 2004 y 2017 del clan de Villarejo por parte del BBVA. Por ello están imputados ocho directivos de Francisco González y el socio del excomisario Rafael Redondo, que sí declaró ante el magistrado.

Julio Corrochano

El supuesto intermediario entre Villarejo y González fue el también excomisario y exjefe de seguridad del banco Julio Corrochano, que tras negarse a declarar este viernes deberá abonar en 15 días, por orden del juez, una fianza de 300.000 euros para no ingresar en prisión.

Tampoco han declarado el ex consejero delegado Ángel Cano, que alegó que estaba de viaje, al igual que Ricardo Gómez Barredo, miembro del Consejo de Administración de Garantías de BBVA. Ambos han vuelto a ser citados para declarar como imputados el 11 de julio a partir de las 10 de la mañana.

Ángel Cano y Ricardo Gómez Barredo han vuelto a ser citados para declarar como imputados el 11 de julio a partir de las 10 de la mañana

También se han negado a declarar hasta que no se levante el secreto del sumario el director de Red de Banca Comercial en BBVA España, Ignacio Pérez Caballero; el responsable de Finanzas, Javier Malagón Navas; la directora de Seguridad Corporativa, Inés Díaz Ochagavía; y el jefe de equipo de Seguridad, Nazario Campo Campuzano.

Vozpópuli se ha puesto en contacto con una portavoz del banco que ha declinado hacer declaraciones sobre el caso Trampa.