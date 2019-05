Interior admite fallos en el volcado del recuento de las elecciones en su web

Interior reconoce que la empresa encargada del recuento de las pasadas elecciones municipales y autonómicas incurrió en fallos a la hora de volcar los datos de las mesas electorales en la web facilitada por el Ministerio. A partir de ahí, un portavoz ministerial garantiza a este periódico que el reparto de concejales y escaños que se conoce en este momento es el correcto a pesar de las denuncias hechas públicas en las últimas horas.

Las fuentes consultadas explican que una cosa es el recuento oficial -que se publica en el BOE en un plazo de 40 días a partir de las actas que se rellenan por triplicado en cada mesa electoral- y otra la comunicación que se traslada la misma noche electoral a la web facilitada por el Ministerio del Interior. Sería en este último paso donde se han registrado los fallos que afectan a multitud de municipios.

Paralelamente a la elaboración de las actas, representantes de la administración vuelcan los resultados en una tablet (en los municipios pequeños se facilitan vía telefónica) para publicarla lo más rápido posible. La comunicación de esos datos también es correcta. Es en el proceso de volcarlos definitivamente a la web donde se han producido los fallos por los propios códigos introducidos a la hora de procesar la información con la que el domingo trabajaron todos los medios de comunicación.

No afectan al reparto de escaños

Pero en cualquier caso, Interior insiste en que esas desviaciones no afectan al reparto de escaños que, en caso de variar, respondería a las alteraciones propias de cada proceso electoral al detectar errores menores en las actas o a la hora de contabilizar, por ejemplo, el voto CERA. Esa es la razón, explican, por la que en todo momento se habla siempre de datos provisionales mientras no se publican en el BOE.

Interior cita dos tipos de errores. Uno de ellos es que a la hora de hacer la suma a nivel provincial, comunitario o nacional del número de votos, la web solo tiene en cuenta los sufragios que han proporcionado un escaño. Se puede dar el caso de que, al comprobar esa clasificación, una formación tenga menos votos que los que aparecen luego cuando se comprueba municipio por municipio donde sí están correctamente contabilizados todos los datos.

Desde Interior se responsabiliza a la concesionaria de estos trabajos. La UTE Scytl-Vector se hizo con el concurso desplazando a Indra, habitual encargada. Otro ejemplo es que esta UTE estableció una serie de códigos que han arrojado errores a la hora de volcar en la web los datos de algunas candidaturas que acudían en coalición de varios partidos.

Las protestas de los socialistas de Ibiza, que han pedido la revisión de los votos; la denuncia del PSOE de León sobre un supuesto error en el recuento; e incluso un comunicado de la CUP, que aseguraba que Interior le había restado 56.000 votos, han hecho saltar las alarmas sobre el resultado de estas elecciones.

El PSOE reclama un posible error en Ibiza

La Federación Socialista de Ibiza (FSE-PSOE) pedirá este miércoles a la Junta Electoral de Ibiza y Formentera que revise el recuento de votos de once mesas electorales donde, según los socialistas, "podría haber un error", lo que podría darle a este partido la victoria en detrimento del PP.La senadora socialista Patricia Abascal ha dicho que la formación ha detectado que en once mesas electorales de Ibiza, que cuenta con cerca de 50.000 habitantes, hay "errores", ya que se adjudican los votos del PSOE a la formación Proposta per Eivissa (PxE)".Desde el PSOE han asegurado que son un millar de votos los que no coinciden entre la plantilla del escrutinio con el volcado de datos que hizo el Ministerio del Interior a la aplicación digital, a través de la que se difundían los resultados de la noche electoral.De confirmarse este hecho, los votos asignados a la formación liderada por Toni Roldán podrían dar tres concejales más al cabeza de lista del PSOE, Rafa Ruiz, que se haría con la alcaldía de la ciudad. Ruiz obtuvo seis regidores frente a los siete logrados por el Partido Popular. De sumarse estos tres concejales más, el socialista podría formar gobierno con Podemos, que obtuvo dos. La Junta Electoral tiene previsto reunirse mañana por la mañana para resolver el asunto.El PSOE recurrirá otro error en León Los socialistas también ha anunciado este martes que recurrirán ante la Junta Electoral un supuesto error en el recuento de los votos en las elecciones municipales al Ayuntamiento de León, que supondría que Vox perdería los dos concejales que obtuvo, que irían a los socialistas y a la Unión del Pueblo Leonés (UPL).

Según fuentes socialistas, se han detectado errores en 12 mesas electorales de León capital a la hora de volcar los datos del recuento, que romperían el empate de nueve concejales obtenidos por el PP y el PSOE en ese ayuntamiento.

Según los cálculos del PSOE, alrededor de 1.200 votos que les correspondían fueron a parar a Vox, formación que perdería sus dos concejales, ya que, si se le restan estos sufragios, no alcanzaría el 5 % mínimo exigido para poder tener representación municipal.

De prosperar el recurso, se rompería el empate a nueve concejales entre el PSOE, que fue la lista más votada, y el PP, lo que allanaría el camino para que el candidato socialista, José Antonio Diez, fuera investido alcalde, ya que las formaciones de centro derecha (PP, Ciudadanos y Vox) no alcanzarían la mayoría absoluta como sucede ahora.

La CUP denuncia que "un error" de Interior le restó 56.000 votos

La CUP ha denunciado que "un error del Ministerio del Interior" la noche electoral del 26 de mayo le "restó 56.056 votos" de su cómputo global en los comicios municipales.

En un comunicado, la CUP ha señalado que al filo de la medianoche Interior publicó los resultados totales de la coalición CUP-AMunt, con un total de 121.274 votos, una cifra "errónea, ya que, a partir de un segundo recuento que ha hecho la formación a través de los datos desglosados por municipios del mismo Ministerio", ese número asciende hasta los 177.330 votos.

La suma de sus cargos electos, añade la CUP en su comunicado, es de 337 en total. El error del Ministerio es en la suma del recuento total y, por lo tanto, no tiene afectación en los resultados obtenidos en los diversos municipios donde la CUP se ha presentado en estos comicios", indica.